Oktagon 17: Vémola se vrátil vítězně. Kozma zvládl válku s Kertészem

Turnaj jsme sledovali ONLINE:

21:58 David Kozma porazil Matého Kertésze na body

Bodoví rozhodčí přiřkli vítězství Davidu Kozmovi poměrem 49-47, 48-47 a 49-46. Český šampion tak obhájil titul veltrové váhy.

David Kozma porazil Matého Kertésze na body • Foto Oktagon MMA

21:56 David Kozma vs. Maté Kertész – 5. kolo

Do posledních pěti minut nastoupil Kertész s podobným plánem jako na začátku zápasu. Tlačit protivníka na pletivo a snažit se dostat ho na zem. Kozma měl kolo rozjeté lépe, protože se mu povedlo hodit soupeře jako prvního. Maďar ale vstal a poté se do vrchní pozice dostal on. Poté sice čelil páce na ruku, mrštně se z ní však vyvlékl. Posledních pár sekund strávili oba bijci na pletivu, zápas tak rozhodnou až body.

21:50 David Kozma vs. Maté Kertész – 4. kolo

Ve čtvrtém dějství už oba bojovníci značně zpomalili. Nehnali se do wrestlingových výměn a spíše kolem sebe poskakovali ve středu oktagonu. Až devadesát sekund před koncem padl první tvrdší úder, když Kozma výborně protáhl zadní direkt. Čech byl o něco rychlejší a často okopával soupeřovu přední nohu, v závěru přidal ještě strh. Skóre by tak před posledními pěti minutami mělo být nejspíše vyrovnané. Dvě kola pro každého.

21:43 David Kozma vs. Maté Kertész – 3. kolo

Kozma vypadal v úvodu třetího kola, že má více fyzických sil. Začal také více tlačit a diktovat tempo střetnutí. Paradoxně převyšoval soupeře zejména v postoji, když však ucítil šanci jít po strhu, udělal to. Kertész stejně jako v prvním vzájemném duelu dobře vstával, misky vah se ale převážily a třetí kolo si připsal na svou stranu Čech.

21:37 David Kozma vs. Maté Kertész – 2. kolo

Maďar chtěl opět rychle na zem, nepodařilo se mu to, Kozma se ale proletěl po kopu na nohu. Kertész na něj okamžitě skočil, dost ale od soupeře inkasoval zespod. I druhou pětiminutovku i sice kontroloval, nepodařilo se mu však zasadit žádné zásadní údery.

21:30 David Kozma vs. Maté Kertész – 1.kolo

Souboj začal opatrně, čemuž se nikdo nemůže divit, vzhledem k tomu, že je vypsaný na pět kol. Jako první trefil tvrdě Kozma, chvíli poté ale udeřil i Kertész a šampiona pak dostal na zem. Maďarovi nechybělo mnoho k tomu, aby zápas ukončil, Kozmovi se sice podařilo postavit, první kolo ale jistě prohrál. Kertézsovi tak může vadit pouze velká tržná rána nad levým okem, která ho v dalších kolech může limitovat.

21:09 David Kozma vs. Maté Kertész

Jedna obrovská bitva je za námi, teď už přijde na řadu hlavní zápas večera. David Kozma porazil Matého Kertésze v září roku 2018, šlo ale o tříkolovou bitvu. Maďar se navíc obrovsky posunul, souboj o titul veltrové váhy by tak měl být vyrovnaný. Kozma se navíc musí otřepávat z porážky, naposledy totiž vyjel do Ruska, kde v organizaci RCC podlehl domácímu Romanu Muchamedšinovi.

