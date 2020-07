Ondřej Buchtela: Do dražby dal Hašek vyrážečku z olympiády | iSport.cz

Na transparentním účtu bývalého juniorského reprezentanta se nashromáždila částka 3 689 829 korun. „Tady na to není léčba, nikdo neví, co s tím. Doktoři mi řekli, že je to na mně, že se můžu sám rozhodnout, jak a jestli chci pokračovat,“ přiznal Ondřej Buchtela v emotivním rozhovoru pro Sport.

Na jeho podporu probíhá řada akcí, dražba iSport.cz o brankářské rukavice, v nichž chytal Petr Čech , vynesla 33 tisíc korun. Nyní se připojila další legenda, Dominik Hašek . Aukce vyrážečky Dominika Haška byla spuštěna během čtvrtečního odpoledne, vyvolávací cena činila 15 tisíc korun - částky můžete přihazovat v komentářích příspěvku. Na hokejku se dostane během příštího týdne.

Dražily se taky rukavice Tomáše Plekance , brankářské hole Alexandra Saláka , Patrik Bartošák vydražil za 30 tisíc masku, s níž se představil na mistrovství světa a olympijských hrách. Sparta přes svůj Instagram dražila lapačku brankáře Michala Neuvirtha .

Na účet ve prospěch Ondřeje Buchtely přispívají fanoušci i „obyčejní“ lidé, stejně jako hvězdy NHL a další hokejové persony. Například Jakub Voráček poslal na účet 100 tisíc, David Krejčí 50 tisíc dolarů (asi 114 tisíc korun).

Dominik Hašek se připojil na popud Rudolfa Bernarda, který trénuje děti v Hong Kongu. S Dominátorem se potkal během kempu v Pardubicích, jeho vyrážečku vlastnil. Koupil mu ji kdysi tatínek rovněž v aukci a sám ji chtěl znovu vydražit. Poslal rukavici Haškovi a ten se rozhodl spojit s aukcí iSport.cz.

„Věděl jsem samozřejmě, o co jde, ale on mě oslovil první. Když chtěl přispět mojí věcí, kterou kdysi sám koupil a asi ne za málo, říkal jsem si, že se musím přidat. Víceméně mě k tomu ponoukl. Jde o výjimečný případ a snažíme se pomoct. Ondřej Buchtela je mladý, teprve dvacetiletý kluk. Všichni si pamatujeme, jací jsme byli, v tomhle věku jsme se o zdraví nemuseli starat, bylo to poslední, na co jsme mysleli. A on se najednou ocitl v tak hrozné situaci… Snažíme se nějak pomoct, to je jediné, co můžeme dělat. A doufat, že se nějaká možnost najde a že se z toho dostane. Člověk musí věřit do poslední chvíle,“ řekl Hašek.

Vyrážečka pochází ze zimních her v Salt Lake City 2002 a byla součástí náhradního setu. Dominátor na ni přidal vlastnoruční podpis.

A jakmile ji Rudolf Bernard věnoval do aukce, přidal Hašek ještě zápasovou hokejku.

Rudolf Bernard popisuje příběh Haškovy vyrážečky pro aukci na podporu Buchtely

„Vychytal jsem s ní koncem března 2001 jeden ze svých posledních shutoutů za Buffalo. Vyhráli jsme v Atlantě 4:0, všechno je tam napsané. Takže je to výjimečná hokejka, tyhle jsem si schovával. Někdo chce čistý originál, takže jsem ji nepodepsal. Ale pokud si to nový majitel bude přát, udělám to. Veškerý výtěžek půjde na účet ve prospěch Ondřeje Buchtely. Rozhodl jsem se mu aspoň tímhle způsobem přispět,“ dodal Hašek.

Přispět na Buchtelovu léčbu můžete na transparentní účet: 123-0762430277/0100