Rozlícený Vémola naposledy o Peštovi: Do roka o něm nikdo nebude vědět!

Doběla rozpálený Terminátor! Takhle se Karlos Vémola už dlouho nenaštval. A stačilo k tomu málo, dotaz fanouška, co říká na rady, které mu dal Viktor Pešta ohledně lvice Elsy. „Je to historicky naposled, kdy se o Peštovi bavím! Do roka a do dne o něm nebude nikdo vědět,“ uvedl pětatřicetiletý bijec během živého vysílání na svém Instagramu. „On ještě dvakrát dostane od někoho přes držku, a jeho kariéra skončí. Je to nobody,“ dodal energicky.

Ještě nedávno byl Karlos Vémola pro, aby se jednou střetl s Viktorem Peštou. „Je to takovej bulík, ale něco dokázal. Pokud se máme potkat, poprvé v Čechách proti sobě dva frajeři, co byli v UFC, tak by to mělo být v naplněné O2 areně,“ říkal český Terminátor ještě na konci září. Teď je vše jinak. Souboj by připustil jen ve výjimečném případě. Jinak ale o svém kolegovi nechce ani slyšet.

„Řeknu vám jednu věc: Tohle je naposledy, co se vyjadřuji o Peštovi. Na jakékoliv tiskovce řeknu novinářům ohledně Pešty jen no comment,“ rozohnil se Vémola, když se jeden z fanoušků sledujících jeho živý přenos zeptal, co říká na rady Pešty, jak by se měl postarat o svou lvici Elsu. „Když se o něm nebudu vyjadřovat, tak o něm do roka nikdo nebude vědět. Je to blbec, který si totálně dokázal zkazit kariéru. Rozlámali mu rypák v Rusku, pak přišel do Čech, tady mu rozbil držku Martínek. A jen co ji může otvírat, tak si ji otvírá.“

A co pětatřicetiletého zápasníka tak rozčílilo? Peštova kritika, že si pořídil lva. Podle druhého Čecha, který se probojoval do UFC, by měl Vémola lvici Elsu předat do péče odborníkům.

„Trvalo mi deset minut, než jsem vygooglil, kde jsou záchranný stanice pro veliké kočkovité šelmy v okolí. A všechny by je přijaly. Ta jedna je v Rakousku, což není tak daleko. Mohl by ho tam dovést, když mu na tom lvovi tak záleží,“ komentoval Vémolova nového mazlíčka Pešta v pořadu Oktagon Majk. „Podle mě kecá, chce bejt borec se lvem. Pak mu za to lidi začali nadávat, tak začal říkat, že ho ani nechce, jenom se o něj stará, než ho dá jinam. Ale jsou to kecy, chce si jen hrát na Mika Tysona a mít lva na řetězu. Což na jednu stranu chápu, ale na druhou mi to nepřijde OK, vůči tomu lvovi.“

Poznámky ohledně toho, jak by se měl postarat o svou lvici, považuje Vémola za Peštovu snahu zviditelnit se.

„Frajer, který byl v UFC a nemá z toho ani korunu… Podívejte se, jak z toho těží Klein, Muradov, Procházka, Dvořák. Všichni kluci, co mají něco v hlavě, tak z toho těží. Pešta nemá ani korunu, je zamindrákovanej a jediné, díky čemu se o něm ví, je to, že mluví o mně.“

Zápas Vémola vs. Pešta je teď pro Terminátora skoro mrtvé téma. Jako jedinou možnost uvádí, že by se spolu utkali o pás šampiona.

„Jedině, kdyby zanořil Ondrovi Novotnému (promotér organizace Oktagon MMA) hlavu do p*dele tak hluboko, že by mu dal titulový zápas a náhodou by vyhrál. Potom bych šel a sebral mu ho. Ale jinak se mě už nikdy neptejte, jestli budu zápasit s Peštou. Ten člověk pro mě umřel, je to loser, nobody. A to, v jakých podmínkách bude Elsa, to ať nechá laskavě na mně!“ vytočil se Vémola. „Měl by se podívat, co jsem tady pro Elsu vybudoval, udělal jsem pro ni maximum. A věřte tomu, že když najdu místo, kde jí bude lépe, tak ji tam velmi rád odvezu.“

Odpověď na téma Pešta pak Vémola ukončil slovy: „Teď jsem se nas*al, já ho nemůžu vystát!“ Celý živý přenos trval tři čtvrtě hodiny. Došlo na mnoho témat: novinky, které Terminátor chystá pro fanoušky, jak se cítí v přípravě na zápas s Mikuláškem nebo co říká na veliký UFC duel Glover Teixeira vs. Thiago Santos. Celý záznam najdete na Vémolově Instagramu.