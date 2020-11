Z Konga do NHL? Má metrák, šikana od soupeřů i policie. Kál se i Gretzky

Bokondji Imama doufá, že by už v letošní sezoně mohl nastoupit ke svému prvnímu zápasu v NHL. • Twitter.com

Jeho rodiče utekli z válkou decimovaného Konga a synkovi koupili brusle. Co jiného také můžete dělat v Montrealu, než mastit hokej. A byť schytává kvůli barvě pleti facky ze všech stran, dost možná si letos odbude premiéru v nejlepší lize světa. • Koláž iSport.cz

Na konci října ta zpráva prolétla éterem skoro bez povšimnutí. V NHL své podpisy na nové smlouvy zanášela spousta hvězd, koho by zajímalo, že Los Angeles o rok prodloužilo kontrakt Bokondji Imamovi. Navíc dvoucestně... Jenže kanadský útočník píše senzační příběh. Jeho rodiče utekli z válkou decimovaného Konga a synkovi koupili brusle. Co jiného také můžete dělat v Montrealu, než mastit hokej. A byť schytává kvůli barvě pleti facky ze všech stran, dost možná si letos odbude premiéru v nejlepší lize světa. To už si zaslouží pozornost!

Loňská sezona v podání Imamy? Za 50 zápasů slabé čtyři branky a deset asistencí. Nic výjimečného. A v březnu se AHL zastavila kvůli koronaviru, Ontario Reign, farmu Los Angeles, to tolik mrzet nemuselo, na play off by se ziskem 64 bodů z 57 utkání stejně koukali jen v televizi.

24letý Imama ale jednou statistikou vyčníval, stihl nasbírat 134 trestných minut, což z něj učinilo druhého nejtrestanějšího hráče v lize. Častěji posílal svůj tým do oslabení jen Trent Frederic z Providence. AHL je drsná soutěž, největšími rivaly jsou vaši spoluhráči, jízdenky, které se rozdávají na cestu směr první tým, jsou omezené.

Sóluje se, řeže se to, často zákeřně a za zády pruhovaných pánů. A když jste hokejista tmavé pleti, musíte si krýt záda obzvlášť. Ale rasismu se bohužel stejně nevyhnete. Imama se s nenávistí a ústrky pasuje celý život, poslední ročník to ostatně názorně ilustroval. 20. ledna na něj slovně zaútočil Brandon Manning. „Neg*e“ bylo ještě to nejmírnější oslovení, ke kterému se zadák Bakersfield Condors uchýlil. A den na to zpytoval svědomí.

„Včera v noci jsem pronesl komentáře k soupeři, které byly navýsost hloupé a urážlivé. Po zápase jsem s ním mluvil osobně a omluvil se. Jsem velmi vděčný, že Imama mou omluvu přijal. Beru plnou odpovědnost za to, co jsem řekl. Poučil jsem se, byl to můj velký zkrat a slibuji, že se polepším,“ slíbil Manning, který od ligy schytal za rasistickou urážku soupeře trest na pět zápasů.

Keith Gretzky, asistent GM v Edmontonu, generální manažer Condors a bratr slavného Waynea Gretzkyho, okamžitě vydal prohlášení, v němž uvedl, že organizace rozhodnutí vedení soutěže podpořila a bude usilovat o lepší vzdělávání svých hráčů. A omluvil se, mléko už ale bylo rozlité.

Sám od zkušeného třicátníka Manninga, který má odehráno 255 utkání v NHL (v sezoně 2019/20 nastoupil za „áčko“ Oilers devětkrát), čekal vyzrálejší chování. Trest od vedení AHL byl možná přísný, ale dle regulí. Navíc tehdy zámořím rezonovala kauza Billa Peterse, který rezignoval na svou funkci hlavní kouče v Calgary, když ho jeho bývalý svěřenec nigerijského původu Akim Aliu obvinil z rasismu.