21:06 Vémola po výhře: „Potřeboval jsem tohle vítězství. Hvězdičky pomalu umírají, Boráros, Čepo, Pirát, ale Terminátor je zpátky. Sice špatnej, ale důležitej výkon. Jsou to teď špatný časy, celé MMA prožívá špatný časy. Děkuju Andrému, který mě sem přivedl, klukům z Monster gymu, Ankos MMA. Všichni mi pomohli, když jsem byl nemocný. Teď je na řadě Baba Jaga, easy fight. To bude, co dlouho nebylo, 1. kolo TKO. Babu Jagu porazím v prvním kole, jinak pověsím rukavice na hřebík. Jako že se Terminátor jmenuju.“

21:00 Karlos Vémola porazil Thomase Robertsena ve 3. kole na north-south choke

Robertsen už mohl vyhrát pouze, pokud by Vémolu knockoutoval, nebo jej donutil se vzdát. Ze začátku se do toho proto vrhl po hlavě. Trefil několik kopů do hlavy i koleno, Čech ale prokázal nesmírnou odolnost. Opět dostal soupeře pod sebe, kde mu nasadil north south choke a Nor okamžitě odklepal.

Karlos Vémola porazil Thomase Robertsena ve 3. kole na north-south choke • Foto Oktagon MMA

20:57 Karlos Vémola vs. Thomas Robertsen – 2. kolo

Ve druhé pětiminutovce se český zápasník nadřel na strh o poznání míň, soupeře dostal pod sebe již po deseti sekundách. Rozhodčí ale po chvíli nepochopitelně zápas postavil zpátky na nohy. Vémola tak musel opět bojovat, aby Nora hodil na podlahu oktagonu, což se mu povedlo. Terminátor tak ukončil i druhé kolo na svém soupeři, nicméně nevypadal po gongu fyzicky úplně nejčerstvěji.

20:52 Karlos Vémola vs. Thomas Robertsen – 1. kolo

Karlos Vémola začal okamžitě hrát svoji hru. Zkrátit vzdálenost a pokusit se přenést zápas na zem. To se mu povedlo po minutě, když Nora vyzdvihl a mrštil s ním. Dlouho se bojovalo o pozici, Vémola ale mrštnému soupeři nedovolil dostat se zpod jeho sevření. Čtyřicet sekund před koncem se Terminátorovi dokonce podařilo přejít do vítězné pozice, první kolo si tak bezpochyby připsal na svoji stranu.

20:35 Karlos Vémola vs. Thomas Robertsen

Návrat, na který všichni čekali. Poprvé od prohry s Attilou Véghem v Zápase století se představí Karlos Vémola. Český Terminátor se měl původně utkat s Václavem Mikuláškem, kvůli problémům s kolenem a následné nákaze koronavirem by však nedokázal zhubnout na požadovaných 84 kilogramů. Jako náhradník tak naskočil Nor Thomas Robertsen. Policista s bilancí osmi vítězství a tří proher. V roce 2019 dokonce bojoval o titul v prestižní zahraniční organizaci Cage Warriors. Domluvený váhový limit devadesáti kilogramů by však měl sedět spíše Vémolovi. Robertsen je zvyklý bojovat ve veltrové a střední divizi, tedy do 77 nebo 84 kilogramů.

20:28 Mateusz Strzelczyk porazil Vlastimila Čepa ve 2. kole na armbar

Čepo se poprvé v MMA kariéře podíval do druhého kola. Polák nechtěl pokračovat ve hře, která probíhala v úvodní pětiminutovce, a tak hned na začátku natlačil Slováka na pletivo a po chvíli jej judistickým hodem dostal na podlahu. Po chvíli zamknul nohama Čepovi ruku a posílal na jeho hlavu jeden úder za druhým. Ještě častěji dopadaly pěsti poté, co se mu podařilo přejít do vítězné pozice. Když se mu nepodařilo zvítězit údery, nasadil v rychlosti armbar a Čepo okamžitě odklepal.

Polák Mateusz Strzelczyk porazil slovenského bojovníka Vlastimila Čepa ve 2. kole na armbar • Foto Oktagon MMA

20:23 Vlastimil Čepo vs. Mateusz Strzelczyk – 1. kolo

Úvod souboje byl překvapivě opatrný. Oba zápasníci si pouze okopávali nohy. Čepovi se nedařilo překonávat výškový deficit, když útočil, mířil spíše na soupeřovo tělo. Když tempo nabralo na intenzitě, přenesl Strzelczyk duel na zem. Slovák tak strávil konec kola na zádech.

