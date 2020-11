Pardubice naštvaly Dědka, slíbil změny. Shání dva útočníky, co trenéři?

Šest týdnů čekali na další zápas v Tipsport extralize. Plní natěšení, odhodlání. No a pak schytali hokejisté Pardubic od Sparty po trapném výkonu sedmičku (1:7) . „Dochází mi trpělivost. Odevzdali jsme to bez boje. Tým musíme doplnit a postupně celý přebudovat,“ nešetří kritikou majitel Petr Dědek. Dynamo shání dva útočníky. Jistou pozici nemají ani trenéři.

První třetina možná leckterému fanouškovi Dynama vyloudila letmý úsměv na tváři. Ač byl stav 0:0, Pardubičtí byli v utkání proti Spartě lepší. Byli aktivnější, dostali se do několika šancí. Zbylých čtyřicet minut? Katastrofa. Sedm inkasovaných branek a namísto nadechnutí další ponor.

„Návrat nám sakra zhořkl. Představovali jsme si ho úplně jinak,“ přiznal asistent trenéra Michal Mikeska. „Nejsme tým. Jeden hráč nepracuje pro další, tím to začíná a končí. Každý si dělá, co chce! Děláme velké chyby, které nás sráží. Hlavním problém je ale individuální nedodržování systémových věcí. V naší hře kvůli tomu bylo hodně prázdných políček, která soupeř využil. Není to něco, co bychom dohnali tréninky, spíš to teď bude o nějakých osobních pohovorech, větší videoporadě.“

Dynamo je po pěti odehraných utkáních v sezoně předposlední. Na kontě má pouhé dva body. Optimismus rychle vyprchává i z nového vedení klubu, které před sezonou vyhlašovalo smělé cíle. „Dochází mi trpělivost. Zápas jsme odevzdali bez boje, to se neslučuje s vizí nového Dynama. Tým musíme doplnit a postupně celý přebudovat. Je to nevyhnutelné a čeká nás hodně práce,“ napsal na Twitter majitel Petr Dědek.

Razým z nouze, kdo do útoku?

Možná měl na mysli hráčský kádr, možná štáb na střídačce, možná osazenstvo v kancelářích. A možná úplně všechno dohromady. Faktem je, že o letním prodloužení opce trenéra Milana Razýma nebyl předseda představenstva Ondřej Heřman údajně stoprocentně přesvědčen. Podle informací deníku Sport si měl pohrávat s myšlenkou o jiné variantě, ale jak se táhla jednání s městem, vsadil na jistotu, tedy na Razýma.

Jisté je, že Pardubice nutně shání dva produktivní útočníky, kteří by pozvedli zatím hodně tristní čísla. V pěti duelech se Východočeši trefili jen sedmkrát. Plánovaní lídři netáhnou.

Na nule jsou stále Robert Kousal, Vladimír Svačina či Valentin Claireaux. Dohromady mají jen dvě asistence a 12 záporných bodů v plus/minus. Na vratech stadionu visí cedule: Sháníme střelce. Zn. spěchá!

V jednání je příchod Vladimíra Sobotky, který po konci v NHL načal ročník ve švýcarském Rapperswilu. Že by ale zrovna on měl být oním kýženým snajprem? Těžko. Vždyť od podzimu 2018 odehrál 89 zápasů a z branky se radoval jen šestkrát. Podle informací Sportu navíc do hry o Sobotkovy služby vstoupila také Kometa.

„Netuším, opravdu vůbec nevím,“ odpověděl na otázku fáze vyjednávání Sobotkova příchodu Mikeska. „Pouze ofenziva ale podle mě klíčem není. Tím je obrana a obranná práce útočníků. V minulé sezoně jsme odehráli poslední čtvrtinu dobře, vyhrávali jsme. Stejně jsme ale měli v průměru zhruba dvě a půl branky na zápas. Gólů moc nepadalo, nepadá a padat nebude. Odrazí nás jen a pouze zlepšení v defenzivě,“ přidal.

Na trhu hráčů se také objevuje stále více zajímavých jmen ze Severní Ameriky. Jde často o borce, kteří jsou na hraně NHL a AHL. K dispozici jsou i lídři z farem, kteří se teď koukají po Evropě. Mají odehráno v NHL dost zápasů, ale v AHL mají roli vychovávat borce pro elitní ligu, jít jim příkladem. A nechtějí sedět na gauči. Tohle je cesta, kudy by se Dynamo mělo ubírat. Tady se dá najít okamžitá kvalita.

Se vstupy do ročníku mají Pardubice problém už několik let po sobě. „Je to dlouholetá věc. Pět šest let se nedaří nastartovat. Po loňsku jsme s fanoušky a vedením věřili, že nám to nadšení z poslední čtvrtiny minulé sezony vydrží. Nevím, jestli tam hraje roli to, že je teď nesestupová sezona, ale zatím nám to nefunguje,“ kroutil hlavou Mikeska.

A přidal se i kapitán a největší předsezonní posila Jakub Nakládal. „Nevím, jestli je v hlavách kluků něco z minulých sezon… Vůbec si to nedokážu vysvětlit. Každý hráč by měl vypnout hlavu a jít do zápasu s odhodláním. Splnit svůj úkol, navzájem si pomoct. Nemyslím to zle, ale všechny ty špatné roky nelze vymazat ze dne na den. Nejde najednou mávnout kouzelným proutkem a říct, že chceme první místo v tabulce.“

