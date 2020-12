Turbomyš Pavlík hlásí restart. Napodobí jej vyměněný Zachar?

Jako by ho nakopl reprezentační turnaj v Moskvě. Proč tam nejsem, mohl přemýšlet Radovan Pavlík. Není to dávno, co i on objížděl s nároďákem akce, kde udivoval rychlostí. Na mezinárodní úroveň stačil, jenže poslední měsíce nejsou ze strany dvaadvacetiletého útočníka bůhvíjaké. Talent se zasekl, a tak ho Hradec Králové poslal restartovat do Liberce. Degradace? V perfektně fungující organizaci nehrozí, což Pavlík ukázal v Olomouci. Resumé: vítězný gól, skvělý výkon a výhra 2:0.

Už ve třetí minutě nakopl motory, vystihl ledabylou hanáckou rozehrávku v přesilovce a s kumpánem Jaroslavem Vlachem vyrazil na osamoceného Branislava Konráda.

Výměna puku, bum, gól Radovana Pavlíka. A rovnou vítězný, protože Liberečtí toho v pondělí Moře moc nedovolili. Spíš vůbec nic. V hlavní roli bylo právě toto duo ze třetího útoku hostů.

Nicméně zatímco Vlachova pozice na severu Čech je stabilní, ta Pavlíkova se teprve buduje. Zamířil tam totiž teprve před dvěma týdny na hostování do konce ledna z Hradce Králové výměnou za Marka Zachara. Stejné typy, stejný věk (22), stejná stagnace.

„Oba potřebovali nějakým způsobem nakopnout. Já Rada znám z juniorských nároďáků, vím, co v něm je. A tohle byl jeho nejlepší zápas za nás, budeme doufat, že mu to vydrží,“ chválil jej trenér Patrik Augusta. „S Vlachem hráli výborně, nakopl je ten gól v oslabení,“ přidal.

Všichni Bílí Tygři působili oproti neškodné Olomouci jako dokonale fungující stroj. Pryč je krize z přelomu listopadu a prosince, Pavlík naskočil do rozjetého vlaku v pravý čas: tohle byl jeho čtvrtý duel, kromě porážky s Pardubicemi byl jeho nový tým vždy stoprocentní.

Pavlík: Všichni ode mě hodně očekávali

Takže devět bodů, stoupání tabulkou, premiérová trefa a k tomu příjemných sedmnáct minut na ledě. Sebevědomí se Pavlíkovi vrací a s ním i úsměv na tváři. Tedy pod rouškou.

„Jsem rád, že mi pan trenér Augusta věří. Cením si toho, že dost hraju, proto mě trochu mrzí, že teď přichází krátká vánoční pauza,“ překvapil forvard, protože většina extraligových borců přestávku vítá s otevřenou náručí. „Věřím, že kluci, co hrají obden, toho mají plné zuby. Ale já toho v Hradci moc nenahrál...“

A přesně v tom byl kámen úrazu. Z hokejisty, který měl být příslibem pro českou reprezentaci do dalších let, se pod Vladimírem Růžičkou stal průměrný kus s klesajícím ice-timem.

„Těžko říct, čím to bylo,“ nechtěl se Pavlík nejdřív pouštět do analýzy. Druhým dechem však v mrazivé plecharéně přece jen pokračoval: „Všichni ode mě hodně očekávali, protože jsem měl poslední dvě sezony bodově slušné. Teď jsem dal v prvních dvou kolech dva góly, ale pak už to se mnou šlo dolů. Nebylo to ono, nedařilo se mi a trenér s generálním manažerem mě potřebovali nakopnout. Jsem rád, že jsem šel zrovna do Liberce, pomůže mi to i do života.“

Hlavně aby to pomohlo jeho kariéře a ideálně i té Zacharově. To je teď plán obou klubů i obou nevysokých „turbomyší“.

„S Markem se známe, psali jsme si, kudy jet na zimák, kde zaparkovat a tak podobně. Jsme v kontaktu fakt docela často,“ smál se.

Napodobí v úterý host v Mountfieldu v utkání proti Vítkovicím svého kolegu se stejným osudem?

SESTŘIH: Olomouc - Liberec 0:2. Hanáci bezzubí v koncovce, rozhodl Pavlík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 02:44. R. Pavlík, 34:13. J. Vlach Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Švrček, Škůrek, Valenta, Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar – Burian (C), J. Knotek (A), Bambula – J. Káňa, Kolouch, Kucsera – Olesz, Nahodil, Pekr – Ostřížek, Gřeš, V. Tomeček. Hosté: J. Pavelka (Žajdlík) – Šmíd (C), Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Kolmann, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – T. Rachůnek, Šír, Pekař – J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík – A. Dlouhý, D. Špaček, Průžek. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Filip Vrba – Daniel Hynek, Jan Votrubec Stadion Zimní stadion Olomouc

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE