Nový kouč Chelsea: Tuchel je vizionář, co ždímá hráče a hádá se s šéfy

S PSG došel do finále Ligy mistrů a na konci roku 2020 jej opouštěl coby rekordman Ligue 1 - vyhrál 75,6 % ligových zápasů, to nikdo před ním nedokázal. Teď ale Thomase Tuchela, bývalého kouče Dortmundu či Mohuče, čeká nová výzva. Převzít žezlo po Franku Lampardovi a posilami nabitou, ale přesto strádající Chelsea vytáhnout ze šedého průměru zpět na vrchol Premier League.

47letý Tuchel je vystudovaný ekonom, dlouhá léta se ale věnuje jiné vědě - vývoji fotbalových talentů a rozebírání nejpopulárnějšího sportu na světě do posledního malého detailu. „Uměl naprosto přesně rozpitvat soupeře. Jako by měl rentgenové vidění. Jeho zápasové plány vždy fungovaly,“ smekl před ním bývalý nadřízený z mládeže Stuttgartu Hansi Kletsch v knize, kterou o Tuchelovi napsali Daniel Meuren a Tobias Schächter.

V mládežnických kategoriích, konkrétně U19, slavil titul se Stuttgartem i Mohučí. Právě tam se nakonec, v pouhých šestatřiceti letech, stal hlavním trenérem. Skromný tým měl k dispozici rozpočet ve výši sotva patnácti milionů eur, Tuchel ale i s málem zvládl zázraky - nováčka bundesligy dotáhl díky atraktivnímu ofenzivnímu stylu hry v první sezoně na deváté místo, v dalším ročníku zvládl skolit i Bayern Mnichov, kterému dělal trable neustálým měněním formace, a kvalifikovat se do Evropské ligy. Za pět let, co v Mohuči vládl, nasbíraly víc bodů jen čtyři týmy - Bayern Mnichov, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen a Schalke (dávno před svou současnou hlubokou krizí).

Tuchel byl revolucionář a otevřeně o tom mluvil. Když několik let poté přednášel skupině ekonomů, řekl: „Porušili jsme všechna pravidla. Neměli jsme jasný herní systém, ani stálou základní jedenáctku. Kvůli tomu, že jsme na ostatní týmy ve většině aspektů nestačili, a tak jsme tolik změn museli dělat, ne proto, že se nám prostě chtělo.“

V Mohuči skončil v roce 2014 na vlastní žádost a dal si pauzu. Malý tým od té doby hledá kouče, který by jej pozvedl zpět na výšiny dosažené za Tuchela. Nutno ale říct, že pár hráčů si oddechlo. „Byl to diktátor,“ řekl o svém bývalém kouči gólman Heinz Müller. Náročný trenér se prý nebál pustit do osobních sporů se svými svěřenci a na trénincích je ždímal, jak to jen šlo.

Přestávka trvala rok, než na Tuchelovy dveře zaklepala Borussia Dortmund hledající náhradu za Jürgena Kloppa. Rodák z Krumbachu to v BVB rozjel ve velkém a implementoval znalosti, které během pauzy nastudoval. Jak vzpomíná novinář Raphael Hönigstein, Tuchel změnil hráčům jídelníčky, ze kterých škrtnul například veškeré těstoviny. V trénincích praktikoval metodu „diferenciálního učení“ sportovního vědce Wolfganga Schollhorna, kterou v Barceloně aplikoval Guardiolův mentor Paco Seirullo.

Tato teorie se zakládá na tom, že hráči se nezlepší opakováním těch samých cvičení a situací pořád dokola, ale neustálými změnami prostředí a problémů, které mají překonat. Tuchelovi svěřenci v Dortmundu tak museli třeba zpracovávat míče koleny, aby se naučili přebírat nepřesné přihrávky, obránci zase museli v dlaních svírat tenisové míčky, aby je náhodou nenapadlo uchylovat se k tomu, že by pronikajícího útočícího hráče chytili za dres.

