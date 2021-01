Měl našlápnuto k velké kariéře, jenže vše šlo ke dnu, když během působení v německé Chotěbuzi vypadl z okna. Bývalý fotbalový reprezentant Martin Fenin (33) se však nyní momentu, který mohl skončit tragédií, už jen směje. A dokonce prodává trička s nápisem: Kdo neskáče, není Čech!

Je to deset let, co se rychlostí světla šířila hrozná zpráva; jeden z největších talentů české fotbalové historie bojuje v Německu o život. „Jde o můj největší milník kariéry, tam se všechno otočilo. Od té doby bylo všechno špatně,“ vyprávěl Fenin, dnes fotbalová superstar klubu FK Řeporyje!

Chebský rodák popsal, jak k děsivé události došlo. Zlom nastal, když z milovaného Frankfurtu přestoupil do Choděbuzi, kde se mu pranic nelíbilo. „Musel jsem tam brát prášky na spaní. Když člověk nemůže po zápase usnout, jeden si dá, což je u fotbalistů běžné,“ zdůraznil. V novém působišti byl nešťastný. „Všechen čas jsem trávil na hotelu, neměl jsem tam kamarády, tak jsem si ty prášky dával častěji, abych to prostě zaspal.“

Jak se ale stalo, že vypadl z okna? „Já tomu říkám smůla. U těch prášků je třeba, aby si člověk do dvaceti minut lehnul. Jenže já si ještě šel v hotelu pro nový přístup k internetu a navíc jsem to zalil alkoholem… Pak už si pamatuji až to, jak jsem se probudil v nemocnici. Ale co bylo předtím? Kdyby mi řekli, že jsem někoho znásilnil, tak fakt nevím...“

Ve špitále nechápal, co se děje! „Měl jsem sice krvácení do hlavy, ale mě nebolelo vůbec nic. Prý to byl pád z pěti metrů, ale na trávu. Vím, že se člověk může zabít i blběji, ale já se cítil dobře, klidně bych šel rovnou na trénink,“ usmál se.

Od toho okamžiku je zaškatulkován jako průšvihář. Navíc mu s chutí předhazovali, že se pokusil o sebevraždu. „Zvlášť v Německu, kde pár měsíců předtím skočil pod vlak reprezentační brankář Enke a další rozhodčí se zase chtěl podřezat přímo před zápasem. Já zapadl do toho konceptu, že jsem se chtěl taky zabít,“ pokrčil rameny.

A chtěl? „Ne, to vím stoprocentně! Já ty prášky znám, znám jejich efekt. Byl jsem jako náměsíčný, prý jsem lezl po hromosvodu a spadl dolů. Podobné, byť ne tak hrozné historky má víc kluků, kteří takové prášky berou. A třeba mého dědu takhle jednou přistihli, jak o půlnoci stěhuje na ulici popelnici.“

Dnes se všemu jen směje. „Já věděl, co ty prášky dělají. Z nich jsem strach neměl, jen jsem si to víc hlídal. A i proto si z toho teď dělám srandu, protože mě se tohle mohlo stát za kariéru dvacetkrát!“ chechtal se chlapík, jenž politováníhodný moment bere s nadhledem. Ve svém internetovém obchodě dokonce prodává trička s malůvkou, na níž padá z okna. U toho se třpytí ohraný slogan: »Kdo neskáče, není Čech«.

Celý rozhovor s Martinem Feninem si přečtěte v tištěném Nedělním Blesku!