20:17 Vlastimil Čepo vs. Mateusz Strzelczyk

V tomhle zápase lze poradit jen jedno. Nemrkat. Vlastimil Čepo ukázal v projektu Oktagon:Underground, že rád ukončuje zápasy bleskově, jeho údery jsou opravdu fatální. Mateusz Strzelczyk sice vítězí spíše na body, Čepo ale povětšinou donutí své soupeře, aby se s ním vrhli do bezhlavé přestřelky.

19:55 Andrej Kalašník porazil Ole-Jorgena Mandt Johnsena v 1. kole na KO

Tvrdý úder Kalašníkovou zadní rukou poslal Nora k zemi hned v první půlminutě, následné jej zasypal údery. Ač se ještě dokázal Johnsen zvednout a chvíli odolával v postoji, v půli prvního kola ho Kalašník trefil rychlým hákem levačkou, při čemž mu i vyrazil chránič z pusy. Pak Nor inkasoval ještě tvrdé koleno a bylo rozhodnuto. Časomíra se zastavila s číslicemi 2.54.

Andrej Kalašník porazil norského bojovníka Ole-Jorgena Mandt Johnsena v 1. kole na KO • Foto Oktagon MMA

19:42 Andrej Kalašnik vs. Ole-Jorgen Mandt Johnsen

Do klece nastoupí bojovníci velterové váhy. Kalašník (6-1) naposledy 23. listopadu minulého roku porazil Jana Janku na akci Fusion Fight Night Series 24.

19:28 Matěj Kuzník porazil Štěpána Gubu ve 2. kole na TKO

Druhá pětiminutovka začala úplně stejně jako ta první. Po pár sekundách už byl Kuzník na Gubovi a zasypával jej údery. Guba se pak otočil zády k soupeři při dopadajících ranách zaklepal, aby rozhodčí souboj ukončil.

19:25 Matěj Kuzník vs. Štěpán Guba – 1. kolo

Kuzník podle očekávání přenesl dění zápasu okamžitě na zem, kde se mu bez větších problémů podařilo přelézt do vítězné pozice. Guba nevěděl, jak se na zemi efektivně bránit, a tak schytával střídavě údery a lokty. Kuzníkovi se sice nepodařilo duel ukončit, předvedl ale naprostou dominanci.

19:15 Matěj Kuzník vs. Štěpán Guba

Mělo se jednat o československý souboj. František Fodor musel ale ze zápasu odstoupit, a tak jej na poslední chvíli nahradil Štěpán Guba. Talentovaný thajboxer, který však s MMA nemá žádné zkušenosti, představil se pouze v projektu Oktagon:Underground. Matěj Kuzník je tak velkým favoritem, pětadvacetiletý bijec, jenž se v kleci naposledy kvůli táhlým zraněním objevil před dvěma lety. Na kontě už má ale dvanáct vítězství a pouze pět porážek.

18:58 Před začátkem hlavní karty Oktagon oznámil video-upoutávkou novou významnou posilu v podobě slovenského bojovníka Ivana Buchingera, který se v minulosti střetl i s Conorem McGregorem. Buchinger nastupuje ve dvou vahách, pérové a lehké. Má na kontě 37 vítězství, jen sedm proher.

18:55 Abdelmoume Mssaate porazil Tomáše Le Syho v 1. kole na Suloev Stretch

Sedmadvacetiletí bojovníci Tomáš Le Sy vs. Abdelmoume Mssaate se první minutu souboje jen oťukávali. Pak dostal Francouz bleskově Le Syho na zem a začal ho škrtit. Ač se český bijec dokázal několikrát, ze škrcení vymanit, nakonec Mssaate vyhrál hned v prvním kole na páku na nohu Suloev Stretch.

