Vémola, Végh i šéf polského gigantu tipují: Vyhraje McGregor, ale…

Jak vidíš osobnosti (nejen) československé MMA scény nadcházející zápas Conora McGregora? • FOTO: koláž iSport.cz Podle osobností nejen české MMA scény je Conor McGregor jasným favoritem nadcházejícího souboje s Dustinem Poirierem (ONLINE ZDE>>>). „Conor si dojde jednoduše pro vítězství,“ říká například Karlos Vémola. Slovenský bijec Attila Végh to tak jistě nevidí: „60:40 pro Conora. Rozhodně ne 90 na 10. Bude to tvrdý zápas.“ Kdo ale fandí Američanovi v roli outsidera? A jaký názor má na exponovaný duel například šéf polské organizace KSW? 1) Kdo vyhraje duel Conor McGregor vs. Dustin Poirier? 2) V čem jsou silné stránky obou bojovníků?

Karlos Vémola (MMA zápasník, první Čech v UFC) 1) „Určitě vyhraje Conor McGregor a myslím, že zase ve stylu. Celkem mě překvapilo, jak říkal, že vyhraje v úvodní minutě prvního kola, ale on, když něco řekne, tak to tak většinou je, takže bych se ničemu nedivil, kdyby tam byl nějaký veliký finiš. Porazil ho jednou, porazí ho podruhém bez ohledu na to, jestli to bylo nebo nebylo před šesti lety. Oba dva se posunuli. McGregor se ale, myslím, posunul ve všech směrech dál.“ 2) „Oba mají mnoho silných stránek, jsou to komplexní zápasníci. Největší přednost McGregora je, jak je silnej v hlavě. Jak se dokáže na velký zápasy připravit. Každý jeho souboj je obrovský fight, obrovská show. To si myslím, že Poiriera trochu sežere. Conor si dojde jednoduše pro vítězství. Myslím, že to, co předvedl s Kovbojem (Donald Cerrone), nikdo taky nečekal, tohle bude mít podobný scénář.“ SESTŘIH: Vémola - Lohoré: Terminátor ubil Francouze na body po pěti kolech

Attila Végh (bývalý šampion organizace Bellator) 1) „Vyhraje McGregor, fandím mu. Podle toho, co bylo vidět z jeho přípravy, tak bude podle mě ve 100% formě. Stejně i Poirier bude určitě připravený a dost namotivovaný konečně Conora porazit. Ale ten je teď líp nastavený i celkovým přístupem. Chová se navíc lidštěji, jedná se soupeři s větším respektem, což je super.“ 2) „Oba dva jsou velmi dobří, šikovní postojáři. Každý má svůj styl. Bude to styl proti stylu, ale myslím, že zápas bude ukončený knockoutem. 60:40 pro Conora. Rozhodně ne 90 na 10. Bude to tvrdý zápas.“

David Dvořák (zápasník UFC muší váhy) 1) „Podle mě vyhraje Conor. Nebudu mu fandit, i když mě překvapil. Je pokorný a působí fakt sympaticky. To je snad poprvé v jeho kariéře. Nicméně budu fandit Dustinovi, ale myslím si, že prohraje.“ 2) „Conor má takový osobitý styl, který Dustinovi už v tom prvním zápase neseděl. Je úplně jiný, než ostatní soupeři Poiriera. Obzvlášť ta jeho tvrdá zadní levačka. Ta bývá dost často vítězná, navíc bude podle mě silnější a myslím si, že zápas ukončí před limitem na ground and pound (údery na zemi). Tipoval bych, že někdy ve druhém, třetím kole. Dustin bude ale nebezpečný, je to opravdu zápasník vysoké úrovně a mohl by Conora ohrozit, že by ho natlačil na pletivo a nasadil škrcení. V tom je opravdu silnej.“ Dvořák v redakci Sportu: Jak viděl výhru v UFC a proč skončil v nemocnici?

André Reinders (trenér MMA) 1) „Podle mého názoru vyhraje Conor McGregor. Vypadá skvěle připravenej, natěšenej. Dustin sice od prvního vzájemného zápasu udělal obrovský pokrok, ale má ve svém stylu několik slabin.“ 2) „Dustin má pomalejší starty do zápasů, potřebuje si soupeře trochu osahat. Conor je úplný opak, má rychlé, ostré starty, takže věřím, že se mu podaří nějakým úderem trefit. Pravděpodobně tou pověstnou tvrdou levou, kterou za něco schová a vyhraje v prvním nebo druhém kole. Dustinova šance by byla, kdyby dokázal duel dostat do pozdějších kol, trochu Conora na pletivu unavit. Nemá totiž knockoutový úder, často sice vyhrává knockoutem, ale to je spíš tím, že má obrovskou frekvenci úderů a soupeře tak většinou ustřílí. Mohl by Conora ještě zpomalit kopy na nohu. Myslím si ale, že to bude mít velmi těžké, všechny silné stránky hrajou do karet Conorovi a myslím, že uvidíme další rychlé ukončení.“

