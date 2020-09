Bývalý ruský krasobruslař Jevgenij Pljuščenko (37) budí emoce dávno poté, co ukončil profesionální kariéru. Často totiž zveřejňuje videa s tréninkovými metodami a ty pravidelně bývají komentované širokou veřejností. Naposledy zaujala ta nahrávka, v jejíž hlavní roli byl jeho syn Alexander (7).

Co sed šlo? Dvojnásobný olympijský šampion přesvědčoval svého následovníka, aby se nebál jít v přípravě i přes bolest, kterou cítil po jednom ze skoků.

A právě to má řadu odpůrců přes fakt, že Rus nekřičí, natož aby na malého Sašu vztáhnul ruku. „A co musíme udělat? Musíme vydržet, až po cvičení si můžeš odpočinout,“ řekl mu v krátkém videu, které na Instagramu okomentoval těmito slovy: „Mužský rozhovor s Alexandrem. Ve velkých sportech je to jediný způsob, jinak můžete dělat prostý tělocvik.“

Ke svým metodám se Pljuščenko dál vyjádřil i v rozhovoru pro ruský tisk. „Jsem dost tvrdý trenér, ale na děti nekřičím, ani je nebiju,“ upozornil rázně. „Nikdy si nedovolím sportovce ponížit a jakýmkoliv způsobem urazit,“ dodal.

I tak ale šampion musí pravidelně číst o tom, jací chudáci jeho svěřenci i syn Saša jsou. Na zemi, kde vládnul nejen ve sportovní výchově pořádně tvrdý režim, věc nevídaná.