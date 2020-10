Šéf FAČR Malík: Korupční kauza mě vyčerpává. Pan Špaček lže!

Předseda FAČR Martin Malík • FOTO: Sport/Jaroslav Legner Komise rozhodčích bude provizorní, tříčlenná a bez šéfa. Na svolání mimořádné valné hromady není zájem, vedení FAČR se snaží o vytvoření specializovaného policejního útvaru pro boj s ovlivňováním sportovních výsledků a čestný předseda Živanic Petr Špaček je dle asociačního předsedy Martina Malíka lhář… Mnoho ožehavých témat se řešilo v úterý po jednání výkonného výboru FAČR, na kterém se probíraly dopady rozsáhlé korupční kauzy. „Vše mě velmi vyčerpává. Na jednoho člověka je to v krátkém období poměrně velká nálož. Budu se tím muset zabývat,“ řekl Malík v odpovědi na otázku, zda v příštím roce hodlá obhajovat pozici svazového šéfa. O čem všem mluvil během videokonference?

O komisi rozhodčích MM: „Výkonný výbor se shodl na nominaci třech osob, které by měly převzít část kompetencí rozpuštěné komise rozhodčích, a to zejména zajištění nominace rozhodčích a delegátů na jednotlivá utkání. A to v případě, pokud se LFA podaří, aby byly restartovány profesionální soutěže v Česku. Na této variantě jsem se shodl se zástupci LFA. Stejně tak panuje shoda i na jménu nominanta za LFA - Tomáše Bárty. O ostatních jménech se vedla široká polemika. Hovořili jsme napříč asociací, i s kolegy z LFA, o celé řadě jmen. Nechci ale být konkrétní. Všichni adepti chtěli znát koncepci schválenou výkonným výborem, stejně tak případné jména kolegů v komisi. Shodli jsme se, že jeden nominant bude za LFA, jeden za asociaci a tito dva si k sobě zvolí třetího. Nikdo nebude předsedou a to proto, abychom na bedra někoho z nich v této komplikované době nenakládali odpovědnost za celek. Personální obsazení chceme mít kompletní nejpozději v pondělí.“ FAČR zvolí vládu po Berbrovi na jaře. Kdo bude (zatím) nasazovat sudí?

Obsazení komise rozhodčích osobami z UEFA MM: „Ano, s nimi jsme to řešili, ale spíše s výhledem na sestavení pevné komise rozhodčích. Prozatímní řešení musíme realizovat velmi rychle, jelikož velmi záhy se může rozběhnout ligový fotbal. Jsme pod časovým tlakem. Proto jsme se rozhodli pro dočasné složení z domácích zdrojů. Při sestavení stabilní komise rozhodčích je zapotřebí, abychom zajistili její bezproblémové, transparentní a průhledné fungování v budoucnu. Tam předpokládám pomoc od UEFA.“ Malík by rozhodně neměl zůstat ve funkci předsedy, říká redaktor Sportu Jan Podroužek

Ukončení amatérských soutěží MM: „Výkonný výbor přistoupil k přerušení ročníku i s ohledem na názor napříč hnutím. Byla to jediná možnost i vzhledem k aktuálnímu termínu. Navíc je pravděpodobné, že opatření se budou dále utahovat. Pokud by docházelo k jejich rozvolňování, nebude to rozhodně tak rychlé. Neexistovala jiná možnost, než přerušení soutěží.“ STOP do konce roku! Nižší fotbalové soutěže v Česku byly přerušeny

Mimořádná valná hromada MM: „Nepřicházel jsem na jednání VV s tím, že bych chtěl iniciovat mimořádnou valnou hromadu. Naopak jsem chtěl, aby se fotbal nezastavil a dokázali jsme zajistit jeho fungování v nejbližších dnech. Je nutné, aby nejprve proběhly řádné volby do okresů a krajů a potom přikročíme k organizaci volební valné hromady. Jde o jediný správný způsob nastalé situace.“

