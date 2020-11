Naděje juda: šampion a strongman, jehož okouzlil Attila. Zkusí i klec?

Českému judu roste po Lukáši Krpálkovi další borec z Vysočiny. Devatenáctiletý Daniel Pochop se narodil v malé vesničce Světnov a v okolních lesích od dětství nabíral sílu, která se mu teď na tatami hodí.

„Chodil jsem jako malý taťkovi pomáhat, pracovali jsme spolu v lese. Takže je tam i surová, přirozená síla,“ usmívá se Pochop. „Síla je moje silná stránka, dávám si víc tréninků a hodně se na to zaměřuju.“

Na evropském šampionátu to bylo vidět. Pochop šel do svého prvního vrcholného turnaje mezi dospělými naostro. V prvním kole sice s Moldavanem Petri Pelivanem prohrával na wazari, ale trápil ho tak dlouho, až ho třicet sekund před koncem hodil na ipon. Ve druhém kole dal zabrat světové sedmičce Toharu Bubutlovi z Izraele, i když nakonec pohrál.

„Soupeř byl silný, ale cítil jsem, že to s ním půjde. Nebylo to nereálné. Z turnaje si nesu spoustu zkušeností. Zkusil jsem se poprat se světovou topkou a zjistil jsem, že na to mám,“ pochvaluje si Pochop.

Svou sílu už využil také mezi specialisty. Letos se potkal se strongmanem Jiřím Tkadlčíkem, který ho pozval do svého přerovského Chrámu síly. A Pochop hned dokonce vyhrál závod nováčků.

„Potkali jsme se na jedné talk show. On mě nabídl, že mi ukáže něco z jeho tréninku. Ptal se mě, kolik vážím a tipoval mě na osmdesát pět kilo, podle toho, co jsem zvedal, tak jsem ho vyvedl z omylu,“ směje se Pochop, který v judu závodí v kategorii do 73 kilogramů. „Za čtrnáct dní byly strongmanské závody pro začátečníky, zkusil jsem to a vyšlo to. V královské Jirkově disciplíně, mrtvém tahu na jednu minutu, jsem měl opakování se sto třiceti kily.“

Pochop se ale potkal ještě s další osobností. V září se v Brně zúčastnil Noci s legendou v rámci turné, které pořádal MMA zápasník Attila Végh.

„Celý ten večer vyprávěl jeho příběh. Jak se dostal k MMA, jaké měl začátky, jak zápasil. Bylo to super, moc jsem si to užil. Je to silný příběh, to jsem až koukal. Prohodili jsme pár slov, vyfotil jsem se s ním. Byla to skvělá zkušenost a je to krásná vzpomínka,“ pochvaluje si Pochop.

Sám se ale do klece zatím nechystá.

„Nepopírám, že MMA dost sleduju, někdy v budoucnu bych si to rád vyzkoušel. Ale teď mám cíle v judu. Hlavně olympiádu, to je sen každého sportovce, který dělá olympijský sport,“ říká Pochop.

A není v tom sám. Stejnou metu má před sebou i osmnáctiletý Adam Kopecký. Loňskému dorosteneckému mistru světa, stejně jako Pochopovi, před dvěma týdny o jeden zápas unikla bronzová medaile z mistrovství Evropy juniorů. Na ME v Praze Kopecký v prvním kole narazil na Belgičana Samiho Couchiho, vicemistra Evropy.

„Aspoň jsem si osahal velké judo. Vím, v čem mám zapracovat, v čem mám rezervy. Já jsem si to chtěl hlavně užít. Věděl jsem, že můžu jenom překvapit,“ líčil Kopecký, který vyrůstal v Mladé Boleslavi a trénoval v hodně skromných podmínkách v improvizované tělocvičně.

„Je to původem sklad, potom se to ani nezateplilo, jen se položila žíněnka. Vedle nás jsou pingpongové stoly. Jsou to opravdu skromné podmínky. Trenéři nejsou kvalifikovaní, jsou to rodiče dětí, které to baví a chodí tam ve svém volném čase,“ vysvětluje Kopecký.

Sám už si ale díky svému dorosteneckému triumfu vysloužil péči vysokoškolského sportovního centra. Podobně jako kdysi Lukáš Krpálek teď bydlí v pokoji na pražské Folimance, odkud to má na trénink USK jen pár kroků.

„Určitě je to velký zlom v kariéře. Pomohlo mi to získat výhodu, lepší podmínky. Na Folimance mám deset, jedenáct tréninků týdně,“ líčí Kopecký.