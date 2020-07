NHL se chystá na nové turnaje století. Musí však vyřešit palčivý problém | iSport.cz

Tak to by byla skvělá zpráva! Největší hokejové hvězdy by se mohly znovu ukázat na zimních olympijských hrách. Před šesti lety v Soči NHL naposledy přerušila rozběhnutou soutěž a povolila hráčům start pod pěti kruhy. Od té doby nic. Ani to nevypadalo, že by se na tom v dohledné době mělo něco měnit. Jenže se blíží konec kolektivní smlouvy a rázem by mohlo být vše jinak.

Maximálně do sezony 2021/22 bude platit stávající kolektivní smlouva. Proto bude třeba vyjednávat o podmínkách nové dohody, kvůli níž byla v minulosti NHL nucena celkem třikrát škrtnout buď celou, nebo alespoň část sezony. Současný kontrakt byl podepsán na deset let v lednu roku 2013. Jde o nejdelší „deal“, na kterém se kdy ligové vedení a hráčská asociace (NHLPA) společně shodly.

Byla by samozřejmě šílenost od obou táborů zasednout k vyjednávacímu stolu až v poslední možné chvíli. Proto si obě strany vyměňují své pohledy na danou věc již s předstihem. Z hráčské strany je již dlouhodobě patrná snaha získat možnost startovat na největším sportovním svátku planety. „Je to velice důležité. Jak pro samotné olympijské hry, tak především pro hráče,“ řekl pro server The Athletic jeden z hokejistů, který nechtěl být jmenován.

Jenže vše je daleko zamotanější. Nejde jen o to, že se dvě skupiny v Severní Americe dohodnou mezi sebou a hotovo, vymalováno, hráči nasedají do letadel. Kompromis mezi šéfy NHL a hráčskou asociací by byl jen prvním dílčím krokem. Za vším totiž stojí peníze, respektive to, kdo zapojení zámořských hvězd zaplatí.

Naposledy v Jižní Koreji v roce 2018 zhatil příjezd hokejistů ze zámoří i přístup Mezinárodního olympijského výboru. Ten se odmítl finančně podílet na nákladech spojených s pojištěním hvězd nebo s úhradou jejich cesty. Do té doby tyto logistické a finanční potíže ležely jen na straně zámořské ligy. NHL už odmítla otevírat portmonku sama a hledala partnera. Nenašla ho.

„My i hráčská asociace budeme potřebovat lepší porozumění ze strany Mezinárodního olympijského výboru a IIHF ohledně podmínek, za jakých budou hráči z NHL pozváni na olympijské hry. To i dnes zůstává nezodpovězenou otázkou,“ popsal nejpalčivější problém Bill Daly, druhý muž ve vedení NHL.

Účast Crosbyho a spol. pomáhá všem

Právě domluva mezi olympijským výborem a NHL bude hlavní překážkou. Je to logické. Nejde totiž jen o finanční starosti spojené s účastí hráčů na olympiádě. Liga se přeruší a drtivá většina hokejistů má volno, během něhož jsou placení, jako kdyby ligový kolotoč jel naplno. Nemluvě o tom, že pokud se v únoru, kdy se zimní olympiáda koná, zraní některá z hvězd, automaticky to pro některý z klubů může znamenat snížení šancí v dané sezoně na zisk Stanley Cupu. Tohle riziko se alespoň trochu snižuje faktem, že jsou na tom všechny organizace zhruba podobně. A protože ze zapojení zámořských borců profituje jak olympijský výbor, tak značka jménem NHL, rozum říká, že finanční náležitosti by se měly dělit.

Na druhou stranu lze s klidným srdcem říct, že i samotná shoda, která by se upekla v zámoří, je pozitivním krokem kupředu. Mluví se o dohodě pro dvě nadcházející olympiády v letech 2022 v Pekingu a 2026 v Miláně. Pokud by se tak stalo, je jasné, že i snaha nalézt průsečík zájmů s olympijským výborem a Mezinárodní hokejovou federací (IIHF) by byla daleko větší. Bylo by s podivem, pokud by to tak nebylo. Jak již bylo zmíněno, účast Crosbyho a spol. pomáhá všem. Jak atraktivitě olympijského turnaje, který má rázem daleko větší lesk, tak i samotné NHL, která může snadněji rozšiřovat své panství do nových teritorií.

