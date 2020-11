(Ne)známí hráči Německa: opomíjený jako táta, běžec a střelec z dálky

22 let, obránce, Wolfsburg

Felix Uduokhai

23 let, obránce, Augsburg

Bilance v reprezentaci: 0 zápasů/0 gólů

První nominaci neoslavil dobře, ve víkendovém zápase proti Hertě zavinil za bezbrankového stavu penaltu. „Ovšem jinak hraje dosud skvělou sezonu. Vždy je stoprocentně koncentrovaný, je jistější a stále se zlepšuje s míčem,“ vypíchl na něm trenér Augsburgu Heiko Herrlich. Vyniká ve hře hlavou, má perfektní levačku. Nominací do německého áčka padla možnost, že by někdy reprezentoval Nigérii, zemi svého otce. Narodil se jen pár kilometrů od českých hranic v městečku Annaberg-Buchholz. Je věřícím křesťanem. Jakmile může, chodí do kostela. Čte bibli.