United profackovat! Evra skoro brečel vzteky, Solskjaer zažil nejhorší den

„Rudí ďáblové“? Spíš partička čertíků z loutkového divadla podrážející si navzájem nohy. Tak vypadal výkon Manchesteru United proti Tottenhamu. „Kohouty“ nerozházela brzká penalta, protože sebejisté zakončení Fernandese bylo to poslední, co domácí předvedli. Pak nestíhali vůbec nic.

Neuběhlo ani deset minut a hosté už zápas otočili. A když Son Hung-min dával ještě před pauzou svůj druhý gól v zápase, zvyšoval už na 4:1. Bývalý obránce United Patrice Evra to musel sledovat v televizním studiu.

„Za ten tým si nikdo nezaslouží hrát,“ rozčiloval se. „Mám pro fanoušky United radu: kupte si PlayStation, tam přiveďte do United Sancha nebo klidně i Messiho a hrajte s nimi. Tohle ani nechci komentovat. Celá obrana je katastrofální! Bailly dostal šanci místo Lindelöfa a hned dělá takové chyby? Tak si pak nestěžuj, když nehraješ!“ vyzval svého nástupce.

Londýnské představení na Old Trafford pokračovalo i po přestávce a nakonec skončilo vyrovnáním nejhorší porážky United v Premier League. 1:6. Ostuda jako hrom a Evrovi při hodnocení přeskakoval hlas mezi zděšením, frustrací a vztekem. „Co od tohohle týmu čekám? Nic. Absolutně nic. Nemůžeme se bavit o jiném zápase?“

Bývalý krajní obránce chtěl na místě ukončit svůj kontrakt s televizí, aby svými slovy nikomu neublížil, komentátoři ho přeci jen přesvědčili, aby ještě chvíli zůstal. „Nechci kritizovat hráče, ale pro dnešek není omluva. Zklamali všechny fanoušky a tohle je každý rok stejný příběh. Co se to děje s mým klubem? Fakt mě to dostalo. Jsem pozitivní člověk a nikdy bych nenabádal k násilí, ale hodně lidí v United potřebuje pořádnou facku,“ zakončil své emotivní vystoupení.

Pohnutí bylo znát i na Ole-Gunnaru Solskjaerovi, který musel hodnotit nejhorší domácí vstup do soutěže za posledních 34 let. „Je to moje chyba. Velký trapas, bolí to všechny hráče i mě jako manažera. Je to můj nejhorší den v Manchesteru a nejhorší den vůbec, ale ne nejhorší den United. Porazil nás velmi dobrý tým, ale hodně jsme tomu pomohli,“ uznal.

Debaklu přispěla i červená karta, kterou v prvním poločase dostal Anthony Martial. Podle vysvětlení rozhodčích za facku Eriku Lamelovi. Domácí útočník ale Argentinci spíš položil ruku na krk. „Chudák Lamela. Teď určitě musí na operaci,“ pronesl ironicky Solskjaer. „Kdyby tohle provedl můj syn, tak je čtrnáct dní na chlebu a vodě.“

Jestli byl někdo na tiskové konferenci spokojený, byl to trenér vítězů José Mourinho , který se s Manchesterem neloučil v dobrém, teď mu uštědřil historický výprask. „Cítím s Olem. Stalo se to proto, že můj tým je fenomenální. Má skvělý charakter a velké sebevědomí,“ řekl Portugalec. I Tottenham ale vyhrál teprve druhý ze čtyř zápasů.