Vážení Vémola vs. Mikulášek: Hřebík jako dárek. Do rakve, či na rukavice?

Plná hala už před zápasem? To se alespoň virtuálně povedlo organizaci Oktagon MMA. Vážení turnaje s číslicí 19 totiž v jednu chvíli sledovalo téměř 34 000 fanoušků. Všichni totiž chtěli vidět, zda trashtalk, kterým už několik měsíců baví Karlos Vémola a Václav Mikulášek, vyvrcholí ještě před vstupem do klece. Nestalo se. Zápasník s přezdívkou Baba Jaga se ani nepokusil o svůj pověstný polibek, Terminátor si totiž držel odstup, z očí mu však šlehala nenávist.

To rodák z Bohumína byl v o poznání lepší náladě a neodpustil si na adresu soupeře žerty. Při pohledu z očí do očí mu chtěl darovat obrovský hřebík, kterým narážel na Vémolova prohlášení, že pokud nevyhraje v prvním kole, ukončí kariéru a rukavice pověsí právě na hřebík. První Čech v UFC si však gesto vyložil po svém. „To si přinesl do rakve. On ví, že ho zabiju jak hřebík,“ pronesl.

Oběma se povedlo váhový limit splnit. Mikulášek navážil 84,4 kilogramu a dostal se tak přesně na maximální povolenou hranici pro netitulový souboj ve střední divizi. Vémola byl o sto gramů lehčí. Zhubnout na požadovanou hmotnost se podařilo všem zápasníkům, vyjma soupeřky Lucie Pudilové. Švédka Cornelia Holmová navážila 61,9 kilogramu a dostala tak další hodinu, aby z těla dostala nadbytečné dva dekagramy.

Oktagon také na poslední chvíli musel řešit jednu nepříjemnost. Michal Dobiáš byl totiž pozitivně testován na koronavirus, a tak se musela shánět náhrada. Na poslední chvíli naskočil připravený Jan Široký, který je tak novým soupeřem Matúše Juráčka.

Oficiální vážení:

Karlos Vémola (84,3 kilogramu) – Václav Mikulášek (84,4 kilogramu)

Lucie Pudilová (61,1 kilogramu) – Cornelia Holmová (61,9 kilogramu)*

Samuel Krištofič (84,4 kilogramu) – Mateusz Strzelczyk (84 kilogramů)

Andrej Kalašník (78,45 kilogramu) – Tato Primera (77,5 kilogramu)

Marek Bartl (70,4 kilogramu) – Matěj Kuzník (70,55 kilogramu)

Javid Basharat (62,8 kilogramu) – Alexander Bezkorovainyi (62,7 kilogramu)

Pavel Salčák (84,4 kilogramu) – Filip Tomczak (84,2 kilogramu)

Filip Macek (66,8 kilogramu) – Jerry Kvarnstorm (66,9 kilogramu)

Matúš Juráček (79,9 kilogramu) – Jan Široký (79,8 kilogramu)

Lukáš Tvrdý (84,35 kilogramu) – Michal Glos (84,35 kilogramu)

*Cornelia Holmová nesplnila váhový limit o 0,2 kila a má hodinu na to, aby doshazovala.