„Berbrův proslov“ ve filmu Vyšehrad. Podívejte se, proč mu vadí rovina

Ačkoliv kolem Berbra se v minulosti točila řada podezření ohledně nekalých praktik ve fotbale, páteční události, včetně jeho zatčení a policejní razie v sídle Fotbalové asociace ČR, řadu lidí překvapila.

Co Jakuba Štáfka , producenta, spoluautora scénáře, spolurežiséra a představitele hlavní role? Neměl ji napsanou ve scénáři? „Drželi jsme tajemství a chtěli jsme diváky nalákat a teď se to děje. Snažíme se to analyzovat. Nevíme, jestli nám to pomůže.“

Jestli funkcionáře Taťku v podání Miroslava Hanuše potká to samé, co nyní Berbra, zůstane ale do premiéry tajemstvím. Uvedení filmu je plánované na jaro 2021. „Nemůžu to úplně naznačit. Chci, aby nám lidi přišli do kina.“

Přesto fanouškům nabízí první scénu, ve které postava inspirovaná Berbrem dává najevo v proslovu, jak by měl fungovat fotbal.

Jisté je, že Taťka bude zápornou postavou. Tak ostatně Berbra vnímají v Česku fanoušci na tribunách. „Miláček národa to nebude,“ říká Štáfek. „Každému dojde, že bez rozhodčích se hrát nedá. Bez rozhodčích se 22 chlápků honí za balonem jako čůráci. Až rozhodčí z toho dělá sport. Dá tomu řád, zařídí góly, přehlídne ofsajdy, nakloní rovinu a řeka teče. Když by byla pořád rovina, teklo by akorát hovno. Fotbal je krásný sport, ale bez rozhodčích by byl moc férovej, tedy nudnej.“

Ne všichni bafuňáři však budou ve snímku zkorumpovaní. Třeba šéf vyšehradského klubu pan Král. „Je ten nejčestnější a nechce přistoupit na hru ohledně úplatků,“ vysvětluje Štáfek.