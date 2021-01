Na tyhle odpovědi zámořský novinář Mike Sielski jen tak nezapomene. Po vítězném utkání Philadelphie Flyers se zeptal Jakuba Voráčka na dojmy a dozvěděl se, že stejně napíše sra*ky.

Dvě utkání, dvě výhry. Voráček by si stejně jako jeho spoluhráči mohl užívat povedený vstup do zkráceného ročníku NHL, místo toho se ale pustil do ostré reakce na novináře během online tiskové konference na Zoomu po vítězném zápase proti Pittburgh Penguins (5:2), ve kterém přihrál na dva góly.

Na banální otázku o tom, jaké vidí rozdíly na startu zvláštního zkráceného ročníku ligy oproti těm normálním znenadání vybouchl: „Nezáleží na tom, co říkám Miku, protože stejně budeš psát ty svoje sr*cky...“ Vedle sedící autor hattricku Travis Konecny málem vyprskl nápoj z úst, jak ho odpověď překvapila.

A to nebylo vše. „Máme čtyři body ze dvou zápasů… Ale já vůbec neměl odpovídat na tvou otázku. Ty jsi normální skunk a to není vtipné!“ pokračoval český hokejista.

S vysvětlením toho, o co jde v této slovní válce, přispěchal samotný Sielski, který se věnuje právě týmu z Philadelphie. „Asi se to vztahuje k období Haloweenu v roce 2019,“ vzpomíná. „Šel jsem tenkrát do tréninkové haly a měl psát sloupek o tom, jak se Flyers nedaří. Kouč Alain Vigneault vyprávěl, že čeká více od veteránů a Voráček s Jamesem van Riemsdykem se mezitím smáli,“ pokračoval novinář pro web Crossing Broad.

„Jel jsem domů, kde jsem pořádal párty, a mezitím dopsal text o tom, co jsem na tréninku viděl. Ozvali se mi ale zástupci klubu s tím, že se jim nelíbí, jak to je pojaté. Okamžitě jsem se připojil na internet a opravil závadný sloupec s omluvou, že chápu, proč to oni vidí jinak. A že to rád s Jakem po telefonu urovnám,“ vysvětlil své kroky. Teď si může si být jistý, že tento příběh bude mít ještě pokračování, protože se na vše Voráčka někdo další zeptá.

Ostrá slova české hvězdy jsou na veřejnosti znovu jen krátce poté, co ve zpovědi pro server Bezfrází napadl někdejšího kouče reprezentace Vladimíra Růžičku za to, že ho nevybral ani do širší nominace pro olympijsé hry ve Vancouveru. „Mám pocit, že mi celé mládí s*al na hlavu,“ řekl také. Kdepak, tenhle upřímný chlapík vážně nenudí.