Mikulášek před zápasem s Vémolou: Ať mi dá pusu a nedělá drahoty

Ač ho od velikého zápasu s Karlosem Vémolou dělí pár dnů a prochází těžkou fází diety, zněl Václav Mikulášek během rozhovoru klidně a jistě. „Připadá mi, že lidi kolem mě jsou nervóznější víc jak já. To nechápu, říkám vždy: Zápasíte vy, nebo já? Já si z toho fakt nedělám hlavu, protože mně o nic nejde,“ myslí si bojovník, který se nezalekl velké výzvy.

Základní otázka, jak se teď pár dnů před soubojem s Karlosem Vémolou cítíte?

„Jo, dobře. Co říct jiného? Krom diety se cítím fakt dobře.“

Nedávno jste v rozhovoru s promotérem Oktagonu Ondřejem Novotným uvedl, že už máte nějakou dobu 86 kilogramů…

„Ano, tak to je.“

Navíc jste řekl, že v zápase budete mít přes sto kilo.

„Kolem kila budu mít určitě.“

To je možné ještě pak dohnat, když už několik dnů před duelem si držíte skoro limitní váhu?

„Úplně v pohodě.“

Ptát se na taktiku by bylo zbytečné…

(vskočí do řeči) „Já to klidně řeknu. Hodím ho v první sekundě a upáčím ho na zemi.“

Dobře. Kde jste v poslední době nejčastěji trénoval?

„Všude a nikde. To řeknu až po zápase.“

A kdy jste měl poslední sparing, říci můžete?

„V sobotu jsem měl poslední lehčí sparing.“

Sobotním zápasem dojde k zakončení dlouhé cesty, kdy jste si s Vémolou téměř neustále něco vzkazovali. Jste rád, že tohle období skončí, nebo se vám bude stýskat?

(pousměje se) „Ne, jsem strašně rád, že už to končí. Bylo toho moc a zbytečně.“

Jak to myslíte?

„Prostě to bylo zbytečné. Všechny ty kecy okolo. Hov*a.“

Chápu, ale v tom jste si byli asi celkem rovni, ne? Bylo to z obou stran.

„Jednal jsem tak, jak se ukázal on.“

Ať už by zápas dopadl jakkoliv, budete chtít odvetu?

„Ne. Pane bože, proč?“

A kdybyste vyhrál a Vémola chtěl odvetu, tak byste to viděl jak?

„Asi stejně. Proč dělat odvetu? Jestli ho porazím, tak takovým způsobem, že by to bylo zbytečné. A jestli vyhraje on, nejsem takový, abych si křičel o odvetu. To je blbost.“

Období, které střetu předcházelo, pro vás bylo asi dost vysilující. Přece jen zájem o vaši osobu byl mimořádný. Co pro vás bylo nejtěžší?

„Lidi. Ti, co mi píšou a zbytečně řeší věci, o kterých nic neví a hned soudí. Píšou mi kolikrát o věcech, které jsem ani neudělal. To mi asi vadilo, ale že by mi to nějak trhalo žíly, to úplně ne. Lidi se někdy chovají ovce. Někdo něco řekne a oni tomu věří, jsou slepí. Nevidí, neslyší. Mají zájem jen o svoji pravdu, nechtějí si poslechnout názor druhého.“

Na druhou stranu bylo znát, že máte veliké množství podporovatelů. To musí být určitě příjemné.

„Jistě, to je super. Ale říkám na rovinu, je skvělý mít fanoušky, jde o pět minut slávy. Za těch pět minut to tak už nemusí být. Zůstanou pak ti věrní. U těch, co přišli před zápasem, uvidíme, jestli se mi rozhodnou dál fandit i v případě neúspěchu.“

Vémola často říká, že vás souboj s ním vyburcoval k tvrdšímu tréninku. Namotivovalo to víc i vás?