Francouz Abdelmoume Mssaate porazil Tomáše Le Syho v 1. kole na kneebar • Foto Oktagon MMA

18:45 Tomáš Le Sy vs. Abdelmoume Mssaate

Duely Abdelmouma Mssaateho končí paradoxně povětšinou škrcením. Šest z osmi soubojů, v nichž se představil, odpískal rozhodčí právě na submisi. Francouz je přitom bývalý boxer. Tomáš Le Sy preferuje, když se dění odehrává na nohou, mohla by nás tak čekat pořádná přestřelka.

18:38 „Neměl jsem ze soupeřova wrestlingu takový strach. Měli jsme zápas pár let dozadu a probíhal podobně, jenomže skončil ground and pound, ne submisí. Ze začátku mi to škrcení trochu setřásl, ale nabídl mi tím ještě hlubší zakrojení pod krk," okomentoval svou výhru Salčák.

18:34 Pavel Salčák porazil Petra Bartoňka v 1. kole na škrcení

Bartoněk se podle očekávání snažil strhnout soupeře k zemi, když se ale ponořil, Salčák dobře kontroval kolenem, a tím pádem se dostal do vrchní pozice. Po zbytek kola pak zůstal nalepený na protivníkovi. Bartoněk měl ale silovou převahu, a tak hrozil různými pákami a škrceními. To se mu ale stalo osudným. Při jednom pokusu o páku se totiž Salčák dostal do výhodnější pozice, přelezl protivníkovi do zad a 2 sekundy před koncem kola jej uškrtil.

Pavel Salčák uškrtil Petra Bartoňka • Foto Oktagon MMA

18:20 První souboj večera obstarají Pavel Salčák a Petr Bartoněk. Bartoněk je trojnásobný mistr České republiky v řecko-římském zápase, takže se bude nejspíš snažit dostat dění na zem. Salčák, veterán organizace Oktagon, by měl naopak dominovat v postoji.

18:15 „Ještě ve středu se to zdálo jako neuskutečnitelné,“ řekl o začínajícím turnaji Ondřej Novotný, český promotér a hlavní moderátor organizace Oktagon a upozornil, že do Brna se sjeli bojovníci z celkem šesti zemí. Poprvé nastoupí i dva Norové.

18:10 „Bylo to extrémně náročné... Věděli jsme, že to musíme udělat kvůli bojovníkům, kteří se připravovali na zápas měsíce,“ okomentoval náročnost uspořádání dnešního turnaje na začátku přenosu Pavol Neruda, slovenský šéf organizace Oktagon MMA.

17:45 Vítáme vás u textového přenosu z akce Oktagon 17, kterou budeme sledovat ONLINE. Vše by mělo vypuknout v 18 hodin.

Program Oktagon 17

Několik bojovníků neprošlo testy na COVID-19 a nakonec by se v sobotu mělo uskutečnit sedm z jedenácti plánovaných soubojů. Program vyvrcholí bojem o pás šampiona organizace ve velterová váze mezi Davidem Kozmou a Mátém Kertészem z Maďarska, velkou pozornost poutá i zápas Karlose Vémoly s Thomasem Robertsenem z Norska či duel Slováka Vlasta Čepa a Mateusze Strzelczyka z Polska.

Dlouho se řešilo, jestli turnaj vůbec bude moci proběhnout, nakonec se pořadatelům podařilo získat výjimku od hlavní hygieničky Jarmily Rážové.

Hlavní karta (od 20 hodin)

Předzápasy (od 18 hodin)

Pérová váha do 66 kg

TOMÁŠ LE SY vs. Abdelmoumen Mssaate (Francie)

Střední váha do 84 kg

PAVEL SALČÁK vs. PETR BARTONĚK

Kde sledovat Oktagon 17 v televizi

Vstupenky na Oktagon 17

Turnaj v brněnské Zoner BOBYHALL se musí kvůli vládním opatřením proti nemoci COVID-19 odehrát bez diváků, případné vracení vstupenek řeší pořadatel či prodejce Ticketportal.cz.