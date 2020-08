Do přípravného utkání se St. Pöltenem zasáhl také David Hovorka • Twitter/slaviaofficial

Fotbalovou Slavii od zopakovaní loňské účasti v Lize mistrů definitivně dělí jeden jediný dvojzápas. Porážka Lyonu s Bayernem (0:3) a vyřazení francouzského celku v semifinále ročníku 19/20 znamená, že český mistr bude pro novou sezonu stejně jako před rokem nasazený až do závěrečného čtvrtého předkola.

Slávisté si ten večer zřejmě ještě velmi dobře pamatují. Před rokem Pražané v Edenu díky trefě Jana Bořila porazili Kluž a zajistili si účast mezi evropskou fotbalovou elitou.

Na konci září se teď v jediném dvojzápase pokusí o totéž.

Po vyřazení Lyonu je jasné, že probíhající ročník Ligy mistrů vyhraje tým, který si postup do skupinové fáze už zajistil i ze své vlastní soutěže. Buď Bayern, mistr Německa, nebo PSG, francouzský šampion.

To znamená, že jedno místo ve skupinách rázem zůstává volné. Zaplní jej Ajax, zástupce Nizozemska, jedenácté země pořadí koeficientů. A Slavia se jako mistr třinácté země posune o předkolo výš, ze třetího do čtvrtého.

A možní soupeři? Mužstvo kouče Jindřicha Trpišovského by pro los předběžně mělo být mezi nenasazenými týmy, pak by mohlo narazit na Salzburg, Olympiakos, Celtic či Dinamo Záhřeb.

To se ovšem ještě může změnit. Celtic a Dinamo totiž do záverečného předkola nejprve musí projít přes další nástrahy. Kdyby jeden z těchto týmů vypadl, Slavia se posune mezi nasazené. Pak by při shodě okolností mohlo dojít třeba na pikantní souboj s Ludogorcem Razgrad, který vede český kouč Pavel Vrba.