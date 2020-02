Hvězdy biatlonu bez masky. „Zloděj“, princezna i příroďačka, líčí fotograf | iSport.cz

Hvězdy biatlonu očima fotografa Petra Slavíka. Co říká o Fourcadovi, Italkách Wiererové a Vittozziové či Fince Mäkäräinenové? • FOTO: Petr Slavík/Český biatlon PŘÍMO Z ANTERSELVY | Znáte je z televize nebo z tribuny. Sami víte, jaké emoce ve vás umí vzbudit. Jací nicméně jsou, když opona spadne? „Martin Fourcade? Vždy soustředěný. Quentin Fillon Maillet? Odvděčuje se vínem. A Dorothea Wiererová? Víc princezna než srandistka,“ vypráví český fotograf Petr Slavík, který pořizuje v zimě snímky nejen pro český biatlon, ale i Mezinárodní biatlonovou unii (IBU). Nechte se jím provést do zákulisí světových es.

JOHANNES A TARJEI BÖOVI (Nor./26 a 31 let) Pořadí v SP: 3. a 4. místo (630 a 580 bodů)

Bilance na MS: 2-2-0 a 1-0-0 „Poplach. Když jsou spolu na tiskovce nebo pódiu, pro fotografy to znamená, že musí být pořád v maximální pohotovosti. Nevíte, co nepředvídaného a nečekaného se může stát. Jsou to vyhlášení šprýmaři. Stupně vítězů s nimi nejsou nikdy normální. Třeba na minulém mistrovství v Östersundu chtěl Tarjei ze srandy Johannese vyšťouchnout z nejvyšší příčky a stoupnout si na jeho místo. Jsou úplným opakem Martina, tihle dva dávají emoce najevo už od nástřelu a úsměvy nešetří. Neberou se nijak vážně. S Tarjeim mám navíc i jednu moc milou historku: v Hochfilzenu nás kontaktovala maminka jedné vážně nemocné holčičky, která ležela v nemocnici v Novém Městě s leukemií, a poprosila nás, zda bychom pro ni získali nějaké vzkazy. Možná počítala, že na to nebudeme mít čas, ale já jsem odchytil Tarjeiho po sérii dlouhých rozhovorů, vysvětlil mu, o co se jedná, a on byl úplně fantastický. Vystřihl nádhernou zdravici a popřál za celý norský tým a biatlonovou rodinu brzké uzdravení. Bylo to od něj strašně hezké, paní to udělalo hroznou radost a věříme, že to jejich rodině snad pomohlo.“ Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö z legrace objímá Gabrielu Koukalovou, se kterou prý stráví Valentýna (2017) • Foto Barbora Reichová (Sport)

QUENTIN FILLON MAILLET (Fr./27 let) Pořadí v SP: 2. místo (658 bodů)

Bilance na MS: 0-1-0 „Nastupující francouzská generace, kterou mám strašně rád, protože ti kluci vyhrávají, ale rovněž jsou strašně příjemní a skromní, řekl bych. S Quentinem nemám problém se domluvit. Když chce nějakou fotku, neřešíme to ani penězi. Teď mi sem třeba jako překvapení dovezl lahev francouzského červeného vína. Vůbec jsem to nečekal. Takový Martin se soustředí na svůj trénink, kdežto Quentin vám vždy kývne hlavou na pozdrav. To je trochu rozdíl mezi starší generací a mladými kluky. Vím, že třeba Lucka Charvátová mu hodně fandí a já si dělám srandu, že si ho vychovávám. Že až Fučák jednou odejde a Quentin po něm zaplní místo, tak budu jeho dvorním fotografem.“ (směje se) Francouzský tým biatlonistů, ve kterém roste nová krev • Foto Petr Slavík (Český biatlon)

EMILIEN JACQUELIN, ANTONIN GUIGONNAT (Fr./24 a 28 let) Pořadí v SP: 7. a 30. místo (499 a 171 bodů)

Bilance na MS: 1-0-1, 0-0-0 „Oba jsou cyklisté, což je mi blízké, protože jsem vyrostl na horských kolech a vlastně i teď je přes léto fotím. Guigonnat je taky hodně přes „horáky“, takže k sobě máme blízko. Doma v garáži má parádní kousky, a to já dokážu ocenit. Zatímco Jacquelin jezdí na silničce, což je pro mě trochu jiná disciplína. Tady vyhrál stíhací závod, kdy urval i Béčka, ale pro nás, fotografy, není zatím moc výrazný. Nicméně mám historku: po jeho zlatu jsem druhý den vstával ještě před snídaní, abych hodil fotky z medailového ceremoniálu, a on byl snad první, kdo mi je lajkoval na Instagramu. Přitom mohlo být tak sedm hodin ráno! Hned jsem mu napsal, zda by ještě neměl po té velké párty spát. Odpověděl, že byl tak plný emocí, že tu noc nemohl ani usnout.“ Emilien Jacquelin slavil své zlato na MS 2020 ve fourcadovském duchu • Foto Reuters