„To, co se stalo, je neštěstím pro nás všechny. Nezáleží na tom, jak moc je zápas vyhrocený, pro takový typ chování prostě není v našem sportu místo. Na své africké kořeny jsem velmi hrdý a stojím za všemi hráči, kteří se nachází v podobné situaci. A není jich málo,“ hlásil do světa Imama.

A když na sebe narazily farmy L.A. a Edmontonu o necelé tři týdny později znovu, vyzval Manninga na pěstní souboj. Tak se to v AHL přeci řeší. Imama, pro kterého to byla už pátá bitka v sezoně, zasypal soupeře neuvěřitelným počtem ran, pak je sudí raději roztrhli.



„Chtěl bych poděkovat Los Angeles Kings a Ontariu Reign, stejně tak Edmontonu Oilers a Bakersfield Condors za jejich profesionalitu při řešení této nešťastné situace,“ řekl Imama a dodal, že k této záležitosti už se nebude vyjadřovat. „Jsem hokejista, chci se bavit jen o tom. Ale ještě chci poděkovat své rodině a přátelům za jejich trvalou lásku a podporu. Bez nich by se ze mně hokejista nikdy nestal.“

Pomstil hvězdu a získal „áčko“

Ale pojďme na začátek příběhu. Syn rodičů, kteří do Kanady utekli z Demokratické republiky Kongo, kde probíhala v devadesátých letech občanská válka, se hokeji učil v Montreal Nationals U15, juniorskou kariéru začal v Baie-Comeau Drakkar v QMJHL. Bodově nevyčníval, ale byl slušný pořízek, ručička na váze pravidelně atakovala metrák. I proto v mládí koketoval s americkým fotbalem.

Na draftu 2015, kde Edmonton získal z prvního místa Connora McDavida, se dočkal v 6. kole jako 180. hráč celkově. Brala ho Tampa, ale moc si ho neužila, v květnu 2017 ho vyměnila za volbu v příštím draftu do Los Angeles.

V rámci QMJHL hrál „Boko“ tehdy už za Saint John Sea Dogs, kde jeho dres zdobilo našité áčko pro pobočníka kapitána. Vysloužil si ho jak jinak než pěstmi. V prosinci 2015 opustil lavičku svého týmu, aby šel pomstít supertalentovaného parťáka Josepha Velena (třicítka draftu 2018, Detroit), kterého zákeřně zezadu sestřelil Kelly Bent z Halifax Mooseheads. Imama dostal za exces stopku na patnáct zápasů, ale u spoluhráčů získal velký kredit. Už v daném utkání si stoupli a divoce tleskali.

V ročníku 2016/17 pak Imama pomohl Sea Dogs k senzačnímu tažení, které skončilo titulem v QMJHL. V play off nasbíral za 18 utkání 15 bodů a navázal na vynikající základní část (41+14 v 66 duelech). Přišlo povýšení do AHL, kde je od sezony 2017/18 spjatý s Ontariem. Letošní sezonu jsme nastínili. Třeba ale dodat, že lednový incident s Manningem se jako bumerang vrátil po červnové násilné smrti George Floyda, která po celém světě odstartovala demonstrace proti rasismu v rámci hnutí Black Lives Matters. A to přimělo Imamu diskutovat o diskriminaci, kterou zažil během své kariéry, znovu.

Zejména pak po svém přesunu do Kalifornie… To zahrnovalo mimo jiné nesčetně kontrol od příslušníků policie. Jednou ho zadrželi na více než hodinu, což zapříčinilo, že nestihl trénink.

„Boko“ každopádně dál bojuje, sráží se a doufá, že si vysněnou NHL někdy zahraje. Možná se tak stane už v následujícím ročníku, 25. října mu vedení Kings nabídlo novou jednoletou smlouvu na 735 tisíc dolarů. Třeba půjde cestou bývalého spoluhráče z Ontaria Martina Frka, který vloni za první tým Kings nastřílel svou pověstnou dělovkou šest branek. „Konžský“ válečník by si to zasloužil.