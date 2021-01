Nový trenér pro PSG. Odvolaného Tuchela nahrazuje Pochettino

Osmačtyřicetiletý Pochettino podepsal smlouvu do června 2022 s roční opcí. Bývalý obránce bude moci v PSG navázat na svou zkušenost z let 2001-2003, kdy v klubu odehrál 95 zápasů. „Tento klub měl vždycky zvláštní místo v mém srdci. Mám na tu dobu krásné vzpomínky, především na jedinečnou atmosféru v Parku princů. Vracím se do klubu s velkými ambicemi a těším se na práci s jedněmi z nejtalentovanějších hráčů na světě,“ uvedl na klubovém webu Pochettino.

Dvacetinásobný argentinský reprezentant trénoval Espaňol Barcelona, Southampton a od roku 2014 Tottenham, který dovedl předloni poprvé v klubové historii do finále Ligy mistrů. Několik měsíců poté byl v listopadu roku 2019 propuštěn. Podobný osud zažil Tuchel, jenž byl podle médií odvolán už na Štědrý den. Klub jeho odchod po dvou a půl letech oznámil tento týden v úterý.

Tuchel loni obhájil s týmem kolem ofenzivních hvězd Neymara či Kyliana Mbappého francouzský titul a získal i domácí pohár. Na závěrečném turnaji Ligy mistrů v Lisabonu nestačil PSG až ve finále na Bayern Mnichov. Kalendářní rok nicméně ambiciózní klub zakončil na třetím místě ligové tabulky s odstupem jednoho bodu za Lyonem a Lille, německého kouče nezachránilo ve funkci ani předvánoční vítězství 4:0 nad Štrasburkem.

Pochettino povede své nové svěřence poprvé ve středečním ligovém duelu proti Saint-Étienne.