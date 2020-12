Ledecká: Dárek k Vánocům! Víc než olympijské zlato, dělala jsem chyby

Vítězství ve Světovém poháru pro ni znamená červené numero. Bylo to tak v loňském sjezdu v Lake Louise. A je to tak i teď. Po triumfu v super-G ve Val d'Isere se může Ledecká těšit, že příští závod odstartuje znovu v červeném. „Je to vánoční barva. Jsem ráda za tenhle dárek k Vánocům,“ usmívala se sněhová obojživelnice. „Doufám, že si ho udržím co nejdéle.“

V super-G jste vyhrála poprvé od zlaté jízdy na olympiádě v Pchjongčchangu, jak tenhle závod hodnotíte?

„Mám z toho samozřejmě skvělý pocit, byl to výborný závod. Já vím, že to někomu bude připadat hodně zvláštní, ale tohohle vítězství si vážím o něco víc než toho olympijského. A to z toho důvodu, že na olympiádu se nominují jenom čtyři z každé země, zatímco tady byly úplně všechny. Takže mám radost, že se mi je dnes podařilo předjet.“

V cíli jste vypadala podobně jako tehdy v Pchjongčchangu, tak trochu zaražená, co jste prožívala?

„Cítila jsem, že jsem udělala hodně chyb. Po čtyřech, pěti bránách jsem si říkala, že se to koučům nebude líbit. Přijela jsem do cíle a byla jsem trochu zklamaná. Neřešila jsem čas, ale spíš moji jízdu. Tamhle byla chybka, tamhle byla chybka... A najednou koukám: Wow! Jsem první! To je dobrý… Pořád je nahoře spousta dobrých holek, ale možná ta jízda nebyla zas tak špatná…“

Ale mluvila jste o chybách, takže nejste úplně spokojená?

„Upřímně si myslím, že to nebyla úplně dobrá jízda. Myslím si, že kdybych to jela podruhé, dala bych si na některé věci ještě větší pozor. To je super-G, máte jenom jednu šanci, můžete si to prohlídnout na prohlídce, a pak musíte jet na max. To jsem udělala, a mám radost, že se to takhle povedlo.“

Rozhodovalo se už na startu, kde jste byla úplně nejrychlejší?

„Úplně nevím, jaké byly mezičasy, analýzy, to si asi řekneme s trenéry. Zatím jsem neměla čas se na to podívat. Nevím, jakou pasáž jsem měla nejrychlejší. Ale myslím, že tam byla spousta chyb. Budeme se na to muset podívat a zlepšit to.“

Jaké bylo dlouhé čekání v cíli, kde jste seděla na křesle pro vedoucí závodnici?

„Je to trošku zvláštní, když člověk sedí na té židli, nemůže to ovlivnit, jenom se kouká na ten závod. Měla jsem hodně brzké číslo, takže jsem tam seděla docela dlouho. Bylo to skvělý. Já jsem se ráda dívala na holky, jak jely. Ještě radši, že mě žádná nepředjela. (smích) Je vždycky fajn sedět v té židli, to si užívá každý.“

Hodily se vám na trati zkušenosti z pátečních a sobotních sjezdů?

„Určitě mi pomohlo, že jsme měla kopec najetý. Přece jenom jsou tady první závody, které jsem měla šanci jet. Bylo to první závodní super-G na tomhle kopci. Myslím, že se to povedlo dobře, že mi opravdu pomohlo, že jsem si ten kopec trošku najela těmi sjezdy, že jsem získala nějaké zkušenosti. Doufám, že mi to pomůže do dalších závodů, jako vždycky.“

Jak se vám líbí vaše víkendové výsledky? Ve sjezdech jste byla šestá a sedmá, lepší byly ve Val d´Isere celkově jen Italka Goggiová a Švýcarka Suterová…

„Určitě velká spokojenost s víkendem. Bylo to trošku náročné. Měla jsem po snowboardu. Já jsem o tom nechtěla mluvit, ale teď už můžu, protože je po závodech. Po snowboardu jsem měla malé zranění, takže jsme neměli šanci moc potrénovat.“

Jak vás to ovlivnilo?

„První trénink jsem nastoupila až tady, moc se mi nepovedl, protože jsem se s tím všechny dny tady trošku prala. Jsem ráda, že se nám to podařilo vyřešit. Chtěla bych poděkovat Michalu Lešákovi, Méďovi, mému fyzioterapeutovi, který mě zvládnul dát takhle rychle dohromady a připravit mě tak, abych mohla vyhrát. Děkuju jemu, i celému týmu, Miloši Machytkovi za to, jak skvěle mi připravil lyže. I oběma trenérům, Franzovi a Tomasovi, moc děkuju.“

Jak budete trávit Vánoce a jaký je váš další program?

„Teď jedu domů. Už na mě křičí trenér, že nestíhám… Moc se těším na Vánoce, přeju všem veselé Vánoce. Uvidíme, jestli pojedeme do Semmeringu. Se St. Antonem všichni počítáme. Doufám, že jsem fanouškům v téhle době udělala radost!“