Martin Lewandowski (šéf polské organizace KSW) 1. „Je těžké tipovat proti Conoru McGregorovi. Srší z něj sebevědomí ve všem, co dělá. Navíc už má na kontě dominantní vítězství proti Dustinu Poirierovi. Nemyslím si, že to bude tak jednoznačné jako minule, ale řekl bych, že McGregor opět zvítězí.“ 2. „Oba mají opravdu hodně silných stránek. Jsou zkušení a výborní zápasníci. U McGregora vyčnívá, jak už jsem říkal, jeho sebejistota. Poirier bude na druhou stranu motivovaný, aby se vrátil lepší než minule. U slabin zase není moc z čeho vybírat. Conor byl ale dlouho bez zápasu, uvidíme, jestli ho to ovlivní. U Poiriera mě žádná slabá stránka nenapadá, není nejlepší zápasník v určitém aspektu boje, ale je to komplexní bojovník obrovských kvalit.“ Šéf KSW: Expanze do Česka? Už jsme měli být v O2 areně! Chtěl i Vémolu

Ondřej Novotný (promotér organizace Oktagon MMA) 1) „Myslím, že zvítězí Conor, podle mě KO do třetího kola a myslím, že vyhraje proto, že má strašnou bombu v levé ruce a má tak větší KO potenciál. Dustin má jedinou šanci na body. 2) „Conor vypadá, že je pořád schopen okolo sebe vytvořit tu auru, která mu v každém zápase strašně pomáhá. A Dustin, při vší úctě k němu, životní zápasy nevyhrává. Každopádně je daleko nebezpečnější na zemi. To znamená, kdyby se oproti předcházejícím zápasům rozhodl souboj pojmout tak, že bude hrozit nejen v postoji, ale i na zemi, tak tam je jeho největší šance.“

Patrik Kincl (zápasník v polské organizaci KSW) 1) „Od prvního ohlášení jejich vzájemného zápasu favorizuji Conora. Stylově mu typy zápasníků jako Dustin sedí. Conor vypadá ve formě a opět našel motivaci, proč zápasit. Jeho silnou stránkou jsou první kola, takže bych se nebál tipnout ukončení před limitem v prvním nebo druhém kole. Dustin ale není žádná dávačka a věřím, že pokud zvolí dobrou taktiku, bude tenhle souboj o dost zajímavější.“ 2) „Conor je skvělý atlet, který se umí dokonale připravit na své protivníky. To se ukazuje i ve složení jeho teamu, kde se objevuje jeho vůbec první boxerský trenér (Sutcliffe). McGregor se tedy svědomitě připravil na Poirierovu nejsilnější stránku, kterou je právě box. Dustinův klíček k úspěchu vidím v přežití počátečního a velmi silného tlaku. Bude toho muset docílit nejen pohybem, ale i nějakým tvrdým úderem, aby si získal respekt a nebyl jen loven po oktagonu. Pokud ho to nebude stát moc sil, může si klidně dovolit bodově ztratit první dvě kola a vsadit vše na druhou půlku zápasu.“

Martin Karaivanov (trenér bojových sportů, kouč Jiřího Procházky) 1) „Vyhraje McGregor KO. Nemyslím si, že Dustina ukončí do 60 sekund, jak sliboval, ale zápas na body neskončí.“ 2) „McGregor – pohyb, oko, obrana proti take downům, chytrost. Poirier – dokáže zůstat v delších kombinacích a tlaku, dobrý wrestling“

David Kozma (šampion veltrové váhy organizace Oktagon) 1) „Myslím si a doufám, že vyhraje Conor. Dá Dustinovi KO. Chci, aby vyhrál, protože bych rád vidĕl jeho odvetu s Chabibem Nurmagomedovem, ke které by mohlo v případě jeho výhry dojít.“ 2) „Conor má výborné starty, tam by to mohl trefit. Dustin má skvělé kardio a v pozdějších kolech bude nebezpečný, pokud se tam dostanou.“ SESTŘIH: Kozma - Kertész. Růžový panter ve velké bitvě obhájil pás

Daniel Barták (trenér MMA) 1) „Nejspíš Conor. KO/TKO v prvním či druhém kole. V pozdějších kolech, až Conor trochu zpomalí, by mohl mít navrch Poirier, ale pochybuji, že se tam podíváme.“ 2) „U Conora jednoznačný postoj. Má skvělé oko, pohyb a smrtící zadní. Dustin je komplexnější. Dokáže soupeře ukončovat jak v postoji, tak na zemi. V postoji je velice přesný a jeho kadence úderů je také úžasná.“