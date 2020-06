Vémola vrací úder. Za přesčasy mě neplatí, bude KO v 1. kole, slíbil soupeři | iSport.cz

Když se ohlásí další zápas Karlose Vémoly, způsobí to vždycky poprask. V případě jeho příštího duelu to platí o to víc, protože hlásá, že soupeře Václava Mikuláška ztrestá za hloupé řeči. „Garantuji mu, že nepřežije jedno kolo,“ tvrdí Terminátor rázně. Zároveň ale připouští, že z Mikuláška může být nebezpečnější rival, než si lidé myslí. „Nemá co ztratit. Může jít do opravdu tvrdé přestřelky,“ říká bijec z Olomouce. Prohru si ale rozhodně nepřipouští.

Na scéně českých bojových sportů je opět pořádně rušno. A hlavním aktérem je znovu Karlos Vémola, který se před pár dny dozvěděl jméno příštího soupeře. Bude jím Václav Mikulášek alias Baba Jaga. Za to, že bude moci nejslavnější český gladiátor porovnat síly právě s tímto rivalem, je organizaci Oktagon MMA opravdu vděčný, a to proto, že má s Mikuláškem nevyřízené účty.

Vémola totiž jednou prohlásil, že Baba Jaga není pořádný zápasník, a odstartoval tím dlouhou výměnu kousavých poznámek přes sociální sítě. A 26. září si oba bojovníci budou moci vše vyříkat v kleci na akci Oktagon 17 v pražské areně O2 Universum. A méně zkušený rival dostane možnost předvést své zápasnické kvality. Tvrdí přitom, že s Vémolou hodlá ustát případně všechna tři kola. A co na to říká sám Terminátor?

„Je to blázen. Ale neptejte se na to mě, zeptejte se lidí, se kterými zápasil a kteří se mnou spárují. Zeptejte se na to Tomáše Pelešky, Ondřeje Rašky, Milana Ďatelinky…“ vyzývá čtyřiatřicetiletý zkušený válečník. „Měli v kleci jeho a spárovali se mnou. Zeptejte se jich, jsem zvědav, co vám řeknou.“

Návrat k TKO v 1. kole

Vémola slibuje v tomto duelu velmi rychlý proces. Za cíl si dává zastavit Mikuláška už v prvním kole. „Myslím, že moji opravdoví fanoušci jsou na to zvyklí a je to něco, co jim už chybí. Už tady dlouho první kolo TKO nebylo,“ uvažuje populární gladiátor. „Mám jedinečnou příležitost to znovu doručit. Myslím, že můj opravdový fanoušek se na to těší a rozumí mému celoživotnímu mottu, že mě za přesčasy neplatí. Speciálně Ondra Novotný ne,“ říká Vémola v žertu.

Právě českému promotérovi nedávno děkoval, že souboj s Mikuláškem dal dohromady. „Díky, šéfe, za to žrádlo, co jsi mi nadělil,“ posílal nejslavnější český gladiátor vzkaz přes Instagram hned, když se o potvrzeném souboji dozvěděl. Ač svého soupeře nazývá „žrádlem“, je přesvědčený, že se bude jednat o velmi atraktivní bitvu.

„Je nebezpečný v tom, že nemá co ztratit. Možná půjde do opravdu tvrdé přestřelky, v níž jedna rána může rozhodnout zápas. Na to si musím dát pozor. On opravdu nemá co ztratit. Nepojede žádný taktický zápas, půjde do toho naplno. Proto si myslím, že zápas bude hodně zajímavý,“ odhaduje Vémola. „Rozjede-li přestřelku, já ho pak vezmu na zem, kde se bude zuby nehty bránit, a já ho umlátím, už ho nenechám vstát. Protože pokaždé, když se mu povede vstát, bude znovu nebezpečný. Opravdu si nemyslím, že bude z frajerů, kteří by taktizovali, jako třeba Patrik Kincl. Ten taktizoval a chtěl dojít co nejdál.“

Prohra není téma

Podle všech statistik je Vémola jasným favoritem následující bitvy, disponuje profesionální bilancí 27 výher a jen šesti proher, zatímco Mikulášek má na kontě sedm výher a šest proher.

„Přišla korona, trénuju, co to jde, ale ne tak, jak jsem zvyklý v kempu. A trenéři mi řekli, že před dalším zápasem musím přijet do Londýna a zápasit mám až ke konci roku… Leda že bych bojoval v uvozovkách s nějakým debilem. A v tu chvíli se Baba Jaga hodil,“ žertuje na účet soupeře bijec z Olomouce. Smysl pro humor ho ale opouští ve chvíli, kdy přijde řeč na téma, co by pro něj znamenala prohra.

„V tomhle sportu se asi může stát cokoliv, ale o prohře jsem ani nepřemýšlel a přemýšlet nehodlám. Potřebuji se dostat k odvetě s Attilou Véghem. Míval jsem za cíl UFC, čtyři roky jsem si za tím šel, a pak jsem klopýtl,“ říká Vémola. „Teď se potřebuji dostat k odvetě s Attilou a rozhodně neklopýtnu. Jak bych si mohl říkat o odvetu s Attilou, kdybych neporazil Babu Jagu? Je to takový rozjezd po pauze. Ale rozhodně to nesmím podcenit.“

Nejslavnější český bojovník navíc prozrazuje, že ho velmi potěšila pozitivní reakce fanoušků na jeho návrat do klece po prohře s Véghem. „Těším se, že budu zase zápasit, a mám radost z reakce lidí. Věřím, že se bude jednat o odstartování další silné éry MMA u nás. Stejně jako jsme udělali v roce 2017 veliký start s Petrem Ondrušem, tak teď uděláme pořádný restart po koronaviru. A pak už to pojede jeden zápas za druhým.“

