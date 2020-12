Osud si s Davidem »Sparťanem« Hoškem (27) vyhrál znamenitě. Byl reprezentační jedničkou v boxu, »jménem Sparty« se chodil bít s dalšími fanoušky, a i přes vysoké IQ nezvolil dráhu vědce. Místo toho mu do cesty vstoupili antidopingoví kontroloři a jeho kauza s pozitivním nálezem mu změnila život.

Čím vás box zaujal?

„Odmala jsem se chodil s tátou dívat na galavečery boxu, tím jsem si udělal lásku k tomu sportu. Bylo to chlapský. Taky se mi líbilo, že jsem v tom sám za sebe a nemůže mi to nikdo zkazit.“

Ve čtrnácti vám naměřili IQ 130, nenapadlo vás, že byste se dal místo boxu na dráhu »vědátora«?

(úsměv) „To asi ne, já ve škole neměl extra dobré známky, že bych se hodně učil. Spíš jsem školu vypouštěl a věnoval se sportu.“

Coby fanoušek fotbalové Sparty jste se účastnil i bitek. Čím vás to lákalo?

„Chtěl jsem všem ukázat, že nejsem dobrý jen v boxu, umím se porvat i na ulici. Bylo to i tím, že jsem někam přišel a řekl jsem, že boxuju, tak na mě každý koukal. Já to mám dodnes, že když mě někdo nezná, tak by to do mě neřekl, že jsem boxer či MMA zápasník.“

Během kariéry jste se zapletl se zakázanou látkou Oxandrolon, což pro vás znamenalo konec v boxu. Jak se to přihodilo?

„Na republice jsem skončil druhý a řekli mi, že v reprezentaci budu jako dvojka, a tím pádem nemůžu jet na turnaje, olympiádu a tak dále. Řekl jsem si proto, že půjdu mezi profíky, do toho mě ale bolelo rameno. Vzal jsem si tu zakázanou látku, abych se zahojil, že si dám »voraz« a připravím se na profi . Jenže mi zavolali z reprezentace, že můj přemožitel šel jinam, a tím pádem jsem jednička. Řekl jsem tedy, že pojedu na nějaký turnaj, i když jsem nebyl stoprocentně fit. A najednou na reprezentačním soustředění přišla antidopingová kontrola a zkontrolovala nás.“

Byla to náhoda, nebo vás chtěl někdo poškodit?

„Je to dost možný, zaslechl jsem to. Na druhou stranu mě to posunulo do MMA. Udělalo mi to životní krok. Vše špatné je pro něco dobré. Ve finále to pro mě možná bylo lepší, čímž se ale nechci nijak chlubit, to ne.“

Takže jste ve finále rád za dopingový nález?

„Rád za to nejsem, že mám nyní špatnou pověst, ale jsem rád za to, že mě to posunulo do MMA a udělal jsem ve sportu změnu a vydal se pro mě lepší cestou.“

Uživíte se jen MMA, nebo musíte pracovat i jinak?

„Úplně uživit se nejde, musel bych zápasit každý měsíc. Občas pracuju, ale nic na hlavní poměr, jen přivýdělky. Dávám soukromé hodiny lidem nebo jdu hlídat na fotbalovou Spartu jako security.“

Nyní vás čeká duel s Milanem Ďatelinkou, se kterým jste kamarádi…

„Je to v pohodě kluk, beru ho jako kamaráda. Ale bydlí na Slovensku, tak spolu netrávíme čas. Bereme to ale v klidu a nepopichujeme se, ať vyhraje ten lepší.“