Obhajoba pozice předsedy FAČR MM: „Je to předčasná věc, touto úvahou se momentálně nemám šanci zabývat. Obecně však platí, že bude strašně záležet na tom, jak se celá situace bude vyvíjet v nejbližších týdnech. A samozřejmě, zda za mnou bude stát fotbalové hnutí od výkonnostního po profesionální fotbal. V neposlední řadě si celou věc musím vyhodnotit. Do funkce předsedy jsem přicházel před třemi lety poté, co propukla dotační kauza. Mým úkolem bylo prostředí zklidnit a zajistit kontinuální financování českého fotbalu. Domnívám se, že se vše podařilo celkem naplnit. Celá řada věcí se povedla. Pak ale propukla současná kauza, fotbal je navíc těžce zasažený koronavirovou epidemií, to vše mě velmi vyčerpává. Na jednoho člověka je to v krátkém období poměrně velká nálož. Budu se tím muset zabývat.“ iSport podcast: Legenda, nebo úředník? Kdo by mohl vést FAČR po Malíkovi?

O krocích a opatřeních ze strany FAČR MM: „FAČR po dotační kauze zavedla po vzoru vyspělých korporací tzv. criminal compliance program, který na aktuální kauzu pamatuje. Proto následné šetření a interní audit personálních vztahů nebude realizován nikým z FAČR, ale právním subjektem mimo asociaci. Tu uskuteční jedna z největších advokátních kanceláří v této zemi. I tímto krokem je zaručena absolutní nezávislost tohoto procesu. Druhým krokem je kompletní audit řádné správy fotbalových agend. Tento audit provede expertní tým UEFA ve spolupráci se společností Sportradar. Procedura zahrnuje množství auditů: personální, vztahů se třetími osobami, finanční, stanov a profesionalizace jednotlivých komisí. Jde o velmi rozsáhlou agendu. Za normálních okolností by k nám přiletěl tým z UEFA, což ale v době lockdownu není možné. Nicméně tyto věci se budou řešit elektronickou cestou. Již zítra máme dvě rozsáhlé videokonference s UEFA a Sportradarem, kde budeme řešit začátek těchto činností. Výsledky je možné očekávat v řádech měsíců.“ Reakce FAČR na korupční skandál: Berbr rezignoval, letí i Chovanec

Snaha o vytvoření policejního útvaru MM: „Chceme, aby došlo k vytvoření specializované policejní jednotky. Spojili jsme se s kolegy z rakouského svazu, protože oni patří v tomto směru mezi evropskou špičku. Již jsme v kontaktu s jejich specializovaným pracovištěm. Naším cílem je v poměrně krátké době vytvořit kuchařku, jak tyto principy fungují a následně bude mým úkolem s tímto materiálem seznámit ministerstvo vnitra a pokusil se je přesvědčit, aby vznikl útvar pro boj s ovlivňováním sportovních výsledků. Je to krok, který by měl prospět nejen fotbalu, ale celému sportovnímu prostředí.“

Rezignace Dagmar Damkové Jan Pauly, generální sekretář asociace: „Ze strany UEFA ani FIFA jsme neobdrželi oficiální potvrzení o rezignaci Dagmar Damkové.“ Dagmar Damková rezignovala • Foto ČTK

Pozice Romana Berbra v představenstvu STES JP: „Mělo by se tím zabývat představenstvo STES na nadcházejícím jednání. Na základě tohoto by mělo předložit výsledek výkonnému výboru. Bavíme se o horizontu jednoho měsíce.“ iSport podcast: Očistí se FAČR po Berbrově rezignaci? Měl by Malík odstoupit?

Plat Romana Berbra ve funkci člena představenstva STES MM: „Nebudeme se k tomu vyjadřovat, jsou to interní věci. V kontextu společnosti a jejího obratu odměny členů představenstva nejsou nijak vysoké. Pohybují se hluboko pod standardem typickým pro takové obchodní společnosti.“

Konání etické komise v korupční kauze JP: „Zatím nikoliv. Důvod je prostý, komise nemá žádné podklady k tomu, aby se kauzou mohla zabývat. Sekretariát FAČR podnikl aktivní kroky vůči orgánům státní správy. Zaslali jsme jim žádost o nahlédnutí do spisu. Museli jsme tak učinit i proto, že asociace v případu nevystupuje v žádném postavení. Až se nám to podaří, budeme moct konat.“

Úsporná opatření asociace MM: „Na opatření jsme najeli už před několika týdny. Jednotlivé složky asociace dostaly konkrétní cíle. Každý ví, s jakým rozpočtem může počítat a co musí uspořit. Stejným způsobem se chováme i v rámci našich dceřiných společností.“