„Ani ne. Všichni, co mě znají, vědí, že jsem vždycky dřel. Možná to ve mně jen probudilo, že jsem zlejší, ale že by mě to nutilo úplně nějak extra… Na tréninku jsem se i v minulosti pozvracel ikskrát, zranil jsem se taky mockrát. Tak je tomu každou přípravu, protože do toho dávám všechno. A když do toho dám všechno, cítím se potom skvěle, protože jsem udělal maximum. A já opravdu udělal maximum. Teď už jen počkám na zápas.“

Říkáte o sobě teď, a ne poprvé, že jste zlejší… Trochu ze sebe děláte toho padoucha Jokera, jak jste prezentovaný i v upoutávce na zápas, ale myslím, že kdo vás poznal zblízka, asi ví, že to s tím zlem nebude až tak vážné.

„Víte co, vytvořili si mě lidi. To oni mi dali moc. Když si někdo stěžuje, že si cokoliv nezasloužím, měl by si uvědomit, že tu moc mi dali opravdu lidi. Bez nich by to nebylo. Narovinu. Bez Karla Vémoly by nebyl ten zápas, a bez lidí bych nebyl já. To oni mě udělali nějak slavným. Taková je realita.“

Čí to byl vůbec nápad, abyste před duelem dostal podobu Jokera?

„Asi Oktagonu, ale víceméně to nemá být Joker jako filmová postava, ale povaha. Protože já jsem Baba Jaga, ne Joker. Nemělo to být tak, že bych se stal tou postavou. Jsem takový jen povahou. Přece jenom, být normální, je nuda.“

Ale odpalovat nemocnice jako ona filmová postava snad nehodláte?

(směje se) „Nikdy nevíte.“

Co vás, během předzápasového období nejvíc potěšilo?

„To, že lidi, které mám rád, začali ohromně držet spolu a pomáhali mi, abych dosáhl toho nejlepšího výsledku. Z toho jsem měl nejlepší pocit.“

V jednom z našich předešlých rozhovorů jste mluvil o tom, že vaším největším spojencem a kamarádem je vaše maminka…

„No jasně!“

Jak ona prožívá tohle období?

„Je nervózní.“

A vyčítala vám třeba trochu, že jste do tohoto zápasu šel?

„Ne, proč? Ona ví, co dělám. Akorát mi připadá, že lidi kolem mě jsou nervóznější víc jak já. (pousměje se) To nechápu, říkám vždy: Zápasíte vy, nebo já? Já si z toho fakt nedělám hlavu, protože mi o nic nejde. Když vyhraju, je to super. Když pohraju, nic se neděje, jedeme dál. Vítězství potěší, prohra naučí. Taková je moje mentalita a já si z toho nic nedělám. Jako nad čím se bude Karlos radovat? Že vyhrál nade mnou? Já jsem v téhle hře opravdu no name. Jsem tu lidem na očích chvíli, ale podívejte se, jak mě za tu dobu znají. A to jsem tu opravdu asi dva roky. Co bude za další dva...? Říkám, že Václav Mikulášek může kdykoliv umřít, to je realita. Ale Baba Jaga tu bude napořád. Za to jsem vděčný. Lidi si mě nebudou pamatovat jen jako zas*anou m*dku, když to tak řeknu, ale jako člověka, co vše řekl na rovinu a nebral si v ničem ohledy.“

Je něco, co byste vzkázal Vémolovi?

„Co bych mu měl říct… Ať mi dá pusu a nedělá drahoty.“

Takže i když jste už asi bez cukrů, tak máte pořád smysl pro humor.

„Já už jsem bez cukru třetí den. Jinak bych rád poděkoval fanouškům za mega podporu. Stejně děkuju i sponzorům, že se o mě krásně starají a nenechali mě na holičkách. Děkuju všem za fajn zprávy, které mě moc těší. A těším se na nový rok, do něhož vstoupíme, a bude vše zase OK. Na to se těším nejvíc.“