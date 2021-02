Davidová si zlato nasadila sama. Slzy na stupních: Měla jsem sakra štěstí!

Markéta Davidová – mistryně světa. „Zní to dobře. Ale furt tomu moc nevěřím. Myslím, že se mi to povedlo, ale měla jsem sakra štěstí. Padaly mi dobré kalibry, štěstí se obrátilo na moji stranu,“ tak zněla první reakce české šampionky pro Českou televizi přímo v Pokljuce.

Ale věřit mohla, v tu chvíli už ji o titul nemohlo nic a nikdo připravit. „Makula“ vrchovatě napravila nepovedený sprint i stíhačku. Na 15kilometrové trati na ni nikdo neměl.

„Ještě po stíhačce jsme to řešili s Egilem (koučem ženské reprezentace Gjellandem). Nic speciálního, ale Egil se mi snažil poradit a já jsem se to snažila v hlavě trošku srovnat. Doufám, je to jeden závod, teď to nechci vychvalovat, abych o víkendu zase nebrečela,“ přemýšlela nad dalšími závody.

Na několik hodin ale biatlon musela vypustit z hlavy. Musela se učit a možná právě to pomohlo. „Potřebovala jsem hlavu zaměstnat jinak, škola přišla vhod. Nevím, jak se pozná top forma, ale měla jsem skvělé lyže a až na poslední kolo se mi běželo dobře. To jsem myslela, že to ani nedojedu, poslední kolo bylo těžké,“ vyprávěla.

Při netradičním medailovém ceremoniálu si světové zlato nasadila sama a během české hymny neskrývala dojetí. K nejvyššímu stupínku se jí přišli poklonit funkcionáři světového biatlonu. Mezi nimi i Čech Jiří Hamza, který už roky říkal, že Davidová potřebuje čas. A až jednou zastřílí, velkého úspěchu se dočká...

„Nevnímala jsem to. Tohle si říkají tři čtvrtiny startovního pole, že až se trefí, tak to bude dobrý výsledek. Na to bych se neměla upínat. Jsem za to hrozně ráda. Ještě s holkama ukážeme ve štafetě, že střílet umíme, že jsme se opravdu neflákaly,“ plánuje.