Právě zisk nového trhu může být jedním ze základních příčin změněného postoje vedení ligy. Olympijské hry v Pekingu slibují obrovský divácký zájem. Gary Bettman, ligový komisař, má jistě v dobré paměti, jakou mánii způsobil v roce 1998 v japonském Naganu legendární Wayne Gretzky . Tomu bylo v té době 37 let. Například Sidneymu Crosbymu bude v době pekingského sportovního svátku jen o rok méně. K tomu přičtěte příjezd dalších hvězd Connora McDavida nebo Nathana MacKinnona. Více než dobrý základ pro vytvoření dalšího hokejového šílenství.

„Nemůžu mluvit za všechny v lize, ale myslím, že většina hráčů by chtěla, aby byla NHL součástí olympiády. Je to nejlepší sportovní událost, tak proč tam nemít ty nejlepší možné hráče,“ řekl kanadský obránce Shea Weber. Proti tomu nelze nic namítat. Poté, co od roku 1998 hrály největší hvězdy na pěti turnajích za sebou, bylo těžké si před dvěma lety zvyknout na změnu. Třeba v kanadském a americkém výběru nebyli hráči druhého nebo třetího sledu, ale spíše šestého až sedmého. To potom turnajovému sex-appealu nepřidá.

Z pohledu prestiže i významu je jasné, že olympiáda hokejisty z NHL potřebuje. Potřebuje je i samotný fanoušek, protože zápasy pak mají větší říz a šťávu. A nyní to vypadá, že i šéfové rozhodující o směřování nejlepší ligy světa usoudili, že by byli sami proti sobě, pokud by se olympijské hry i nadále odehrávaly bez účasti hvězd. A to je dobré zjištění. Minimálně pro začátek.

Pět olympijských turnajů s hvězdným obsazením Nagano 1998 1. ČESKO, 2. Rusko, 3. Finsko První setkání nejlepších hokejistů planety z NHL na olympiádě. „Turnaj století“ právem přitáhl obrovský zájem. Výběry Kanady a USA si díky úspěchu na Světovém poháru v roce 1996 nepřipouštěly nic jiného než vzájemný souboj o zlato. Oba giganty však přetlačila družina vedená Ivanem Hlinkou, která gólem Petra Svobody ovládla i finále proti Rusku. Nejvýznamnější úspěch českých hokejových dějin. Salt Lake City 2002 1. Kanada, 2. USA, 3. Rusko Tady už si zámořští favorité spravili chuť. Přestože to oběma týmům v počátku turnaje drhlo, nakonec si to společně rozdaly ve finále. Tam měl jasně navrch tým okolo Maria Lemieuxe a Joea Sakice, který zvítězil 5:2. V českém výběru bylo dvanáct pamětníků naganského triumfu, přesto to nestačilo. Ve čtvrtfinále se nepodařilo mužstvu i přes střeleckou převahu vstřelit jediný gól a byla z toho porážka 0:1 s Ruskem. Turín 2006 1. Švédsko, 2. Finsko, 3. ČESKO Zvláštní turnaj. Z českého pohledu rozhodně. Výsledky ve skupině mnoho radosti nenabídly. Kromě výher nad Itálií a Německem tým zapsal jen porážky. Přesto ve čtvrtfinále setnul Slováky. Následná semifinálová prohra se Švédy tým nepoložila a v zápase o bronz porazil 3:0 Rusko. Boj o zlato byl v kompetenci severských mocností. Nervy drásající duel rozhodl Nicklas Lidström po deseti vteřinách třetí třetiny a zlato putovalo po výhře 3:2 do Švédska. Vancouver 2010 1. Kanada, 2. USA, 3. Finsko Co se týče kvality, tak se jednalo o jeden z nejúžasnějších turnajů v historii. Vše bylo umocněno tím, že se duely hrály na malém hřišti, na jehož rozměry byli hokejisté ze zámoří zvyklí. Projevilo se to i finálovou účasti, kde se setkaly severoamerické mocnosti. Vyprodaná hala Canada Hockey Place sledovala úchvatné představení, které vyvrcholilo až v prodloužení. Kanadská hvězda Sidney Crosby tehdy přisoudila zlato kolébce hokeje. Soči 2014 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Finsko V ruském městě na pobřeží Černého moře se odehrálo zatím poslední dostaveníčko hokejových šikulů z NHL. Kanada obhájila prvenství z Vancouveru. Je tak jedinou zemí, které se něco takového podařilo v průběhu pěti turnajů, kde zámořští borci startovali. Českým reprezentantům se olympiáda vůbec nevyvedla. Podařilo se jim zdolat jen Lotyše a Slováky a po čtvrtfinálové prohře 2:5 se Spojenými státy balili kufry.