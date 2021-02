Strašně jsme si oddechli, řekl po zlatu Davidové kouč. Kdy to byl horor?

Po celou sezonu říkal: „Běžecky je na tom skvěle. Čekáme, až ji to tam popadá.“ A to se v úterý stalo. Dvacet ran, dvacet tref a Markéta Davidová se v Pokljuce stala senzační mistryní světa ve vytrvalostním závodě ! „Konečně to byl den, kdy se vše sešlo. I štěstí,“ radoval se asistent trenéra Jiří Holubec.

Jak moc jste si po dosavadních výsledcích v sezoně oddychli?

(rozesměje se) „Strašně. Něco takového jsme potřebovali, a tohle je tak výrazné povzbuzení... Jedeme sice dál, ale teď se nám bude zase lépe dýchat.“

Byly to při závěrečné položce velké nervy?

„To ano. Ale ona byla hororová už i ta druhá ležka. Makula začala kalibrem vpravo, pak následoval další, a to měl člověk strach, aby to nevylítlo. Naštěstí to však vrátila doleva a srovnala. Na poslední stojce byla nakonec v pohodě... Až na poslední ránu. To byl další kalibr na 8 hodin. Neuvěřitelné.“

A nakonec byla Davidová jen jednou ze dvou závodnic, které střílely čistě...

„Spousta holek si to hlídala, protože trestná minuta je strašný zásek. Nebyly tam žádné rychlopalby. Makula si to však pohlídala a u něčeho dalšího měla kliku. To je ale jedno. Spadly jí tam čtyři kalibry, které jí nespadly celou sezonu.“

Navíc střílela bezchybně po nepřesném sprintu a stíhačce. Na čem jste zapracovali během volného dne?

„Moc toho nebylo. Ona se při střelbě cítila dobře, dělala tam jen zbytečné chyby. Dnes ale byla její koncentrace ideální. Něco si tam sice včera s Egilem řešili – upravovali polohu a tak... ale šlo o to, aby tu polohu držela i při střelbě vestoje a myslela na to své prohnutí. Nebylo to nic zásadního, jen aby měla pro sebe klid.“

Potvrdila tedy tímto zlatem svůj potenciál?

„Určitě. Kdybyste na někoho sázel, byla by tam Öbergová, Wiererová, Hauserová, ale i ona k té špici patřila. A zvládla to.“

Co jste si pak řekli s trenérem Egilem Gjellandem?

„Ještě jsme moc nepopovídali. Spíše to bylo objímání a gratulování.“

A s Markétou Davidovou?

„To bylo také jen objetí. Musela hned na focení a tiskovku. To další přijde až později, večer.“

Přichystáte jí i něco na oslavu, vzhledem k tomu, že má ve středu volno?

„Uvidíme, nic předem nachystaného nemáme, takže se musí něco vymyslet. Jenže také musíme ještě s klukama na trénink. Snad tedy holky nějakou bláznovinu vymyslí.“

Před osmi lety nastartovala Gabriela Koukalová v Pokljuce svou úspěšnou kariéru. Teď se tu Markéta Davidová stala mistryní světa. Je to vaše oblíbené místo?

„Tak úplně to nevnímám, ale něco na tom je. Jezdíme tu hodně na přípravu a jsme tu jako doma. Asi nás tu mají rádi.“