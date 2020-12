Hvězdy Oktagonu v chuligánské bitce. To bylo naposledy! varuje promotér

„Společné měření sil ve formátu dvacet na dvacet.“ Tak zní popis hromadné bitky fotbalových hooligans SFC Opava a SK Slavia Praha na stránce Hooligans.cz Ke střetu došlo 13. prosince. „Za zhruba 40 vteřin je hotovo. Výhra pro SKS,“ uvádí se dál v textu.

V dalším příspěvku k té samé akci se píše: „Kousek za Brnem domluvený střet se Slavii, v jejíchž řadách nechyběli ani zápasníci a trenéři prestižní MMA organizace, takže opravdu hodně dobrá sestava.“

Chuligáni se tak pochlubili, že mezi nimi byli i bojovníci organizace Oktagon MMA. Podle informací deníku Sport, i podle několika příspěvků na sociálních sítích, se jednalo o mladé talentované bijce Lea Brichtu a Tadeáše Růžičku.

Podobné střety fotbalových fanoušků jsou relativně známou záležitostí. Dohodnou si termín, pravidla, a nedojde-li k vážnějšímu poranění, lze podobné chování označit s nadsázkou za „klukovinu“. Když se ale podobné akce zúčastní profesionální zápasníci, je to v rozporu s jejich sportem. Už jen proto, že profesionální bojovník má své schopnosti používat správně jen v rámci pravidel dané disciplíny a proti někomu, kdo je na tom podobně. V případě Brichty a Růžičky se ale jedná i o to, že na ně organizace Oktagon vrhá značnou pozornost, a měli by tak jít příkladem.

„Nežiju v bublině, takže se ke mně tato věc samozřejmě donesla. Má to pro mě několik úhlů pohledu,“ reagoval na případ Ondřej Novotný, český promotér Oktagonu. „Chápu, že ti kluci nějak vyrůstali, jsou mladí, blbí v tomhle ohledu (zasměje se) a žili s nějakými kamarády, kteří se občas v rámci chuligánských bitev jdou porvat někam za město na pole. Chápu, že když jim jejich do této chvíle životní kamarádi říkají, ať jim v tom jdou pomoct, tak v nich je něco, proč to udělali. Nechápu ale, že nevidí rozdíl mezi tím, kým byli a kým se stali,“ uvedl promotér s tím, že s bojovníky věc ještě osobně neřešil.

„Pakliže se to opravdu stalo, tak věřím, že jak André Reinders (trenér Tadeáše Růžičky), tak na druhé straně Marek Lončák a Pavel Bechtold (trenéři Lea Brichty) jsou dostatečně silné osobnosti, aby se to stalo naposledy. A kdyby to naposledy nebylo, tak se to nedá nějakým způsobem přejít. Zatím jsme to nikdy nemuseli řešit. Samozřejmě se chuligánský rvačky neslučují s filozofií Oktagonu a bojových sportů jako takových.“

Oba mladí bojovníci se stali v kleci nejslavnější československé asociace hvězdami, od kterých se očekávají velké úspěchy.

Brichta má ve třiadvaceti letech už na kontě devět profesionálních zápasů a za sebou velmi úspěšnou štaci i mezi amatéry. Fanoušci si jej oblíbili zejména pro nesmírně atraktivní styl boje. Reprezentant pražského Primmat gymu došel do finále také v projektu Oktagon Underground, nemohl však nastoupit do super-finálového duelu kvůli zranění.

To Růžička si v Undergroundu dokráčel až pro titul. Právě tam se fanouškům asociace poprvé ukázal, stejně jako Brichta se prezentuje bojem, na který se skvěle dívá. Zejména tvrdé údery a neustálý tlak v jeho repertoáru zařídily, že se debutu mladého bijce v profesionálním MMA nemůže dočkat mnoho domácích příznivců. Růžička zatím sbíral úspěchy zejména v K-1, kde vládne bilancí 57 výher a pouhých sedmi porážek.

Oba bojovníky jsme se pokusili kontaktovat. Brichta reagoval dvěma slovy: „Bez komentáře.“ Růžička zatím neodpověděl.

Respektovaný kouč Reinders má na věc jasný názor: „Informace se ke mně samozřejmě dostala. S Tadeášem budu vše řešit večer na tréninku, co se stalo nebo nestalo. Každopádně podobné excesy náš klub určitě tolerovat nebude a věřím tomu, že naše komunita je natolik silná, že se nikdo z klubu nebude věnovat žádným takovým mimosportovním aktivitám. Jsme sportovní klub, za tím si stojím, a podobné excesy určitě nebudeme tolerovat.“

V rámci uvedené bitky fanoušků nedošlo k vážnějším poraněním a nikomu nezaujatému se nic nestalo. I proto nebude Oktagon řešit incident razantněji. „Každý děláme chyby, takže my zdviháme prst, ale nelámeme hůl. Jak říkám, věřím, že se to stalo u obou naposled,“ dodal Novotný.