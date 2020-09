Oktagon v Brně, v akci bude Boráros i Bledá. Jdeme přes závit, říká Novotný

První velkolepá MMA akce v Česku. Organizace Oktagon nabídne dnes večer po dlouhé pauze způsobené pandemií to, co mají její fanoušci nejraději. Galavečer napěchovaný duely podle pravidel smíšených bojových umění. „Bude se jednat o neuvěřitelný turnaj na to, v jakých jsme podmínkách,“ slibuje Ondřej Novotný, jeden z šéfů Oktagonu. Do klece znovu nastoupí populární slovenský bijec Gábor Boráros nebo „Popelka“ české scény Tereza Bledá. Galavečer začne v 18.00, sledujte ho ONLINE na iSport.cz.

Když se zastavil kvůli koronaviru svět sportu, organizace Oktagon byla první, kdo v Česku a Slovensku po nucené pauze ožil. Promotéři tehdy nabídli unikátní projekt Underground. Sedm galavečerů prakticky bez diváků a podle speciálních pravidel, jež upřednostňovala boj v postoji. Zápasilo se sice v kleci, ale nejednalo se vlastně o MMA.

Teprve dnes tak dochází k plnohodnotnému návratu, tak jak ho všichni znají. Galavečer s pořadovým číslem 16 nabídne jedenáct zajímavých střetů. V brněnské Zoner Boby Hall se například vrátí do akce slovenský bojovník Gábor Boráros, jehož soupeřem má být zkušený Španěl Tato Primera.

O hlavní duel se postarají další slovenští bijci Karol Ryšavý a Ronald Paradeiser. Jedním z nejzajímavějších zápasů ale bude pro tuzemské publikum určitě premiéra Terezy Bledé mezi profesionálkami. Osmnáctiletá amatérská bojovnice dokázala v rámci pravidel Undergroundu porazit nejlepší české MMA bojovnice Lucii Pudilovou a Magdalenu Šormovou. Nyní nastoupí proti zkušené Mariii Loiseauové.

Čtyřicetiletá Francouzka dá do duelu určitě maximum, protože bude bojovat o budoucnost v nově vzniklé francouzské organizaci Ares, s níž podepsala kontrakt. „Natolik věří, že přijede a vypráská Terezu Bledou, že dala všanc smlouvu, protože pakliže prohraje, tak se ruší,“ prozradil Ondřej Novotný na nedávné tiskové konferenci Oktagon Time.

„Mně nějak zvlášť nezáleží na tom, jestli je starší nebo stejně stará. Má skóre 3-0, což je pěkné pro začátek, aby se neřeklo, že je to nějaké krmení. Těším se na to,“ okomentovala Bledá příští soupeřku. Na galavečeru se uskuteční ještě jedna velmi poutavá bitva bojovnic. Magdalena Šormová se postaví proti Fince Minně Grusanderové. Obě mají zkušenosti z prestižní ryze ženské asociace Invicta.

„Je neuvěřitelné, že jsme dokázali dát dohromady na kartě několik zemí. Kromě Čechů a Slováků nastoupí Maďar, Němec, Finka, Brazilec, Španěl, Francouzka,“ vyjmenoval Novotný. K zajímavému porovnání sil dojde určitě i mezi gladiátory Miroslavem Brožem a Adamem Šindelářem nebo Jakubem Bělem a Tomášem Bolem.

Galavečer bude možné sledovat jen přes placený přenos na Oktagon.tv. „Nikde jinde to nebude, a věřím, že nás diváci podpoří, protože jdeme přes závit, je to velký risk, ale řekli jsme, že to bude, tak to prostě bude,“ dodal Novotný. Fanoušci můžou vše sledovat i naživo v hale, lístky jsou stále v prodeji. Podobných akcí nabídne organizace do konce roku celkem pět.

Hlavní karta (od 20:00)