BENEDIKT DOLL A DENISE HERRMANNOVÁ (Něm./29 a 31 let) Pořadí v SP: 8. a 4. místo (483 a 542 bodů)

Bilance na MS: 0-0-0, 0-1-0 „Rychlíci z Německa. Když se podíváte na Benedikta, má hodně specifický jízdní sil, ale všimněte si ještě jednoho: jakmile je silně vyčerpaný, vypadá, jako by intenzivně brečel. Při štafetě v Hochfilzenu, kdy finišoval s Béčkem, vypadal skutečně jako plačící miminko. Je však velmi silný, stejně jako Denise. Vždycky se snažím ji fotit, protože bývá často vysoko ve výsledkové listině. Jinak ale ti dva ničím nevybočují. Němci jsou celkem uzavřeným týmem.“ Ondřej Moravec (vpravo) si dojíždí pro páté místo, Benedikt Doll pro zlato • Foto Petr Slavík/Český biatlon

LUKAS HOFER, DOMINIK WINDISCH (It./30 a 30 let) Pořadí v SP: 16. a 27. místo (331 a 188 bodů)

Bilance na MS: 0-1-0, 0-1-0 „K Italům máme blízko, občas spolu bydlíme v hotelu a hodně se vídáme. S Dominikem, Lukasem nebo Thomasem Bormolinim si naši kluci hodně povídají a rozebírají řadu věcí. Například Windisch dával během posledního Mikuláše „kouzelné“ fazolky z Harryho Pottera Evče jako dárek, takže občas přijde situace, kdy se naše týmy dají dohromady, různě se štengrují.“ Italské kvarteto ze smíšené štafety získalo stříbro • Foto Petr Slavík/Český biatlon

ALEXANDER LOGINOV (Rus./28 let) Pořadí v SP: 5. místo (570 bodů)

Bilance na MS: 1-0-1 „Řeknu to takhle: udělat fotku s usmívajícím se Alexandrem Loginovem je asi největší fotografická výzva na světě. Ten se usměje jednou za tři roky! A to přišlo třeba teď ve stíhačce, kdy se skoro opravdu smál.“ Usmívající se mistr světa Alexander Loginov na stupních vítězů po stíhačce • Foto Petr Slavík/Český biatlon

TIRIL ECKHOFFOVÁ (Nor./29 let) Pořadí v SP: 2. místo (571 bodů)

Bilance na MS: 1-0-0 „Norská srandistka, jejíž tiskovky jsou též pověstné. Vždycky něco zahlásí, nedělá jí problém si ze sebe udělat srandu. Nedávno ji imitovali v různých videích, které točil norský komik z NRK Helt Ramm. Pro nás je zajímavá hlavně jízdním stylem. V každé zatáčce je tak specificky přikrčená, že její běžecká technika vypadá strašně agresivně. To se perfektně fotí. Kdybych měl dělat podpisovou kartičku pro Tiril Eckhoffovou, vybíral bych snad mezi 150 fotkami. Jak se v běhu natáčí, dává těžiště dolů... je to prostě sexy lyžování. Gábina měla moc pěkný energický styl, ale Tiril je ještě výbušnější. Zatímco některé holky už různé přechody jezdí svěšeně, ona to umí napálit snad úplně všude.“ Tiril Eckhoffová na trati ženského sprintu na MS 2020 • Foto Reuters

DOROTHEA WIEREROVÁ (It./29 let) Pořadí v SP: 1. místo (665 bodů)

Bilance na MS: 2-1-0 „Nojo, naše Dorothea. Ta je vždy perfektní, dokonale namalovaná. Podle mě ji ještě nikdo nikdy neviděl nenalíčenou. A jak je vždy upravená, tak se i hezky fotí – zvlášť detaily její tváře, těch mám snad plný počítač. Je zajímavé, že můžete na sociální sítě poslat velmi cennou, pracnou nebo propracovanou fotku z tratě a má normální ohlas, ale jakmile vyhodíte obličej Dorothey Wiererové, všichni se můžou naráz zbláznit. Dává trochu najevo, že je hvězda, ale je to spíše tím, že funguje v určité bublině. Bavil jsem se o tom i s Ondrou Moravcem, který tvrdí, že s lidmi, s nimiž se dlouhodobě zná, je v pohodě, ale jakmile jste někdo zvenku, moc se k ní nedostanete. Je to sice temperamentní Italka, ale zase si nemyslím, že by byla kdovíjaká srandistka. Spíš taková princezna. Upřímně, nevzpomínám si od ní na nějakou legendární rošťárnu. Minulou sezonu jsem ji fotil s Lisou Vittozziovou do magazínu IBU, dávaly si páku a už tehdy jsem si říkal, že to nevypadá, že by byly největší kámošky. Což se nakonec teď potvrdilo, když před MS vylétla ta jejich kauzička.“ Dorothea Wiererová se raduje v cíli individuálního závodu na MS v biatlonu 2020 • Foto Reuters

