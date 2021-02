Ledecká ke kritice Vonnové: Je mi to líto. Pak vysvětlila, proč spadla

Lajdácká chyba. Tak slavná americká lyžařka Lindsey Vonnová v přímém televizním přenosu ohodnotila nedávný pád Ester Ledecké v Crans Montaně. „Mně je to líto, já jsem to nebrala jako lajdáckou chybu,“ reagovala Ledecká na MS v Cortině. Vonnová už ji pro změnu na sociálních sítích pochválila.

Krvavý pád do sítí před třemi týdny v Crans Montaně byl stěžejní událostí lyžařské sezony Ester Ledecká. Spadla tenkrát v rychlosti 109 kilometrů v hodině, vyvázla s pohmožděninami a natrženým rtem, kterým musely spravit čtyři stehy.

„Velká škoda, protože tohle byla lajdácká chyba. Ester si nechala vnější nohu ujet příliš do strany, protože si věřila, že tu zatáčku i tak vybere,“ hodnotila tehdy Vonnová v přenosu americké stanice NBC.

Ledecká je zvyklá o svých pádech a zraněních nemluvit, soustředí se místo toho na rychlý návrat k plnému zdraví a formě. Na šampionátu v Cortině ale na vyjádření Vonnové reagovala.

„Upřímně jsem to nesledovala, jenom jsem to četla, že si na mě stěžovala. Mně je to líto, já jsem to nebrala jako lajdáckou chybu,“ řekla Ledecká.

A aby vše vysvětlila, tak se k nepříjemné chvilce v Crans Montaně vrátila. Spadla tam tehdy ve sjezdu jen den poté, co v prvním sjezdu zazářila druhým místem.

„Tam byl problém v tom, že já jsem měla v trénincích najetou jinou stopu. I v závodě jsem tam měla daleko přímější stopu než holky. A vždycky mi to vyšlo, protože tam nebyla taková rychlost. Jenže pak, jak byla ta dlouhá rovina a na té rovině tolik necítíte, jak rychle jedete,“ vyprávěla Ledecká. „Tam to bylo odkloněné, bylo to tam ledovaté. Ten den jsem tam jela rychleji a tu stopu, kterou jsem tam měla najetou z předešlých tréninků, asi podle mě nešlo zajet. Aspoň já jsem ji nebyla schopná zajet, evidentně…“

Vonnová výkony Ledecké sleduje pravidelně. A po čtvrtém úvodním super-G na mistrovství světa ji pochválila na Instagramu.

„Dnes skvělý závod!!“ vzkázala Vonnová české lyžařce.

Potěšilo to Ledeckou?

„Jo, rozhodně!“ usmála se.