Čechův divoký vítězný návrat! Dvakrát rychle inkasoval, pak ukázal velikost

Když po finále Evropské ligy 29. května 2019 ukončil profesionální kariéru, asi málokdo čekal, že se Petr Čech ještě někdy objeví v soutěžním utkání. Prohra 1:4 za Arsenal proti Chelsea ale nebude nakonec posledním vystoupením muže chytajícího po vážném zranění hlavy v helmě.

COVID-19 vše mění a poté, co se Čech objevil na soupisce A-týmu Chelsea, aby v případě, že ji vir zasáhne, měla dostatek brankářů, došlo dokonce i na jeho soutěžní start - byť jen za mužstvo U23.

„Od finále v Baku jsem nehrál, i pro mě je výhoda, že nastoupím a budu lépe připravený pro případ, že bych musel chytat za první tým,“ hlásil před soubojem s Tottenhamem Čech.

Úvodní deštivé minuty ale bývalému českému reprezentantovi pořádně zhořkly. Inkasoval totiž hned z prvních dvou pokusů Spurs, navíc ani v jednom případě neměl úplně čisté svědomí. Nejprve způsobil Čech svou divokou rozehrávkou rohový kop, po němž propadl míč za obranu Chelsea a Jubril Okedina mu nedal z blízkosti šanci.

Cech gifting our 23s a goal inside the first 3mins tonight 🤣 #COYS pic.twitter.com/625cf1lOyH

Podruhé lovil 38letý gólman balon ze sítě v 18. minutě, když přibrzdil své vyběhnutí na centr a hlavou ho překonal Dane Scarlett, který se vřítil mezi dvojici obránců Blues.

Po přestávce se Chelsea vrhla do útoku s cílem zvrátit nepříznivý výsledek. Čech tak mnoho práce neměl. Zato na druhé straně se děly věci. Myles Peart-Harris proměnil penaltu a vzápětí Marcel Lewis po rychlém útoku srovnal. V 88. minutě pak Peart-Harris dokonal obrat – 3:2.

Předtím se ale ještě stihl vytáhnout Čech. Čtvrt hodiny před koncem ukázal svou velikost a to, jaký má respekt. Po faulu Alfieho Devina na Dannyho Drinkwatera a jeho následném oplácení se strhla mela, která se uklidnila až po Čechově zásahu. Dal na něj poté dokonce i vyloučený Devine ze Spurs, který slovně vystartoval na pomezního rozhodčího, ale po spatření Čecha, jenž se ho snažil zklidnit, se vydal poklidně do sprch. Následoval ho i Drinkwater.

Here is the altercation that led to the double red cards of Alfie Devine and Danny Drinkwater pic.twitter.com/p5IWq3nN7A