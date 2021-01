Gebre ikonou Brém: Pizzaro gratuloval, vracím se do Česka. Werder přemlouvá

Výsostné postavení, jaké má obránce Theodor Gebre Selassie ve Werderu Brémy, si v zahraničním klubu vybuduje málokterý Čech. Rodák z Třebíče válí na prestižní německé adrese už devátou sezonu a v posledním kole před kraťoučkou zimní přestávkou si připsal 250. start za Brémy v bundeslize, čímž vyrovnal ikonického peruánského útočníka Claudia Pizarra. Žádný jiný cizinec téhle mety v tradičním klubu ze severu Německa nedosáhl. „Lidi mi dávají víc najevo, že si váží toho, co jsem tu odehrál a co jsem se snažil tomu klubu dát,“ přiznává Gebre Selassie.

Na bilancování zatím nemá Theodor Gebre Selassie ani pomyšlení, probíhající sezona jede v kvapíkovém tempu. Bundesliga se po dvoutýdenním oddechu znovu roztáčí. „Pokud to má být mých posledních pět měsíců v Brémách, přeju si, aby to bylo na nějaké úrovni a aby tu na mě lidé vzpomínali v dobrém,“ vyznává se český obránce Werderu Brémy.

Po sezoně plánuje Gebre Selassie návrat do Česka, čímž by uzavřel bohaté devítileté angažmá v Německu. Už nyní má své místo v historii slavného klubu, 250 ligových startů za Werder si z cizinců připsal jen Peruánes Claudio Pizarro. A jeho brzy překoná. Nejen o tom bývalý reprezentační obránce vypráví.

Theodor Gebre Selassie Narozen: 24. prosince 1986 (34 let) v Třebíči Klub: Werder Brémy (od 2012) Pozice: obránce Kariéra: Velké Meziříčí (1993–1998), Jihlava (1998–2005), Velké Meziříčí (2005–2006), Jihlava (2006–2007), Slavia (2007–2008), Liberec (2008–2012), Werder Brémy (2012-dosud) Úspěchy: 3x mistr české ligy (2008 a 2009 se Slavií, 2012 s Libercem), čtvrtfinále EURO 2012, 250 startů v bundeslize za Brémy Bilance v české reprezentaci: 54 zápasů/3 góly

Cítíte se jako legenda?

„Upřímně? Ani tolik ne. S Claudiem (Pizarrem) jsem hrál, on byl pro mě legenda. Je pro mě zvláštní, když mě teď s ním někdo srovnává. Na druhou stranu tu jsem opravdu dlouho a je až k neuvěření, jak ten čas rychle běží. Když jsem sem přestoupil, nemyslel jsem si, že tu budu tak dlouho. Určitě mě nenapadlo, že tu odehraju tolik zápasů.“

Gratuloval vám Pizarro, že jste ho dorovnal v počtu startů za Werder?

„Ano. My jsme se viděli ještě předtím, když jsme nedávno hráli v Mnichově. On tam pracuje jako ambasador, takže jsme si mohli chvilku popovídat. Pak mi po vyrovnání jeho rekordu psal a gratuloval. Bylo to příjemné.“

Je smířený s tím, že ho překonáte?

(smích) „Claudio překonal tolik rekordů, že si myslím, že když o tenhle jeden přijde, nějak to skousne.“ (úsměv)

Na dostřel máte i Thomase Schaafa (262 zápasů), který vás do Brém jako trenér přivedl a i nyní v klubu působí na jiné pozici.

„Takhle na to nehledím. Ale byl bych rád, kdybych do konce sezony odehrál co nejvíc zápasů. Přál bych si, abych zůstal zdravý. A když to vyjde, že se dostanu i před bývalého trenéra, bylo by to příjemné. On i Claudio patří mezi nezpochybnitelné legendy klubu, a už jen to, že moje jméno figuruje mezi takovými osobnostmi, mě naplňuje hrdostí.“

Do Brém jste přestupoval z Liberce po mistrovství Evropy v roce 2012. Co byste pomyslel, kdyby vám někdo řekl, že tam vydržíte tak dlouho?

„Přišlo by mi to nereálné. Jak to tak bývá, začátky byly složité, říkal jsem si, jestli tu vůbec dohraju první smlouvu, která byla na čtyři roky. To jsem v tu chvíli považoval za úspěch. A je z toho devět let. Je to určitě fajn, ale chtěl bych nechat bilancování na dobu, až tu skončím.“

Co bylo na začátku nejtěžší?

„Přišel jsem ve druhé sezoně, kdy už Brémy nehrály o nejvyšší příčky. Navíc po prvním roce došlo ke změně trenéra, skončil Thomas Schaaf, který tu působil třináct let a předtím za klub dlouho i hrál. Najednou přišel jiný trenér, který mohl preferovat jiné hráče. Stávalo se, že jsem třeba první dva tři zápasy v sezoně nehrál, pak jsem zase nastoupil na jiné pozici, než jsem byl zvyklý. První dvě sezony jsem bojoval s věcmi, které občas nejdou tak snadno. Ovšem nesmíte to vzdát, ale vydržet.“

Vy jste vydržel. Cítíte, že k vám mají lidé v klubu po těch letech respekt?

(úsměv) „Úplně nevím, jak odpovědět, aby to nevyznělo tak, že si o sobě myslím víc, než jsem. Ale musím