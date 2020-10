Nizozemsko převzal nejhorší trenér. Má smutný rekord, setřel ho Mourinho

Jak dostat práci u jedné z nejlepších reprezentací na světě po třech průšvizích a po tom, co vás José Mourinho označí za nejhoršího trenéra v historii? Na tohle tajemství se musíte zeptat Franka de Boera. Legendární stoper od té doby, co opustil lavičku Ajaxu, sbírá jeden neúspěch za druhým, přesto mu přistála do klína pozice trenéra Nizozemska. S „Oranjes“, které převzal po odchodu Ronalda Koemana do Barcelony, dnes večer vyzve Mexiko.