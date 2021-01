Bříza: Tlak sponzorů rozhodnutí asi urychlil. Bělorusové nejsou šťastní

Takže potvrzeno, letošní mistrovství světa se v Bělorusku konat nebude. Třináctičlenná Rada IIHF na svém mítinku jednomyslně rozhodla, že pořadatelství přesune jinam. „Probírají se tři lokality – Riga se šestnácti týmy, přihlásili se Dánové, možností je Bratislava,“ potvrdil pro iSport.cz český člen councilu Petr Bříza. Jedna část odpovědi je tedy známa, zbývá druhá, o náhradním řešení se jedná. Je to možná otázka týdnů, do konce ledna se tahle věc ještě nemusí rozlousknout.

Dalo se to čekat, Rada IIHF v pondělí potvrdila to, co vlastně už rozhodnuto bylo. Nedávná návštěva Reného Fasela v Minsku vzbudila ostré reakce a ještě zvedla vlnu odporu proti tomu, aby se šéf mezinárodní federace paktoval s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. Partneři světového hokeje v čele se Škodou Auto o víkendu vyhlásili, že turnaj nebudou podporovat, pokud bude ponechán Bělorusku. „Někdo to může vnímat jako důsledek tlaku sponzorů. Ale členové Rady to vidí jinak,“ připomněl Petr Bříza, český člen councilu IIHF.

Sehrály při rozhodování tak výraznou roli právě pohnutky největších sponzorů?

„Na tom, že se Bělorusku odebere pořadatelství, se Rada IIHF jednomyslně shodla. Někdo, včetně části médií, to může vnímat jako důsledek tlaku sponzorů, že až pak jsme pochopili. Ale všech třináct členů Councilu to vidí jinak. Bělorusku bylo mistrovství světa přiděleno v roce 2017 rozhodnutím kongresu IIHF, nikoli Reného Fasela nebo tehdejší Rady. My jako mezinárodní federace se musíme držet stanov, řádů, neseme ekonomickou odpovědnost. Abychom mohli učinit takové rozhodnutí, musíme k němu získat podklady a fakta, nedá se to dělat na základě pocitu.“

Rada si z toho důvodu nechala v září vypracovat analýzu možných rizik ohledně bezpečnosti a covidu. Politika se neřešila, René Fasel však zprvu zdůrazňoval, že IIHF je apolitická…

„Situace z hlediska bezpečnosti a zdraví všech účastníků, to pro nás byly dvě nejdůležitější témata a na ta jsme se zaměřili. Jednoduchý závěr zní, že v tuhle chvíli nejsme schopni garantovat bezpečnost fanoušků a účastníků mistrovství světa. IIHF nese zodpovědnost nepřímo přes pořadatele a všechny mechanismy a organizaci vlastního turnaje, přímo zase tím, kam turnaj přidělí. V Bělorusku může dojít k jakékoli eskalaci. Proto není možné tam šampionát pořádat.“

Nakolik byla klíčová poslední Faselova mise do Minsku?

„Taková návštěva je přirozená věc, je to dokonce i povinnost. IIHF dělá vždycky, že navštěvuje jednotlivé organizátory a komunikuje s nimi. Následné reakce se točily kolem dvou fotek nebo záběrů, potom to akcelerovalo.“

Získala tedy celá záležitost ohledně pořadatelství Běloruska i jiný rozměr?

„Vstoupili do toho dva výrazní hráči, sponzoři. Tlak se začal zvyšovat. Nebudeme tvrdit, že žádný nebyl, ale rozhodnutí možná o týden urychlil. Nemáme totiž vyřešeno plno dalších věcí a chtěli jsme si vyjasnit, co to pro nás znamená. To dělá každá firma. Jaké dopady to bude mít. Finanční, právní, jaké budou kompenzace, jaká z toho plynou nebezpečí nebo rizika, jak vypisovat nové podmínky. Objevila se spousta otázek. Ale rozhodnutí nebylo učiněno jen na základě toho tlaku.“

Co bude se šampionátem dál?

„Máme na stole tři možnosti. Teď jsme rozhodli o přesunutí, abychom to dál neprotahovali. Není vyřešena definitivní varianta, kam se mistrovství světa přesune. Probírají se tři lokality – Riga se šestnácti týmy a vystavením provizorní arény ve sportovním centru, přihlásili se Dánové a možností je Bratislava. O všem se diskutuje, úřad generálního sekretáře IIHF připraví všechny možné analýzy, organizační, technická a finanční řešení a dá nám ke zvážení tři možnosti. My pak rozhodneme. Včetně toho, kde se bude hrát finále, poněvadž mělo proběhnout v Minsku. Musíme rozebrat, jestli bude v Rize nebo další destinaci.“

Rozhodnutí mělo původně padnout nejpozději do konce ledna. První část se vyřešila, kdy bude známa ta druhá, tedy kde turnaj proběhne a jakým způsobem?

„Teď přistupujeme ke klasickým jednáním, do nichž se zapojí i partneři, budou se probírat organizační otázky. Bude to o tom nejvýhodnějším a pro všechny nejpřijatelnějším řešení.“

Rada se má fyzicky sejít 25. ledna, pokud to restrikce dovolí. Stanovili jste si konečný termín, dokdy rozhodnout?

„Ne, ale bavíme se o tom, že to musí být velmi brzy. Nemůžeme si dovolit to dál natahovat, všichni to potřebují vědět. Bavíme se o krátké době, v řádu týdnů. Nemyslím, že to bude na konci ledna, protože IIHF je vázána smluvními vztahy. Pokud přesunete mistrovství světa, musíte mít písemný souhlas pojišťovny, marketingového partnera Infrontu a dalších.“

Ještě dopoledne mluvili zástupci IIHF s Bělorusy. Co na to oni?

„Tohle nemůžu komentovat. Máme zprávy, že to nebyl příjemný rozhovor. Určitě nejsou šťastní. Bude potřeba hledat řešení a dohody týkající se i kompenzací. Je to vyjednávání na všechny strany.“