Volba Ledecké: lyže dostaly přednost před snowboardem. I kvůli financím

Stále se drží své cesty sněhové obojživelnice, Ester Ledecká ale přece jenom musí občas s těžkým srdcem ze svých dvou sportů vybírat. A tentokrát to odneslo prkno. „Bylo rozhodnuto, že před mistrovstvím světa na lyžích vůbec nebude jezdit snowboard. Je to z toho důvodu, aby nebyla unavená,“ vysvětlil její lyžařský trenér Tomáš Bank.

Po dalším povedeném víkendu na lyžích ve Svatém Antonu se v kalendáři rýsuje úterní paralelní slalom v Bad Gasteinu.

„Ester chce jet do Bad Gasteinu, ale její okolí jí to nechce povolit,“ řekl Bank České televizi ještě v průběhu nedělního super-G ve Svatém Antonu.

Ledecká je stále na své unikátní cestě hvězdy dvou sportů. Na lyžích v zimě září, vyhrála už super-G ve Val d´Isere a nebyla ještě hůř než sedmá. Na snowboard si zatím před Vánoci odskočila do Cortiny d´Ampezzo a hned vyhrála paralelní obří slalom.

Na lyžích se sice Ledecká každou zimu zlepšuje, je to ale za cenu odklonu od snowboardu. Před sezonou i během zimy se mu sice stále poctivě věnuje v tréninku, kvůli nárůstu lyžařského programu ale nemůže na prkně závodit tolik jako dřív. A když ta šance je, tým to pečlivě zvažuje.

„Je to tak padesát na padesát. Tak to u nás bývá, že se rozhodujeme na poslední chvíli. Teď jsme se všichni koncentrovali na lyžování a uvidíme, večer se rozhodnu, jestli pojdeme do Bad Gasteinu, dám si oraz, budeme trénovat lyže, sáňky, nebo jestli půjdeme hrát golf…“ hlásila Ledecká s nadhledem krátce po nedělním super-G.

Ve skutečnosti šlo ale o vážné rozhodnutí. Sama Ledecká toužila do Bad Gasteinu jet. A proti nebyl ani lyžařský trenér Bank.

„Mně by to nevadilo. Před dalšími závody v Crans Montaně máme dost času. Je to pro ni šance si zazávodit a hlava je taky důležitá,“ vysvětluje.

Najít ideální spojení dvou odlišných disciplín je hodně citlivá věc. Roli nehraje jen samotné přání závodnice, ale i taktický plán v živé sezoně. Ledecká lyžařskou zimu rozjela skvěle. Je reálně ve hře o malý křišťálový glóbus v super-G, v celkovém hodnocení Světového poháru je v top ten.

Zároveň nechce ztratit kontakt ani na prkně, zvlášť když se už za rok koná olympiáda v Pekingu. Jsou to ale úspěchy na lyžích, které jí z hlavní části pomáhají svůj projekt financovat. Jen za dva závodní víkendy si na prize money vydělala v přepočtu přes 1,5 milionu korun. Nehledě na to, že i hlavní sponzoři mají zájem hlavně o její lyžařské výsledky.

A už za necelý měsíc začíná v Cortině d´Ampezzo lyžařské mistrovství světa. A tam zatím Ledecká na svůj průlomový výsledek čeká.

„Máme špatné zkušenosti. V lednu jsme vždycky chtěli všechno stihnout, Ester pak byla unavená a výsledky nebyly tak dobré, jak být měly,“ vysvětluje Bank.