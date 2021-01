Darida vymyslel dva góly, Leverkusen se Schickem padl. Vyhořely i Brémy

Český záložník Vladimír Darida pomohl ve 14. kole německé fotbalové ligy dvěma asistencemi k vítězství Herthy Berlín 3:0 nad Schalke. Leverkusen s útočníkem Patrikem Schickem v sestavě vstoupil v bundeslize do nového roku tak, jak zakončil ten předchozí, a sice porážkou. Domácímu Eintrachtu Frankfurt podlehl druhý tým tabulky 1:2 a nevyužil příležitost dostat se alespoň do neděle do čela před Bayern Mnichov. Za Brémy odehráli celý zápas Jiří Pavlenka a Theodor Gebre Selassie, nezabránili ale domácí porážce Werderu 0:2 s Unionem Berlín.