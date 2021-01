Konečně v NHL! Vaněček zářil: Sen je skutečností. Odměna přišla v ručníku

Pět let čekal Vítek Vaněček (25) na premiéru v NHL. Konečně to vyšlo! Gólman šel do akce proti Buffalu a zazářil 30 zákroky, vychytal výhru Washingtonu proti Buffalu 2:1. „Myslím, že to byl dobrý zápas. Sen se proměnil ve skutečnost,“ vypálil. Capitals v něm měli jistotu, byli horší, brankář je držel. Pak si za to vychutnal nováčkovský rituál. Stal se 19. českým brankářem, který nastoupil v základní části NHL.

Soustředěný seděl na tiskové konferenci, díval se do kamery a čekal, až přiletí další otázka. Brankář Vítek Vaněček měl za sebou panel s logem Washingtonu Capitals. Tohle byla chvíle, o které roky snil. Konečně chytal zápas NHL. A jak! Pochytal 30 střel, tým o něm básnil, že byl úžasný. Najednou se k němu ale přimotal útočník Tom Wilson s ručníkem a otřel mu ho o obličej. Byla v něm holicí pěna. Tak vítej, nováčku, už to máš za sebou!

Český brankář se v tu chvíli naplno rozchechtal, pěnu měl všude, v očích i na roušce. Ale ani trochu mu to nevadilo. Tohle byl hodně příjemný nováčkovský rituál. „Myslím, že to byl dobrý zápas. Sen se proměnil ve skutečnost,“ řekl novinářům.

V roce 2014 zářil na MS do 18 let, kde český tým došel až ke stříbrným medailím. David Pastrňák, Pavel Zacha nebo Jakub Vrána už hrají pravidelně NHL. On ne. Pět let čekal na farmách. Pět dlouhých let bojoval o místo. V ECHL se stal nováčkem roku, v AHL chytal utkání hvězd. Ale zápas nahoře? Dlouho nic. „Nemůžou říct Bradenu Holtbymu, že teď bude týden na tribuně, protože bude chytat Vaněček. Tak to nejde, to jsem za ty čtyři roky poznal dobře,“ vyprávěl v létě 2019 ve velkém rozhovoru pro deník Sport.

Přistoupil na těžkou zkoušku, která znamenala makat a nic víc neřešit. Přitom před sezonou to vypadalo, že se vrata zase postupně přibuchují. Holtby sice odešel. Z volného trhu Washington vzal ale Henrika Lundqvista, pana učitele ke dvě začínajícím brankářům, k Vaněčkovi s Iljou Samsonovem. A počty vypadaly takhle: švédský veterán nepřišel zkoumat hokej z tribuny, přišel si pro Stanley Cup, chtěl být v bráně. A větší prostor by za ním nejspíš dostal Rus, který už v minulém ročníku odchytal 26 utkání, tedy minimálně na začátku sezony by to tak bylo. Vaněček by musel zase čekat.

Ale Lundqvist kvůli potížím se srdcem sezonu zabalil. Reakce Washingtonu? Znovu sáhl po zkušeném brankáři, Capitals podepsali Craiga Andersona, který válčil v Ottawě. Ale toho kouč Peter Laviolette nakonec nechal bokem. „Oba naši mladí brankáři potřebují dostat šanci,“ vysvětloval před rozjezdem ročníku.

Takže? Samsonov + Vaněček! „Máme v systému i další brankáře, ale oba dva kluci měli opravdu dobrý kemp, tak dostanou příležitost se ukázat,“ dodal nový kouč.

Samsonov v divoké přestřelce s Buffalem bral výhru 6:4, ve druhé bitvě přišla Vaněčkova chvíle. „Byl opravdu spolehlivý. Úplně mě ohromilo, jak to celé zvládl, byl strašně klidný. Je potřeba uznat, že Buffalo hrálo mnohem lépe než my a on musel čelit docela velkému počtu útoků. Když se podíváme na celý zápas, jak vypadal, tak náš brankář ho pro nás prostě vyhrál,“ chválil Vaněčka Nicklas Bäckström.

Ne, tohle nebyly jen fráze, které obyčejně slýcháte na adresu nových hráčů. Buffalo vypálilo 31 střel, 11 ze slotu, skoro 9 minut motalo Washington v jeho defenzivní třetině. Českému brankáři proklouzl do brány jediný puk, když se střela otřela o nohu Toma Wilsona, jinak by ji nejspíš taky měl, puk sledoval, šel po původní střele. „Takže ve skutečnosti Vítek od soupeře ještě nedostal žádný gól,“ culil se Wilson. „Má za sebou opravdu velký zápas, škoda toho nešťastného odrazu,“ dodal.

Velký zápřah českému brankáři prý pomohl. „V prvních pár minutách jsem byl trochu nervózní. Ale jak na mě brzy přiletěly první tři střely, začal jsem se cítit lépe a když měli první přesilovku, cítil jsem se už dobře,“ přiznal Vítek Vaněček.

V této sezoně mu začala platit jednocestná smlouva. „Jsem v organizaci Washingtonu už pět let a ještě jsem nedostal zápas, až teď. Cítím se teď hrozně dobře,“ vyprávěl. Ano, i ta pěna na holení byla známkou výborně odvedené práce.

A že jí za mořem bylo! V Česku se učil na škole německy, ale v NHL by s „Guten Tag“ moc neuspěl. Nejdřív nerozuměl anglicky ani slovo, pak nakonec na farmě doučoval i parťáka Samsonova.

Plus musel poznat, jak bolí, když vás trefí pumelice Alexandra Ovečkina. Jednou na tréninku českému gólmanovi řekl, zda by nešel mezi tyče, že si potřebuje zkoušet svoji ránu z první. „Povídám, že teda můžu,“ usmál se brankář. „Nemohl jsem mu říct, že nejdu, že se bojím. Třetí pecka byla na hlavu, ještě týden mě bolela čelist,“ dodal.