LISA VITTOZZIOVÁ (It./25 let) Pořadí v SP: 10. místo (377 bodů)

Bilance na MS: 0-1-0 „I s ní mám spoustu fotek. Silnou stránkou jsou její výrazné a dobře namalované oči, fotí se podobně jako Gábina či Dorothea a i ona bude patřit do top 5 nejfotografovanějších biatlonistek v SP. Je o ní známo, že je uzavřenější a své emoce nedává navenek moc znát. Nicméně není vůbec nafrněná, je příjemná, vždy pozdraví. V Hochfilzenu se třeba fotila se servírkami a hotelovým personálem a nedělalo jí to problém. Zatímco Dorothea se hned tak s někým nevyfotí, Lisa je v tomhle otevřenější.“ Italská biatlonista Lisa Vittozziová • Foto Petr Slavík (Český biatlon)

HANNA ÖBERGOVÁ (Švéd./24 let) Pořadí v SP: 3. místo (565 bodů)

Bilance na MS: 0-0-0 „Jak by řekl náš tiskový atašé Karel Halberstadt: Nejhezčí, nejmilejší... A je to tak. Kdyby bylo mistrovství světa v příjemnosti, Hanna by ho nejspíš vyhrála nebo by byla ve finále s našimi holkami. Nemá žádné hvězdné manýry, je skromná... ale to si myslím, že je zatím společným rysem všech mladých nastupujících hvězd. Na trati má poměrně normální jezdeckou techniku. Když si vezmete Lisu, která jede krásným vzpřímeným stylem, Hanna jezdí tak nějak normálně. Je však velmi precizní a soustředěná střelkyně.“ Švédská biatlonistka Hanna Öbergová na MS 2020 • Foto Reuters

MARTE OLSBUOVÁ ROISELANDOVÁ (Nor./29 let) Pořadí v SP: 5. místo (537 bodů)

Bilance na MS: 3-0-2 „Klasická norská škola, krásný agresivní lyžařský styl, který se moc hezky fotí. Navíc Marte je záruka úsměvu, za každé situace hrozně milá. Z Norek možná nejusměvavější. Zatímco Tiril je třeštidlo, Marte je vyrovnaná a klidnější. Že by vyváděla nějaké šílené kousky, to u ní nevidíte. Na to byla specialistka Gábina, že si fotila na stupních selfíčka a tak… z dnešních holek žádná, možná kromě Dorothey, úplně nevybočuje. U chlapů jsou to Béčka, kteří jsou nevypočitatelní, ale u holek jsou všechny řekněme opatrné profesionálky.“ Medailová radost na slavnostním vyhlášení nemohla chybět, výkřik si užila i bronzová Lucie Charvátová (vpravo) s vítěznou Marte Olsbuovou Roiselandovou • Foto Petr Slavík (Český biatlon)

KAISA MÄKÄRÄINENOVÁ (Fin./37 let) Pořadí v SP: 12. místo (350 bodů)

Bilance na MS: 0-0-0 „Zrovna nedávno jsme se smáli, že jsem ji vyfotil na střelnici ve chvíli, kdy obrátila oči v sloup a měla zrovna výrazně viditelné bělmo. Žertovali jsme, že jde o MS 2054 a Kaisa tam stále závodí (nyní je jí už 37 let). Některé holky jsou uzavřené, ona je pravý opak. Otevřená, pozdraví se se všemi. Tím, že pracuji s fotkami, všímám si jednoho detailu. Zatímco boom malování v biatlonu přišel s Gábinou Koukalovou, Kaisa je z generace, která make up ještě nepoužívala, je větší příroďačka.“ Gabriela Soukalová a její bronzové selfie na stupních vítězů s Italkou Dorotheou Wiererovou a Kaisou Mäkäräinenovou z Finska (vlevo) - 2016 • Foto Facebook.com/biatlon.cz/Petr Slavík A tady už je výsledek selfíčka z telefonu Gabriely Soukalové. Na stupních vítězů se zvěčnila s Dorotheou Wiererovou a Kaisou Mäkäräinenovou (vlevo). • Foto Facebook.com/gabrielasoukalovabiathlon