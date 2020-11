Jágr: Jaký byl Lemieux? Necvičil, ale dokázal věci mimo lidské chápání

Jaromír Jágr by se měl ve Winter Classic 2020 ve Špindlerově Mlýně představit v dresu Kladna i v zápase českých a slovenských legend • Michal Beránek (Sport)

Zamíří Jaromír Jágr zpátky do Pittsburghu? • Profimedia.cz

Gólová radost hvězd Pittsburghu při památném utkání, kde se legendární Kanaďan Mario Lemieux (uprostřed) vracel po více jak třech letech do akce • profimedia.cz

Jaromír Jágr byl v Pittsburghu u toho, když se legendární Mario Lemieux (vpravo) vracel po více než třech letech do akce • profimedia.cz

U památného zápasu v NHL nemohl chybět. S céčkem na dresu na pravém křídle, zbožňovaný Mario Lemieux vedle něj. Jaromír Jágr při utkání, v němž se ikona Pittsburghu Penguins vracela 27. prosince 2000 po více než třech letech do akce, zaznamenal čtyři body (2+2). „Mám to pořád před očima,“ vzpomíná pro iSport.cz po dvaceti letech český útočník, který na někdejšího parťáka a mentora nedá dopustit. „Rád o něm vyprávím. Byl geniální,“ tvrdí. Měl nějaké svaly? A kolik udělal shybů?

V knížce, kterou aktuálně dává dohromady, bude legendě s číslem 66 věnovaný velký prostor. „Všechno, co jsem s ním prožil, je úžasné a inspirující. Vždycky pro mě zůstane tím nejlepším,“ říká Jágr o svém idolu v Pittsburghu.

Jeho comeback si vybavujete přesně?

„Ano, mám to pořád před očima. Byl to úžasný zážitek.“

Po třiatřiceti vteřinách jste dostrkal puk do brány právě vy.

„Vzpomínám. Celá hala mu aplaudovala, byla to mimořádná událost. I dál ve zbytku sezony měl neuvěřitelnou formu, udržoval si průměr dvou bodů na zápas. Po třech a půl letech bez hokeje! I tohle ukazuje, jak byl geniální. Prostě talent od Boha. Rád o něm vyprávím, dá se říct, že mi to dělá dobře. Protože chci, aby i ostatní věděli, jak byl unikátní. Byl úplně někde jinde než já. Když hrál Mario, věděl jsem, že nemám šanci vyhrát bodování. Lidi si možná teď ani nedovedou představit, jak na tom hokejově byl. Já jo, protože jsem s ním hrál.“

Co vás na něm nejvíce fascinovalo?

„Měl ohromnou vnitřní sílu. Vůbec sice necvičil, ale když člověk jel okolo, jen si nastavil ruku a zastavil ho. Tvrdím, že lidské tělo je nejdokonalejší počítač. Mario měl na sport, který dělal, právě ten nejlepší kompjútr. Měl daleko lepší programy než ostatní. Aniž by na to nějak tlačil, byl stejně nejlepší. Neudělal ani jeden shyb, ale byl nejsilnější. Neměl žádný svaly, ale měl největší