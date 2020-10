Fenin prozradil, kolik bral v Teplicích, a pak v Německu: Nerozfrcal jsem to!

Svého času byl brán za obří talent českého fotbalu, rozjíždějící se kariéra ale začala rychle skomírat. Martin Fenin se spolu s parťáky z české dvacítky blýskl stříbrem na mistrovství světa 2007 a byl na vrcholu. V Teplicích, které ho vychovaly, si podávali dveře zájemci ze zahraničí, a nakonec Fenin v lednu 2008 vyrazil do Frankfurtu - za zhruba 120 milionů korun. V pořadu Česká ulička (v pondělí ve 22:30 na O2 TV Sport) známý bouřlivák prozradil, kolik bral tehdy na severu Čech a jak se mu v Německu příjmy znásobily…

Pro Teplice to byl tehdy v roce 2007 jackpot. Martin Fenin vylétl na MS dvacítek v Kanadě do výšin a začalo se mluvit o přestupu do zahraničí. Nakonec dravého útočníka zlákal Eintracht Frankfurt, odhaduje se, že severočeský klub vyinkasoval 120 milionů korun. „Plus bonusy,“ říká k tomu dnes Fenin.

A „klukovi z Teplic“ se ještě před 21. narozeninami rázem otevřel nový svět. I co se týče příjmů… Na severu Čech totiž coby mladý odchovanec na žádnou „raketu“ pomýšlet nemohl. Před slavným šampionátem dvacítek prý bral 23 tisíc. „On pan Hrdlička takovej byl,“ vzpomíná Fenin s úsměvem v České uličce.

Ředitel klubu František Hrdlička prý držel své hochy zkrátka. „A to ještě říkal: Si tě tady hejčkáme, co,“ směje se dnes fotbalista. V létě 2007 pak ještě v Teplicích prodloužil smlouvu, aby se mohla navýšit přestupová částka. „Tak mi to zvedl na čtyřicet a pyšně mi říká: Si tady žiješ, co,“ prozradil o v roce 2014 zesnulém šéfovi Fenin.

Pak ale přišel očekávaný přesun do Německa. „Bral jsem víc v eurech, než v českých korunách,“ prozrazuje padlý talent a přitakává na částku kolem 50 tisíc eur měsíčně. Za tři a půl roku ve Frankfurtu si tak mohl slušně vydělat. Díky jeho pověsti flamendra ale vyvstává otázka, jestli mu na účtu vůbec něco zůstalo.

„Já zase nejsem úplně debil,“ říká otevřeně Michalu Hrdličkovi v České uličce. „Že jsem se někde šel bavit, tak to jsou zase minimální částky, který člověk může rozfrcat,“ usmívá se dnes s tím, že nakoupil nějaké nemovitosti v Česku i v Německu. „Teď jako bych to našel,“ dodává.

Martin Fenin otevřeně promluví o alkoholismu i svém „slavném“ pádu z okna, který jeho angažmá ve Frankfurtu uzavřel, navíc přidává i historku o tom, jak v opilosti vyrazil vymáhat nájemné právě do svého bytu v Německu.