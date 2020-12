Úvod sezóny ji nezastihl v oslnivé formě, ale v posledních závodech už zase válí. Norská biatlonistka Tiril Eckhoffová (30) tak může trochu litovat, že je na pořadu dne krátká vánoční přestávka. I tak se na ni ale těší a dokonce prozradila, jaké aktivity ve volném čase upřednostní.

„Jsem se svými výsledky z poslední doby velmi spokojená. Na tuhle sezonu jsem dobře natrénovala. Začátek byl pomalý, ale doufám, že po Vánocích budu v dobrých výkonech pokračovat," konstatovala úspěšná biatlonistka při rozhovoru pro norskou televizi NRK a na tiskové konferenci v Hochfilzenu.

Také se svěřila, jak hodlá trávit vánoční pauzu. „Chci jíst, spát a možná se také trochu milovat," pobavila přítomné. Že se Tiril nestydí je všeobecně známo. Už na jaře unikly její hanbaté fotky. „Já budu dělat přesně to samé," nenechala ji v tom sličná kolegyně Italka Dorothea Wiererová (30). Zdá se, že si obě sportovkyně svátky hodlají parádně užít, aby se po pauze vrátily s co největším elánem zpět do závodního kolotoče.