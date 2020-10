Šokující svědectví o Chelsea: Čech tam byl před sezonou nejlepším brankářem

2002. Ve finále ME do 21 let proti Francii vychytal Petr Čech penaltový rozstřel. • Archiv deníku Sport

Čech se na soupisku Chelsea vrátil hlavně jako jistota pro případ, že by vypadli ze hry zbývající tři brankáři včetně nynější jedničky Francouze Edouarda Mendyho, který posílil Blues až po startu sezony. Nejen kvůli zranění, ale i kvůli nejistotě způsobené situací kolem nemoci COVID-19. Byl by však omyl si myslet, že Čech zůstane jen do počtu.

Už dříve prosakovaly zprávy, že se rok a půl po konci kariéry udržuje čtyřnásobný anglický mistr a vítěz Ligy mistrů ve formě. Schwarzer to nyní potvrdil. „Jak jsem to viděl já, Čech byl lepší než ostatní brankáři Chelsea. Ale to bylo předtím, než přišel Mendy,“ řekl někdejší australský reprezentant, který během dva a půl roku dlouhého působení na Stamford Bridge plnil roli náhradníka.

Schwarzer také prohlásil, že Čech možná nyní lituje toho, že svoji kariéru už ukončil. „Řekl, že kdyby věděl, že se bude cítit tak dobře, dal by si jen půlroční pauzu a nešel do brankářského důchodu,“ prozradil, co se 38letému Čechovi honí hlavou.

Pauza, během níž se vrhnul v Chelsea na funkcionářskou dráhu, Čechovi údajně prospěla zdravotně. „Věří, že je dostatečně silný a fit, aby mohl hrát v Premier League. Dokáže třeba dokopnout míč dál než na konci jeho kariéry,“ všiml si Schwarzer.

A to není všechno. „Měl problémy se zraněními, s kotníkem a lýtkem, což omezovalo jeho hru. Tohle všechno už zmizelo, nyní vykopává míč stejně daleko jako v dobách své největší formy,“ zakončil Schwarzer své svědectví o nečekané Čechově obrodě.