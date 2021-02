Ondřej Bank o Ledecké: Není to ta mega střelba, ale i tak byla čtvrtá

Jak se vám líbila jízda Ester Ledecké v super-G?

„Přišla mi lehce, lehce opatrná. Umí určitě jet líp, obzvlášť tuhle sezonu se jí dařilo, měla sebevědomí. Jela super, čtvrté místo je parádní, i když je to takové hořko sladké. To tak je vždycky. Ale holky před ní, Lara Gutová- Behramiová, Mikaela Shiffrinová, ty jezdí úplně parádně. Přišlo mi, že se do její jízdy pořád promítá ten pád, nebo nevím co. Ale není to úplně ta mega střelba. Jenže to je na tom právě to super, že jede jízdu s tím, že to má pod kontrolou, a dojede čtvrtá. Umí jet určitě líp, takže se těším na sjezd a další závody ve svěťáku. Každý závod po pádu je vidět, že je lepší a lepší. Úplně nevypadala, že by se bála, ale lehká nervozita tam byla vidět.“

Přišlo vám v závodech SP před pádem, že to pouštěla víc?

„Ano, tam bylo vidět sebevědomí, jela tam líp. Nebylo to úplně o tom to pouštět, ale že navazují oblouky, víc si věří a všechno je to plynulejší. Kdežto tady občas ta štorčička je, oblouk nezačne tak, jak by měla, nechává si tam trošku rezervu. Ale pro mě osobně SP je víc než mistrovství světa, takže se těším na další závody.“

Nahoře udělala chybku, najela do rýhy, chvíli balancovala na jedné lyži. Byla to podle vás chyba z nepozornosti, nebo věc, ke které prostě někdy dochází?

„Spíš k tomu dochází, byla tam dírka, do které najela. Zrovna ve výjezdu je tam rychlost největší, největší síla a Ester to ustála, tak jak to umí, bravurně. I to ji potom možná, nechci říct vystrašilo, ale když tam má člověk i lehký problém, tak ho to možná trochu ovlivňuje.“

Šest setin za medailí zamrzí. Sice Ester poté říkala, že je spokojená, ale nerozleží se jí to třeba ještě v hlavě?

„Myslím, že je spokojená, protože jízda byla skvělá. Čtvrtý místo je parádní, Shiffrinová a Gutová jsou pro mě holky, které jsou jedny z nejlepších, Shiffrinová je podle mě dokonce jedna z nejlepších v historii. Udělala tam teda velkou chybu, jinak by asi vyhrála. Ale to se v super-G stává. Pro Ester je podle mě do sjezdu a dalších závodů tento výsledek skvělá zpráva.“

Jaká byla z vašeho pohledu trať super-G?

„Mně se moc líbila. Byla plynulá, měli to hezky postavené, neměli tam mega záludnosti, až na tu bránu, kterou pokazila Shiffrinka, ta byla asi nepříjemná. Myslím si, že si to užívaly. Co mám zprávu od Ester, tak ta si to užívala rozhodně.“

Řekněte z pohledu bývalého závodníka, jak působí na jezdce, když se na trať dostane až tři dny po původně plánovaném startu. Konkrétně tedy na Ester, kterou dobře znáte?

„Byla určitě natěšená na každý závod. Já jsem to bral pro ni jako výhodu, že je to své soustředění, ve kterém je úžasná, schopná mít pořád.“

Co jste říkal na volbu startovního čísla 11, po televizní pauze?

„Volal jsem si ve středu s bráchou a říkal, že tam těch možností právě moc není. Holky před ní si to vyberou a zbude tam jednička, třináctka a jedenáctka. Myslím si, že čím dřív, tím je to lepší. Je tam pauza, malují se čáry. Brácha říkal, že toho má plnou hlavu a neví, ale myslím, že ta jedenáctka je dobrá. Člověk se může podívat na ty před ní, zhodnotit, jestli prohlídka proběhla tak, jak měla, jestli se to dá nějak upravit, a pak jet co nejdřív. Bylo tam dost sněhu, takže trať má tendenci se kazit.“

Gutová-Behramiová se konečně dočkala zlata na velké akci. Jak se vám líbil její výkon?

„Jela skvěle, mně se vždycky líbila. Jak měla zranění, bylo vidět, jak je nejistá, v každé bráně si házela lehkou štorčičku, jak my říkáme, a to ji celou dobu brzdilo. Teď postupně dostává sebevědomí, umí jezdit tak, jak jezdila předtím, a fakt se na to hezky dívá. Jako jedna z mála holek to projede čistě a ještě u toho závodí a spěchá z kopce. Jediný, kdo by ji mohl porazit, je Shiffrinka nebo Ester, kdyby měla nastavenou hlavu na čistou jízdu.“

Jak na vás působila Shiffrinová, která super-G jela naposledy víc než před rokem?

(úsměv) „U ní to vůbec nehraje roli, ta má takový talent, je tak skvělá lyžařka. Tam se fakt bavíme snad o nejlepší lyžařce v historii. Udělala chybu, která možná plynula z toho, že to tolik nejezdí, takže to nejzáludnější místečko nezhodnotila správně a trošku tam zaváhala. Ale jinak jela parádně.“

Jak vidíte další šance Ester?

(Pousměje se) „Já to nebudu říkat.“

Těšíte se na sobotní sjezd?

„Já se těším na každý závod: sjezd, kombinaci a hlavně pak na další závody SP. Mně se na tom super-G líbilo nejvíc to, že je vidět, že se pořád po tom pádu posouvá. Získává každou jízdou jistotu zpět. To, co je teď vidět na Laře, že ví, že to tam může projet, že to jde projet čistě. S pádem se Ester vyrovnala parádně, žádný blok tam není a teď bude postupně získávat zase jistotu a bude jezdit rychleji a rychleji.“

Po nedávných závodech SP prohlásila Ester, že se podívá na jízdu Gutové-Behramiové a poučí se z ní. Bylo to tak i v minulé sezoně, že jste měli nějakou závodnici, na kterou jste se hodně dívali a ze které jste si hodně brali?

„Ano, měli jsme Sofii Goggiovou, ta byla vždycky moje favoritka a Ester trochu žárlila. A pak holky jako Shiffrinová, Lindsey Vonnová, ta jezdila přímější stopu a tu jsem často používal. Vždycky jsem říkal v prvním tréninku, že by měla jet tady, Ester říkala, že to nejde a nezvládne to, a pak viděla, že to Lindsey tak jela a řekla: Tak to zvládnu taky. Takže ta mi pomáhala v přesvědčování, že to jde.“