Největší outsider Velké: šílený kurz, žena v sedle. Ostuda to prý nebude

Není to překlep? Historie Velké pardubické pamatuje překvapivé vítěze, například Orphee des Blins udělala při svém premiérovém triumfu sázkařům radost kurzem 55:1. Ale 1000:1?

„Tisícovka tam opravdu byla, hned jsem si to printscreenem zkopíroval,“ bere věc s nadhledem Stanislav Mikule ze Žďáru nad Sázavou, který koně společně s trenérkou Janou Řezáčovou vlastní. „Ale pozor, kurz už nám padá, v pondělí jsme byli na 750:1...“ Sám si na divoký kurz nevsadil. Z pověrčivosti. „Co jsem kdy vsadil, dopadlo neslavně. Kamarádi už mi dokonce říkají, když si chtějí sami vsadit, ať to dám na druhého koně, největšího protivníka. Aby oni měli jistotu.“

Že by v neděli držel v ruce sedmnáct sázek na všechny soupeře All Scatera, to Mikule odmítá. „To ne, kdybych zavařil všem, mohlo by se to obrátit proti mně. Se štěstím je lepší si nezahrávat. Pro nás je to úžasná příležitost. Je zřejmé, že nemáme ambici vyhrát. Našim cílem je získat zkušenosti.“

All Scater s Veronikou Škvařilovou-Řezáčovou splnili čtvrtou kvalifikaci na konci srpna. Doběhli desátí z jedenácti. V žilách All Scatera sice koluje krev vynikajícího Glowinga, vítěze české Trojkoruny z roku 1996, ale on sám ještě nevyhrál jediný dostih. Na dotacích vydělal všeho všudy 34 500 korun, když byl před čtyřmi lety dvakrát druhý. Dvakrát běžel Cenu Vltavy. V roce 2016 ji po hromadném pádu na Francouzském skoku nedokončil, o dva roky později byl sedmý.

„Kromě Taxisu má všechny překážky zvládnuté,“ říká Mikule. „Podle kurzu to sice vypadá jako absolutně šílený nápad, ale myslím, že trenérka i jezdkyně dobře ví, co dělají. All Scater je pro ně rodinné zvíře, rozhodně by ho nepustily do podniku, který by byl šílený nebo riskantní.“

To potvrzuje i trenérka Jana Řezáčová, která koně připravuje v rodinné stáji v Chroustově. Kromě manžela, bývalého překážkového jezdce, v ní pracuje i dcera Veronika. Ve Velké bude mít premiéru. Čtyřiadvacetiletá jezdkyně absolvovala nad překážkami 152 dostihů, sedmkrát vyhrála.

„Verča sice pojede Velkou poprvé, ale bezesporu na to má,“ říká Jana Řezáčová. „Má přehled, styl a se Scaterem si rozumí. Je trošku specifický na ježdění, je hodně jemný kůň, nesmí se mu do toho moc zasahovat, spíš mu vyhovět. To Veronika umí.“

Trenérka a máma přiznává, že nervózní pochopitelně bude. Jako před každým dostihem. „Jedna půlka srdce plesá radostí nad tím, co už se Verča naučila a druhů půlka srdce je sevřená strachy. Nervy mám od té doby, kdy si tuhle cestu zvolila.“

Také All Scater může podle Jany Řezáčové těžký dostih zvládnout se ctí. „Důstojně přejít, důstojně dokončit, takové jsou naše ambice,“ říká trenérka. „Scatera máme od jeho pěti let, kdy jsme ho kupovali od chovatele pana Valáška s tím, že by měl být do dlouhých dostihů. Dobrý skokan, vytrvalec, má pěkný závěr. Ale potřeboval dozrát.“

Brzdilo ho i vleklé zranění. „To jsme loni na klinice v Heřmanově Městci díky panu Přikrylovi a jeho týmu vyřešili,“ upřesňuje trenérka. „Od té doby, klepu na dřevo, je zdravotně v pořádku. Řekli jsme si, že kvalifikaci zkusíme na jistotu a teď jsme ve Velké. Je to takový náš rodinný sen. A kdyby se nám s All Scaterem podařilo prolomit čekání na první výhru zrovna v neděli, vůbec bychom se nezlobili,“ dodává Jana Řezáčová se smíchem.

Startovní listina Velké pardubické 2020 i aktuální kurzy zde »