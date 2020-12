Co by to bylo za kalendář bez svlečených svalnatých chlapů? V Anglii už je tradice, že se členové veslařských klubů takto fotí. Výjimkou nejsou ani ti z Newcastlu, kteří vše opět spojili s charitou.

„Cítíte se během lockdownu uzamčeni? Nejste si jisti, co dělat? Naplánujte si nadějnější rok s pomocí nového charitativního kalendáře NUBC,“ vyzývají sportovci ze slavné Newcastle University Boat Club. „Nejen, že vám pomůže být lépe organizovaní, ale ještě přispějete k velké věci, jejíž cílem je poskytovat veslovací programy i pro komunity, které v něm jsou nedostatečně zastoupeny,“ dodávají tvůrci kalendáře pro 2021, jaký je je jejich letošní úmysl.

Sympatické gesto. A hlavně - vůbec ne ojedinělé. Není to tak dávno, co představila svůj kalendář i skupina sportovců vystupujících pod hlavičkou Worldwide Roar. Ta se také svlékla do naha a připravila pastvu pro oči žen dokonce už podvanácté v řadě. Tentokrát pod záštitou podpory řešení problémů s rasou a sexualitou ve sportu.