Podrazák, jenž píše sra*ky! Co stojí za výbuchem Voráčka? Je v právu?

Nejdiskutovanější události prvních dnů nové sezony NHL? Osmigólová ostuda St. Louis, úžasný ligový debut Kirilla Kaprizova nebo koronavirus v kabině Dallasu. Všechny však převálcoval výstup Jakuba Voráčka. Český útočník se na tiskové konferenci pustil do novináře Mika Sielskiho. „Je jedno, co řeknu, stejně napíšeš ty svoje sračky. Jsi normální podrazák,“ šokoval lídr Philadelphie. Co stálo za incidentem?

Skvělý start do ročníku. Dvě výhry nad úhlavním rivalem z Pittsburghu (6:3 a 5:2). Dobrá nálada, kam se podíváš, řeklo by se. Jenže ouha… po druhém vítězném duelu zamířili na online tiskovou konferenci Travis Konecny a Jakub Voráček. Očekávalo se, že se povídání bude točit zejména kolem Konecnyho, který sestřelil tučňáky svým prvním hattrickem v NHL. Veškerou pozornost na sebe ale strhl Voráček.

O co šlo? Tiskovku zahájil dotazem novinář Mike Sielski z deníku Philadelphia Inquirer, který českému forvardovi položil vcelku banální dotaz. „Dva zápasy jsou za námi, Jakeu. Jaký máš zatím ze sezony pocit vzhledem okolnostem?“ ptal se.

Voráček ale nečekaně vypálil: „Záleží na tom, co řeknu, Mikeu? Ty si stejně budeš psát ty svoje sračky.“ Vedle sedícího Konecny takovou reakci evidentně nečekal, na Voráčka se jen nevěřícně podíval.

Ten ale ještě neskončil. „Sezona je samozřejmě jiná než obvykle. Získali jsme čtyři body z prvních dvou zápasů,“ pokračoval Čech. Hned se ale zarazil a opět přešel do ofenzivy. „Ne, vůbec jsem ti nechtěl odpovídat, protože jsi takový podrazák, že to ani není k smíchu. Další otázka.“ V tu chvíli už měl Konecny co dělat, aby udržel vážnou tvář a nevybuchl smíchy.

Tak ostré výpady vůči žurnalistům nejsou ani v zámoří úplně běžné, proto na sebe tento výstup strhl obří pozornost. Během pár minut po utkání mělo video na sociálních sítích desítky tisíc sdílení.

Co bylo příčinou?

Pozorní fanoušci Flyers tušili, co je v pozadí hádky. Zbytek hokejového světa začal hned pátrat, co mohlo Voráčka tolik popudit. Rešerši provedl také deník Sport. Twitterové příspěvky Sielskiho prozradily mnohé.

Posledních pět let se fejetonista do Voráčka opakovaně trefoval. „Flyers kolabují a je to jednoznačně chyba Voráčka. Klub musí vyhodit trenéra Hakstola a Voráčka vyměnit,“ psal například v roce 2016. Opakovaně zpochybňoval jeho hodnotu pro mužstvo nebo přístup ke hře.

Další nevybíravé ataky přišly během roku 2019. „Jestli jsou stále Giroux s Voráčkem nejlepšími hráči Philadelphie, tak to značí pouze to, že je klub v naprosto havarijním stavu.“ Když se pak na jaře mluvilo o možné výměně Voráčka za obránce P. K. Subbana, Sielski dohady okomentoval slovy, že by českého útočníka klidně vyměnil i za Kate Smithovou, což je dávno zesnulá americká zpěvačka z padesátých let minulého století.

Pověstnou poslední kapkou pak měl být text ze startu minulé sezony. „Šel jsem napsat článek, měli tehdy špatný start do sezony a trenér Alain Vigneault říkal, že potřebuje lepší výkony od svých zkušených hráčů. Voráček a James van Riemsdyk se během toho rozhovoru opodál smáli,“ prohlásil Sielski pro web Crossing Broad. „Tiskové oddělení Flyers se mi pak ozvalo, protože to v klubu brali tak, že píšu o tom, jak se Voráček a Van Riemsdyk smějí kouči Vigneaultovi,“ pokračoval novinář. Vůbec netušil, čemu se oba hráči chechtají.

Sielski prý chtěl záležitost s oběma urovnat, to se však nestalo. Konflikt teď okamžitě začaly rozebírat všechny sportovní weby daleko za hranicemi Pensylvánie. „Voráček měl měsíce na to, aby to řekl tváří v tvář, ale dělá to teď na online tiskovce? Měl by dospět!“ napsal třeba bostonský žurnalista Jimmy Murphy.

A právě jemu v neděli Voráček na Twitteru odpověděl a vůbec poprvé se k incidentu vyjádřil. „Jak myslíš, že se choval, když se loni mihnul u nás v šatně. Ani se na mě nepodíval, protože věděl, že bych vybouchl. Věř mi, rád bych si to s ním vyřešil osobně, ale tohle byla naše první interakce od té doby,“ odepsal lídr Flyers.

Těžko se mu divit. Ostatně tím jen potvrdil, že věci takzvaně „na plnou hubu“ nepálí jen doma v Česku, ale bez rozpaků se rozparádí i za oceánem. Ač mu to jistě znovu přineslo spoustu problémů, dál jeden linku co na srdci, to na jazyku.