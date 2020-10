Coufal a Souček září spolu? Tyhle české dvojice dobyly svět před nimi

Byli na startu éry nové Chelsea, prvopočátků epizody pod majitelem Romanem Abramovičem, který Blues koupil v červnu 2003. Následnou sezonu zakončili Blues na 2. místě za Arsenalem, a tak došlo na posilování. V rámci něj v červenci 2004 do klubu zamířil Petr Čech z Rennes. O půl roku později pak Jiří Jarošík z CSKA Moskva. Oba Češi se v Premier League objevili na hřišti společně v 11 případech, pouze dvakrát ale vstupovali vzájemně oba do hry od úvodní minuty. Jarošík v zbylých utkáních střídal. Duo tuzemských fotbalistů tak bylo u titulu ze sezony 2004/2005. Pro Chelsea první mistrovské trofeje od ročníku 1954/1955, ke které Čech přispěl 24 čistými konty.

Byli symbolem Dortmundu. Jan Koller a Tomáš Rosický, nerozlučná česká dvojka, která ve vestfálském klubu zanechala nesmazatelnou stopu. Dodnes je tam uctívají. Bylo to totiž právě české duo, kdo táhl mužstvo za ziskem mistrovského titulu (2001/2002). Koller 11 góly a 8 asistencemi, Rosický 5 trefami a 11 brankovými přihrávkami. Oba nakonec Dortmund společně opustili. Rosický po pěti a půl roce ve žlutém zamířil do Arsenalu, Koller po pětiletém angažmá posílil Monako.

Pavel Kuka, Miroslav Kadlec (Kaiserslautern)

Nesmazatelným inkoustem zapsané duo do historie Kaiserslauternu. Pavel Kuka a Miroslav Kadlec byli součástí týmu, který coby nováček bundesligy dokráčel v ročníku 1997/1998 k titulu. Kuka k němu pomohl pěti góly v 22 zápasech, do nichž nastoupil. Obránce Kadlec, pro nějž šlo o druhé bundesligové prvenství s Kaiserslauternem (první v sezoně 1990/1991), chyběl jen ve dvou případech, připsal si 32 startů, ve který zaznamenal jeden gól. První polovinu sezony byl součástí mužstva i gólman Petr Kouba, šanci v brance ale nedostal, a proto v zimě zvolil návrat do Čech a zamířil do Viktorie Žižkov.