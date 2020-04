Vzdávám se platu, překvapil kouč Slováků. Videem dojal fanoušky | iSport.cz

Do mistrovství světa měl ve středu zbývat přesně měsíc. Pokud by šlo vše podle plánu, měl kanadský kouč slovenské reprezentace Craig Ramsay připravovat svůj tým na vrchol sezony. Jenže plán padl, celý svět včetně toho hokejového se teď musí začít uskromňovat. Zkušený trenér, který Slováky vede od roku 2017, chce jít příkladem. Vzdal se svého platu až do doby, dokud se situace neuklidní a on opět začne opět pracovat!