Opakovaly se radosti i strasti z Mohuče. Borussia hrála krásný útočný fotbal, z celé ligy ohrožovala Bayern nejvíc. Jenže pak taky pouštěla pryč Tuchelovy klíčové hráče - stoper Hummels odešel do Bayernu, záložníci Henrik Mchitarjan a Ilkay Gündogan navlékli dresy manchesterských rivalů. Jistě, nahradili je zajímaví talenti včetně Ousmanea Dembélého, trenér byl ale na vedení naštvaný, že nikoho z klíčové trojice nepodrželo.

Atmosféra zhoustla po nepříjemné chybě. Tuchel chtěl svému agentovi poslat zprávu, ve které si stěžoval na sportovního ředitele Michaela Zorca. A místo toho ji poslal samotnému Zorcovi... „Jejich vztah tím skončil,“ řekl Jan-Henrik Gruszecki, někdejší fanoušek a nyní konzultant správní rady klubu, který celou historku loni v únoru odhalil. Podle něj Tuchelovi neprospělo ani to, že se nechtěl účastnit akcí s fanoušky, včetně oslavy 50 let od triumfu v Poháru vítězů pohárů. „Nechtěl být součástí historie klubu,“ tušil Gruszecki.

Znovu sáhneme do (pravda, neautorizované) biografie, ve které Tuchela naprosto výstižně shrnuje klubová legenda Dortmundu, brankář Roman Weidenfeller: „Ze sportovního hlediska je naprosto nedotknutelný. Jeho tréninky byly úžasné, byl to vizionář. Ale lidsky to úplně neklapalo.“ I prezident BVB Hans-Joachim Watzke o něm několikrát zopakoval: „Je to skvělý kouč, ale složitý člověk.“

Všechny nitky se zpřetrhaly, když hráči Borussie přežili bombový útok na klubový autobus před zápasem Ligy mistrů. Mač byl navzdory psychické a fyzické újmě odložen jen o den. Dortmund s Monakem prohrál 2:3 a Tuchel si stěžoval, že byl vystaven ohromnému tlaku, když musel své hráče vést jen den po teroristickém činu. Sezonu ještě dotrénoval, vyhrál domácí pohár a pak zmizel.

Když vedl Paris Saint-Germain, zdálo se, jako by dokázal své stinné stránky zlepšit. Místo skromného klubu či celku plného talentů vedl megakolos plný hvězd s velkými výplatami a ještě většími egy, přesto z nich během krátké doby dokázal udělat jednotný celek. Ve francouzské metropoli slavil dva tituly, dovedl PSG i do finále Ligy mistrů 2020, kde si vylámal zuby na starém nepříteli jménem Bayern Mnichov.

Pod Eiffelovou věží se ale překvapivě dobře rozjeté vztahy nakonec ve zlé obrátily. Tuchel si tentokrát znepřátelil sportovního ředitele Leonarda, který měl podle zdrojů z Německa zasahovat nejen do přestupové politiky, což je jeho jurisdikce, ale i do Tuchelových tréninků a výběrů základní jedenáctky. Ředitel dal nakonec německému trenérovi pod stromeček dvojsečný dárek: výpověď, ale také vyplacenou mzdu za zbývajících šest měsíců jeho smlouvy.

Teď čeká Tuchela další výzva jménem Chelsea. Tým, který je až devátý v lize, ale chce co nejdříve vyhrávat trofeje a je nabitý posilami s nepřeberným potenciálem. Kluboví šéfové vědí, proč oslovili právě Tuchela, koneckonců svou filozofií (a perfektní angličtinou) učaroval ředitelce Marině Granovské už na pohovoru v roce 2016. Tehdy ale „blues“ vzali jiného geniálního bouřliváka, Antonia Conteho.

„Musím být sám k sobě upřímný a říct si, jestli jsem ta správná osoba se správným charakterem a přístupem pro takový klub,“ ptal se Tuchel řečnicky před několika lety, když dostal otázku, zda by mohl vést klub, který po něm kromě krásné hry bude požadovat okamžité výsledky spíše než dlouhodobou koncepční práci. Teď se zřejmě sám přesvědčí, jestli je mužem na správném místě.