Nehorázný! Sbalte si věci a pryč ze Strahova. Šmicer ostře reaguje na Libu

Bývalý rozhodčí a nyní asociační funkcionář Miroslav Liba je považován za blízkého spolupracovníka Romana Berbra, často i za jeho „korunního prince.“ Sám to sice odmítá, ale v krátkém rozhovoru pro Sport chce počkat na výrok soudu. Místopředseda FAČR Berbr je zatím „jen“ ve vazbě.

Právě vlažný postoj k Berbrově kauze naštval Vladimíra Šmicera. „Pane Libo, to je nehorázný, neuvěřitelný. Nečtete noviny? Vy jako člen výkonného výboru nevíte, co se tady v posledních letech děje? Vy byste jako první měl odsoudit to, co on prováděl,“ rozčílil se Šmicer na facebookovém videu Fotbalové evoluce.

Reagoval hned na druhou otázku rozhovoru, ve které Liba říká, že „Jeho (Berbrovu) vinu bude muset určit nezávislý soud, nikoli já.“ V dalším pokračování sice Fotbalovou evoluci podpořil, to ale „Štístka“ příliš neobměkčilo.

„Za tohle, co jste dneska řekl, to je červená, rovnou, bez žlutý. Sbalit si věci a jít ze Strahova pryč,“ viděl by Šmicer Libu nejradši mimo FAČR.

Kauzu údajného ovlivňování fotbalových zápasů prostřednictvím rozhodčích rozpoutal v polovině října policejní zásah na několika místech v zemi včetně pražského sídla FAČR. Kriminalisté tvrdí, že vše řídila organizovaná zločinecká skupina. Rogozův právní zástupce Oldřich Chudoba v ČT popřel, že by jeho klient byl součástí takové skupiny.

Podle vyšetřovatelů Berbr a skupina lidí kolem něj také zpronevěřili 850 tisíc korun z plzeňského krajského fotbalového svazu. Před několika dny policisté zajistili na několika místech miliony korun v hotovosti patřící Berbrovi.

Šestašedesátiletý Berbr už rezignoval na post místopředsedy FAČR a na pozice ve výkonném výboru i šéfa plzeňského krajského fotbalového svazu. Funkce v českém fotbale opustila také Berbrova partnerka Dagmar Damková. Na vlastní žádost skončila i v komisi rozhodčích UEFA.