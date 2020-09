Schick bude v Bayeru úspěšný, věští německý novinář. Má velkou důvěru

Patrik Schick po přestupu do Leverkusenu se svým agentem Pavlem Paskou • ISM

Český útočník Patrik Schick (druhý zprava) po přestupu do Leverkusenu

Jen Leroy Sané, kterého vykoupil Bayern Mnichov za 45 milionů eur (cca 1,2 miliardy korun) z Manchesteru City, stál víc než on. Útočník Patrik Schick je v probíhajícím přestupním období zatím druhým nejdražším hráčem, kterého si některý z bundesligových klubů dovolil, Leverkusen za něj poslal AS Řím 26,5 milionu eur (703 milionů korun). Podle toho vypadají i očekávání, která se na druhou nejnákladnější posilu v klubové historii snáší.

Jsou logicky neskromná. Český reprezentant zaujal v uplynulé sezoně, kdy hostoval v Lipsku a ukázal, že mu německé prostředí sedí. Dal deset ligových gólů, se soutěží se sžil. Teď má vykompenzovat především přínos útočníka Kevina Vollanda, který v létě odešel do Monaka.

„Po jeho transferu byl přestupovou prioritou Bayeru. V klubu v něm vidí klasického středního útočníka, ale také vědí, že je technicky velmi zdatný. S ním bude tým hůře čitelný a také bránitelný,“ připomněl pro iSport.cz a deník Sport německý novinář Phillip Arens z deníku Bild, který dění v Leverkusenu detailně sleduje.

Co se tedy od Schicka v ambiciózním klubu, který by se rád vrátil do Ligy mistrů, žádá? „Především góly. Ale k tomu bude samozřejmě potřebovat podporu ostatních, především křídelních hráčů jako například Diabyho a Bellarabiho,“ zdůraznil Arens.

Patrik Schick se trefil hned ve svém prvním utkání za Leverkusen. Pečetil výhru 7:0 v poháru nad Eintrachtem Norderstedt, týmem ze čtvrté ligy







Schick si souhru s nimi poprvé naostro osahal v neděli při sedmigólové demolici Eintrachtu Norderstedt, outsidera ze čtvrté ligy, v prvním kole národního poháru. V jednoznačném zápase odehrál druhý poločas, dal jeden gól, když hlavou doklepl poskakující míč do sítě. „Potřebuji ještě zlepšit kondici a také se lépe poznat s novými spoluhráči, abychom mezi sebou vytvořili dobrou chemii. Věřím, že časem bude vše lepší a lepší,“ upozornil Schick.

Může počítat s tím, že trenér Peter Bosz ho zahrne důvěrou. „Jsem přesvědčený o tom, že Schick bude v Leverkusenu rychle úspěšný. V klubu mu hodně věří, navíc zná bundesligu a v Německu se cítí dobře. Styly Lipska a Leverkusenu, založené na tempo fotbalu a mnoha mladých hráčích, se podobají. To je pro něj velká výhoda, aklimatizace mu nebude trvat dlouho. V brankáři Lukáši Hrádeckém pak rychle našel parťáka, se kterým může mluvit mateřskou řečí, což je důležité pro integraci v týmu,“ odkázal německý žurnalista na finského gólmana se slovenskými kořeny.

Čtyřiadvacetiletý střelec má tak dobrou výchozí pozici. „Ano, všechno jsou to nadějné předpoklady pro dobrý start. To, jak rychle se pak může stát hvězdou ligy, záleží v konečném důsledku především na něm. Důvěru ale jistě má,“ dodal Arens. Leverkusen hraje první kolo v neděli ve Wolfsburgu.





ČEŠTÍ HRÁČI V BUNDESLIZE Patrik Schick - Leverkusen

Jiří Pavlenka - Brémy

Theodor Gebre Selassie - Brémy

Vladimír Darida - Hertha

Pavel Kadeřábek - Hoffenheim

Tomáš Koubek - Augsburg

Marek Suchý - Augsburg

Jan Morávek - Augsburg

Program 1. kola bundesligy

Pátek (20:30)

Bayern–Schalke

Sobota (15:30)

Brémy–Hertha

E. Frankfurt–Bielefeld

Köln–Hoffenheim

Stuttgart–Freiburg

Union Berlín–Augsburg

Dortmund–Monchengladbach (18:30)

Neděle (15:30)

Lipsko–Mainz

Wolfsburg–Leverkusen (18:00)