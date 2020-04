Federer hraje o zeď, Djoker v předsíni. Šéf vyslovil pro tenis chmurnou vizi | iSport.cz

Basketbalová NBA plánuje, že by se izolovala na Havaji, v Las Vegas či na lodi a silou vůle by dokončila rozehraný ročník. Tenis takové možnosti nemá. Coby vysoce globální sport závislý na putování po světě musí čekat, až se do funkčního stavu vrátí celá planeta. A k tomu v roce 2020 dojít nemusí. Vždyť co nyní zbylo z grandslamových klenotů? Útroby US Open se mění na nemocnici a vývařovnu, Wimbledon oznámil, že se poprvé od druhé světové války travnatý grandslam neuskuteční...

Roger Federer si tento týden vyrazil zapinkat o zeď a fanouškům pro zlepšení nálady natočil video, na němž ukazuje pár triků. Světový hráč číslo jedna zase na sociálních sítích předvádí, jak že se hraje tenis v předsíni u Djokovičů. Pěšáci i největší hvězdy bílého sportu nemají co jiného na práci a zdá se, že ještě dlouho mít nebudou. Souběžně s oznámením o zrušení Wimbledonu 2020 prodloužili ATP i WTA dobu suspendace svých okruhů až do 13. července. Čím dál víc je však zřejmé, že po zásahu COVID-19 nevyhnutelně padnou ještě další kostky domina.

Zrušení letošního ročníku Wimbledonu znamená, že za své vezme celá travnatá část sezony a můžeme pouze čekat na zprávy o dalším rušení turnajů na zeleném pažitu. Po svátku v All England Clubu se kolotoč stěhuje do Severní Ameriky, v současnosti epicentra pandemie. Nejpostiženější je New York, v areálu US Open již roste improvizovaná nemocnice se 350 lůžky, kuchyně v útrobách stadionu Louise Armstronga uvaří denně 25 000 jídel pro pacienty, lékaře a další potřebné. „Jsme tady, abychom pomohli. New York je náš domov, jsme v tom všichni společně,“ sdělil mluvčí USTA Chris Widmaier.

„Osobně si myslím, že pro tenis bude velmi obtížné, aby se tento rok začalo vůbec hrát,“ řekl pro list Sydney Morning Herald Craig Tiley, vlivný funkcionář a šéf Australian Open. „Náš sport je totiž závislý na cestování po celém světě a to, myslím, bude poslední věcí, která se vrátí do normálu. Sporty a soutěže, které působí na lokální scéně, jsou na tom lépe než ty organizované globálně,“ vysvětloval boss australského grandslamu, který se podle jeho slov hotoví na leden 2021, tak jak velí původní plán. „Doufáme v nejlepší, ale jsme připraveni na nejhorší,“ dodal.

Na podzim se tenisová karavana vydává do Asie, kde to vše začalo. A znovu není jistý další vývoj, zda se třeba pandemie nevrátí. „Myslím, že jednou z možností skutečně je, že by se již letos vůbec nehrálo,“ přiznává i Brazilec Bruno Soares, elitní deblista a člen hráčského výboru při ATP, kde sedí spolu s Djokovičem, Federerem či Rafaelem Nadalem.

„Argentinská nebo brazilská fotbalová liga začnou, až tyhle země dostanou virus pod kontrolu. Ale tenis je na tom nejhůř, může se rozběhnout teprve ve chvíli, až se uzdraví celý svět. Proto bude náš sport jedním z posledních, jenž se vrátí. A to je velmi znepokojující,“ tvrdí Soares s tím, že již s ATP hráči řeší podporu těch méně finančně zajištěných. „Existuje velká skupina hráčů, kteří potřebují výdělek na měsíční bázi, snažíme se jim pomoct,“ líčí Soares s tím, že hráčský výbor má založenou whatsappovou skupinu, kde je především Djokovič hodně aktivní.

Řeší se v ní mnohé věci. Třeba nárůst vlivu sázkařských mafií na hráče, kteří přicházejí o výdělek a až se vrátí, budou mnohem náchylnější k podvodům. Či vysoký počet turnajů, které dramatickým způsobem závisejí na příjmech od sponzorů a mohou mít velké existenční problémy…